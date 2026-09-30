Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 29/9/2026 (1)

Chính phủ thống nhất nội dung dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 29/9/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 294/NQ-CP về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Chính phủ thống nhất nội dung dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Nghị quyết số 294/NQ-CP, Chính phủ cơ bản thống nhất nội dung dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp trình Chính phủ tại Tờ trình số 171/TTr-BTP ngày 22/9/2026, Báo cáo số 791/BC-BTP ngày 28/9/2026 và Báo cáo số 792/BC-BTP ngày 29/9/2026.

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm về nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của các Thành viên Chính phủ, nội dung chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến của các Thành viên Chính phủ; ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và chủ động báo cáo, giải trình trong quá trình thẩm tra, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo trong quá trình hoàn thiện dự án Luật này.

Phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2045

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1868/QĐ-TTg ngày 29/9/2026 phê duyệt Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2045 (Chiến lược).

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2045.

Mục tiêu của Chiến lược nhằm phát triển hệ thống thông tin cơ sở trở thành một hạ tầng số chiến lược trọng yếu của quốc gia, đảm bảo sự phát triển đồng bộ giữa "Thể chế - Mạng lưới - Hạ tầng - Dữ liệu - Nội dung - Nhân lực - Cơ chế và Công cụ đánh giá".

Hệ thống thông tin cơ sở trở thành kênh tương tác hai chiều giữa Nhà nước và người dân, bảo đảm quyền của người dân trong việc tiếp cận thông tin thiết yếu nhanh chóng, kịp thời, chính xác và đầy đủ.

Hệ thống thông tin cơ sở trở thành hệ thống chủ lực thiết yếu

Phấn đấu đến năm 2030, Hệ thống thông tin cơ sở trở thành hệ thống chủ lực thiết yếu, cung cấp thông tin thiết yếu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ở địa phương; phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân thông qua nhiều loại hình phù hợp với nhu cầu, điều kiện.

Đồng thời, xây dựng nền tảng thông tin nguồn thông tin cơ sở dùng chung, thống nhất trên toàn quốc trên cơ sở các Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh tích hợp với Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương.

Bên cạnh đó, có 90% hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quản lý tập trung và vận hành hiệu quả.

90% thôn, tổ dân phố có cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bảo đảm tối thiểu 80% hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố nghe được thông tin từ cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

70% xã, phường, đặc khu có ít nhất 03 kênh truyền thông số chính thống để cung cấp thông tin thiết yếu.

90% người làm công tác thông tin cơ sở cấp xã, tuyên truyền viên cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về truyền thông số để thực hiện công tác tuyên truyền ở cơ sở.

90% hoạt động sản xuất, biên tập và phân phối nội dung được thực hiện trên môi trường số.

90% người dân được tiếp cận thông tin thiết yếu qua ít nhất một loại hình thông tin cơ sở phù hợp và người sử dụng thiết bị thông minh được tiếp cận qua nền tảng, ứng dụng số phù hợp điều kiện hạ tầng, thiết bị.

Ngoài ra, xây dựng và áp dụng bộ chỉ số đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên dữ liệu.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số hiện đại trong quản trị, phân tích dữ liệu, cung cấp thông tin và hỗ trợ hoạt động thông tin cơ sở.

100% các tình huống khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh được phát tin cảnh báo sớm trong thời gian ngắn nhất

Định hướng đến năm 2045, Hệ thống thông tin cơ sở trở thành một hạ tầng truyền thông hiện đại ở cấp cơ sở có khả năng tương tác hai chiều giữa Nhà nước với người dân, được vận hành trên môi trường số và là một cấu phần của hệ thống điều hành quốc gia, kết nối với hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Đồng thời, kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nền tảng định danh, xác thực điện tử; hình thành bảng điều khiển (dashboard) quản lý, điều hành hoạt động thông tin cơ sở từ trung ương đến địa phương.

100% thôn, tổ dân phố có cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông vận hành thông suốt, hiệu quả; bảo đảm 100% hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố nghe được thông tin từ cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

100% phản ánh, kiến nghị của người dân thuộc phạm vi hoạt động thông tin cơ sở, được tiếp nhận qua các loại hình thông tin cơ sở; phân loại, xử lý, phân tích tự động; tích hợp vào hệ thống dữ liệu phục vụ điều hành và hoạch định chính sách.

100% các tình huống khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh được phát tin cảnh báo sớm trên đài truyền thanh cấp xã và các loại hình thông tin cơ sở phù hợp tại khu vực chịu ảnh hưởng trong thời gian ngắn nhất.

100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo được cung cấp gói nội dung thông tin cơ sở số phù hợp về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục, tập quán và điều kiện tiếp cận thiết bị số.

Ứng dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số hiện đại để hình thành hệ sinh thái thông tin cơ sở thông minh, cá thể hóa việc cung cấp thông tin và tăng cường tương tác với người dân.

Phát triển Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương thành nền tảng số dùng chung

Để thực hiện các mục tiêu trên, Chiến lược đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp sau: Hoàn thiện thể chế, chính sách và cơ chế phối hợp; phát triển hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số và bảo đảm an ninh mạng; phát triển nguồn nhân lực thông tin cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức cung cấp thông tin và đo lường hiệu quả truyền thông; tăng cường phối hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh, thông tin đối ngoại.

Về phát triển hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số và bảo đảm an ninh mạng, Quyết định yêu cầu phát triển, nâng cấp Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương thành nền tảng số dùng chung phục vụ quản lý, đánh giá hiệu quả, cung cấp, chia sẻ dữ liệu về thông tin cơ sở.

Đồng thời, kết nối liên thông Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh với Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương.

Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin cơ sở; kết nối, chia sẻ với kho dữ liệu văn hóa số phục vụ quản lý, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở, cung cấp thông tin, cá nhân hóa nội dung và tương tác với người dân.

Bên cạnh đó, phát triển, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các kênh truyền thông số cấp xã phục vụ hoạt động thông tin cơ sở như trang thông tin điện tử, trang/tài khoản chính thức trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet và các nền tảng số phù hợp.

Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cấp xã, thiết lập, nâng cấp cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại thôn, tổ dân phố, phù hợp với điều kiện hạ tầng, địa bàn; tích hợp hệ thống cảnh báo thiên tai, hỏa hoạn, phòng, chống dịch bệnh vào hệ thống truyền thanh cấp xã.

Bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu đối với hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở.

Ban hành bộ chỉ số đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở

Về nhiệm vụ đổi mới nội dung, phương thức cung cấp thông tin, Quyết định yêu cầu ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo phù hợp để hỗ trợ sản xuất, biên tập, phân phối nội dung thông tin cơ sở; bảo đảm nội dung chính xác, dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn.

Đồng thời, tăng cường truyền thông, phổ biến và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam; phát huy vai trò của hệ thống thông tin cơ sở trong xây dựng môi trường văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, xây dựng và ban hành bộ chỉ số đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên dữ liệu số; tích hợp công cụ tự động đo lường trên hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở.

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ các dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 506/TB-VPCP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ các dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.

Tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh có vai trò quan trọng trong việc kết nối các tỉnh biên giới phía Bắc với Thủ đô Hà Nội.

Thông báo nêu: Các dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối các tỉnh biên giới phía Bắc với Thủ đô Hà Nội, các trung tâm kinh tế lớn và hệ thống cửa khẩu quốc tế, góp phần mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy liên kết quốc tế, vùng, giao thương, xuất nhập khẩu và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định đây là các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, đã ưu tiên tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các cơ quan liên quan đã có nhiều nỗ lực, chủ động, quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động nguồn lực, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thi công; đặc biệt về giải ngân nguồn vốn đầu tư công, 02 dự án có tỷ lệ giải ngân tốt, đáp ứng tiến độ yêu cầu trong điều kiện tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 của các dự án, công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải đang chậm so với mức trung bình của cả nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao, biểu dương tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, các nhà thầu, đơn vị liên quan, đặc biệt là các kỹ sư, công nhân, người lao động tại dự án đã nỗ lực làm việc, triển khai tốt dự án, đóng góp vào phát triển chung của cả nước. Theo tiến độ hợp đồng dự án và cam kết của các địa phương, nhà đầu tư dự án, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các chủ thể tham gia dự án phải tập trung huy động nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và thông xe dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh đoạn Đồng Đăng - Đông Khê trong năm 2026.

Xây dựng khu tái định cư phục vụ 02 dự án trong tháng 10/2026

Theo Phó Thủ tướng, khối lượng còn lại của các dự án lớn, để bảo đảm mục tiêu hoàn thành, đưa vào khai thác dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và thông xe dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh đoạn Đồng Đăng - Đông Khê trong năm 2026 là nhiệm vụ rất khó khăn, nhiều thách thức cần các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, nỗ lực, tập trung triển khai thực hiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân 2 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng phải tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng toàn bộ mặt bằng bao gồm cả đường gom, di dời hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, trạm dừng nghỉ, xây dựng khu tái định cư phục vụ 02 dự án trong tháng 10 năm 2026.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát số lượng, trữ lượng các mỏ vật liệu đá trên địa bàn tỉnh; nâng cao công suất khai thác các mỏ vật liệu trên địa bàn, nhất là các mỏ đá chất lượng cao; có giải pháp ưu tiên nguồn vật liệu phục vụ thi công các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực giao thông vận tải, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm từ nay đến hết năm 2026.

Xây dựng tiến độ từng gói thầu, từng hạng mục bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chỉ đạo các nhà thầu rà soát, xây dựng cụ thể tiến độ chi tiết từng gói thầu, từng hạng mục bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo; huy động tối đa nguồn lực, tăng cường nhân lực, thiết bị, vật liệu xây dựng; tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân, đặc biệt tại các vị trí đường găng của các dự án để đảm bảo mục tiêu hoàn thành đưa vào khai thác dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và thông xe dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh đoạn Đồng Đăng - Đông Khê trong năm 2026 như đã cam kết.

Quá trình thực hiện phải tuân thủ đúng, đủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật; không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng. Dự án đưa vào khai thác phải đồng bộ, bao gồm cả các hạng mục phụ trợ, phục vụ vận hành, khai thác như hệ thống an toàn giao thông, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí và hệ thống giao thông thông minh (ITS) để đáp ứng yêu cầu khai thác an toàn, thông suốt và hiệu quả; tránh tình trạng tuyến đường đưa vào khai thác khi các hệ thống an toàn, phụ trợ chưa được đầu tư đồng bộ như thời gian vừa qua.

Đồng thời, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chỉ đạo các nhà thầu rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nội nghiệp để nghiệm thu, thanh toán khối lượng đã thực hiện trên công trường, bảo đảm thanh toán tối đa khối lượng đã thực hiện, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng có khối lượng thực hiện không được thanh toán. Riêng đối với dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh hiện có tỷ lệ giải ngân tốt (đạt 99%), Nhà đầu tư, các nhà thầu khẩn trương rà soát nhu cầu, khả năng giải ngân thêm nguồn vốn kế hoạch năm 2026 để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí bổ sung, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu vốn, ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án.

Vận hành khai thác tuyến đường theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an (C08), các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, thống nhất phương án tổ chức giao thông, xây dựng trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh để đáp ứng yêu cầu vận hành khai thác tuyến đường theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm khoa học, hợp lý, an toàn giao thông trong quá trình vận hành, khai thác tuyến đường.

Với quyết tâm phục vụ nhân dân, giảm thiểu tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2027, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn nghiên cứu, xử lý đề xuất của Nhà đầu tư về việc xây dựng phương án đưa dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, đoạn Đồng Đăng - Đông Khê vào khai thác tạm, phục vụ nhân dân miễn phí dịp Tết theo thẩm quyền; phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an (C08), Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thống nhất phương án, thực hiện tổ chức diễn tập xử lý sự cố trước khi đưa vào khai thác theo đúng quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương, Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng dự án.

Bộ Tài chính rà soát, nghiên cứu đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí bổ sung nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh theo quy định pháp luật; phối hợp với tỉnh Cao Bằng, Nhà đầu tư dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh rà soát nhu cầu và khả năng giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của dự án, kịp thời hoàn thiện các thủ tục điều chuyển vốn từ các dự án, công trình giao thông không có khả năng giải ngân trong năm 2026 để giao bổ sung ngay cho dự án nếu có nhu cầu và khả năng giải ngân hết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 497/TB-VPCP ngày 24/9/2026 của Văn phòng Chính phủ, hoàn thành trong tháng 10 năm 2026.

Bộ Công Thương phối hợp, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng xử lý các vướng mắc phát sinh (nếu có) bảo đảm nguồn cung cấp vật liệu cho các dự án...

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 29/9/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh./.