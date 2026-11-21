Tiếp tục kéo dài hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Nghị quyết số 48/2026/NQ-CP tiếp tục kéo dài hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 mà các xã này không còn trong danh sách của giai đoạn 2021-2025.

Theo Nghị quyết, đối tượng hỗ trợ là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế.

Phê duyệt Đề án tổng thể về nền tảng số quốc gia về lưu trữ giai đoạn 2026 - 2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2279/QĐ-TTg ngày 18/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể “Xây dựng, vận hành Nền tảng số quốc gia về lưu trữ giai đoạn 2026 - 2030” (Đề án). Đề án này được triển khai đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức nhà nước ở trung ương và địa phương, doanh nghiệp nhà nước.

Mục tiêu của Đề án nhằm chuyển đổi phương thức quản lý tài liệu lưu trữ từ phân tán sang tập trung, từ quản lý tài liệu sang quản trị dữ liệu thống nhất trong môi trường số; xây dựng, vận hành Nền tảng số quốc gia về lưu trữ dùng chung, gắn với hoàn thiện Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển Chính phủ số và hạ tầng dữ liệu quốc gia.

Bổ sung quy định về triển lãm trên không gian mạng

Chính phủ ban hành Nghị định số 410/2026/NĐ-CP ngày 12/11/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. Theo đó, tổ chức triển lãm trên không gian mạng phải có bản thiết kế mô tả phương án tổ chức trưng bày trên không gian mạng và tác phẩm mỹ thuật, nội dung tác phẩm trưng bày không vi phạm các quy định tại Điều 8 Nghị định này và Điều 7 Luật An ninh mạng.

Nghị định cũng bổ sung thẩm quyền của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép đối với triển lãm trên không gian mạng do các cơ quan trung ương và tổ chức quốc tế tổ chức trên không gian mạng quốc gia Việt Nam.

Đồng thời, bổ sung thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép đối với triển lãm trên không gian mạng do cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, cá nhân, nhóm cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài thường trú tại địa phương tổ chức trên không gian mạng quốc gia Việt Nam.

Quy định về xử phạt vi phạm quy định trong cơ chế thử nghiệm có kiểm soát

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Nghị định số 415/2026/NĐ-CP ngày 19/11/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ. Trong đó, đáng chú ý là các quy định về xử phạt vi phạm quy định trong cơ chế thử nghiệm có kiểm soát công nghệ, quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới.

Cụ thể, Nghị định quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện thử nghiệm vượt phạm vi nội dung, quy mô hoặc đối tượng đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

b) Không tuân thủ điều kiện, yêu cầu an toàn đã được phê duyệt trong quá trình thử nghiệm;

c) Thay đổi điều kiện thử nghiệm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;

d) Không thực hiện đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn cho người tham gia thử nghiệm theo quy định;

đ) Không bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu thu thập trong quá trình thử nghiệm;

e) Chia sẻ, chuyển giao dữ liệu thử nghiệm trái quy định.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Che giấu hoặc cung cấp thông tin sai sự thật về rủi ro trong quá trình thử nghiệm; không thực hiện việc tạm dừng hoặc chấm dứt thử nghiệm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; tiếp tục thử nghiệm khi đã phát sinh rủi ro vượt ngưỡng cho phép theo quy định.

Quy định mới về quản lý, sử dụng biên chế công chức

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Nghị định số 405/2026/NĐ-CP ngày 11/11/2026 quy định về quản lý, sử dụng biên chế công chức.

Nghị định này quy định về nguyên tắc, nội dung quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; thẩm quyền và trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ (gọi chung là bộ), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố (gọi chung là địa phương) trong việc quản lý, sử dụng biên chế công chức.

Nghị định quy định các căn cứ xác định biên chế công chức gồm:

1. Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm công chức theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tính chất quan trọng, yếu tố đặc thù của cơ quan, tổ chức hành chính.

2. Việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, áp dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng phương pháp quản trị, quản lý mới, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản quy trình công việc.

3. Thực tế quản lý, sử dụng biên chế công chức được giao.

4. Đối với cơ quan, tổ chức hành chính quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 2 Nghị định này, ngoài các căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 nêu trên còn phải căn cứ vào phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, số lượng và phân loại đơn vị hành chính cấp xã, dân số, diện tích, mức độ phát triển kinh tế - xã hội.

Căn cứ xác định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Nghị định số 406/2026/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định quy định các căn cứ xác định số lượng người làm việc gồm:

1- Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tính chất quan trọng, yếu tố đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập.

2- Việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, áp dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng phương pháp quản trị, quản lý mới, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản quy trình công việc.

3- Thực tế quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị và mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Từ 31/12/2028, công chứng viên được công chứng tất cả các giao dịch có đối tượng là bất động sản trong phạm vi toàn quốc

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Nghị định số 413/2026/NĐ-CP ngày 16/11/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định 413/2026/NĐ-CP là bổ sung Điều 42a về lộ trình thực hiện thẩm quyền công chứng giao dịch có đối tượng là bất động sản trong phạm vi toàn quốc.

Theo đó, công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng được công chứng tất cả các giao dịch có đối tượng là bất động sản trong phạm vi toàn quốc kể từ ngày 31/12/2028.

Trường hợp đến ngày 31/12/2028 mà cơ sở dữ liệu công chứng, cơ sở dữ liệu về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản chưa được vận hành, công bố theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật số 46/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Luật số 04/2026/QH16 thì việc công chứng giao dịch có đối tượng là bất động sản trong phạm vi toàn quốc được thực hiện sau khi các cơ sở dữ liệu này được công bố, vận hành.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Nghị định số 409/2026/NĐ-CP ngày 12/11/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trợ giúp pháp lý. Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là quy định về tổ chức, hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

Nghị định quy định, trợ giúp viên pháp lý có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì có thể được xem xét, đề nghị bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm:

Có ít nhất 03 năm là trợ giúp viên pháp lý hoặc thẩm phán hoặc kiểm sát viên trung cấp trở lên hoặc điều tra viên trung cấp trở lên hoặc có ít nhất 05 năm làm công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý trong ngành Tư pháp.

Có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật.

Trợ giúp viên pháp lý có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đối với cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật thì có thể được xem xét, đề nghị bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm.

Việc miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, cách chức đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm được thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

Chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Nghị định số 416/2026/NĐ-CP ngày 19/11/2026 của Chính phủ quy định về chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nghị định này quy định về các chính sách tín dụng hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh tại Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2030.

Theo quy định, mức cho vay hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở không vượt quá 100 triệu đồng/hộ; mức cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề không vượt quá 200 triệu đồng/hộ; mức cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 10 tỷ đồng/cơ sở và không quá 200 triệu đồng/hộ.

Nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị gắn với chuyển đổi số cho cán bộ, công chức địa phương

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2222/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức địa phương giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045 (Chương trình).

Chương trình đặt mục tiêu chung là bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức địa phương; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý phát triển đô thị chuyên nghiệp, có kiến thức số và năng lực đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển đô thị bền vững trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết số 06-NQ/TW; Kết luận số 224-KL/TW; Nghị quyết số 60-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Phê duyệt Đề án giáo dục quyền con người trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang ký Quyết định số 2199/QĐ-TTg ngày 13/11/2026 phê duyệt Đề án giáo dục quyền con người trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Đề án).

Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, trách nhiệm, phẩm chất và năng lực tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội; nâng cao năng lực thực thi công vụ dựa trên quyền con người, đạo đức công vụ, trách nhiệm giải trình và văn hóa phục vụ Nhân dân; xây dựng nền giáo dục quyền con người hiện đại, đồng bộ, có tính hệ thống và hội nhập quốc tế; bảo đảm giáo dục quyền con người được thực hiện thường xuyên, phù hợp trong hệ thống giáo dục quốc dân, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và cộng đồng xã hội…