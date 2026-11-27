Quy định cơ chế, chính sách phát triển thành phố Đồng Nai

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Nghị định số 422/2026/NĐ-CP ngày 26/11/2026 quy định cơ chế, chính sách phát triển thành phố Đồng Nai.

Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách phát triển thành phố Đồng Nai

Nghị định này quy định việc áp dụng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt quy định tại Luật Phát triển đô thị cho thành phố Đồng Nai (Thành phố). Đối với cơ chế, chính sách không quy định tại Nghị định này, thành phố Đồng Nai thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Nguyên tắc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền

Theo Nghị định, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp của thành phố Đồng Nai khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền đối với cơ chế, chính sách được áp dụng theo quy định tại Nghị định này phải tuân thủ:

Nguyên tắc quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 3 của Luật Phát triển đô thị.

Việc giám sát, thanh tra, kiểm tra, trách nhiệm giải trình theo quy định tại Luật Phát triển đô thị.

6 nhóm cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt

Tại Điều 4 của Nghị định quy định cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt được áp dụng cho thành phố Đồng Nai, bao gồm:

1- Tổ chức bộ máy, chế độ công vụ quy định tại Điều 6 và Điều 9 của Luật Phát triển đô thị.

2- Quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị và trật tự an toàn đô thị quy định tại các Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15 và Điều 16 (trừ quy định tại điểm a khoản 1) của Luật Phát triển đô thị.

3- Phát triển kinh tế quy định tại các Điều 17, 20, 21, 22, 23 và 25 của Luật Phát triển đô thị.

4- Phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, đào tạo, y tế, an sinh xã hội quy định tại các Điều 26, 27, 28 và 29 của Luật Phát triển đô thị.

5- Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật Phát triển đô thị.

6- Nguồn lực phát triển đô thị đặc biệt quy định tại Điều 33 (trừ quy định tại điểm m khoản 5), Điều 34 (trừ quy định tại khoản 4), Điều 35, Điều 36 (trừ quy định tại điểm n và điểm o khoản 1), Điều 37 (trừ quy định tại điểm d khoản 1), Điều 38 và Điều 39 (trừ quy định tại điểm o khoản 1) của Luật Phát triển đô thị.

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền Thành phố

Nghị định quy định việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền Thành phố:

1- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền đối với cơ chế, chính sách được áp dụng cho Thành phố quy định tại Điều 4 của Nghị định này.

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định các nội dung tại khoản 2 Điều 7 của Luật Phát triển đô thị.

2- Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 1 nêu trên thực hiện theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này.

3- Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 1 nêu trên có nội dung quy định khác với văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật Phát triển đô thị không áp dụng đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại quốc gia, dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực khác có liên quan trực tiếp đến chủ quyền quốc gia và phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 3 của Luật Phát triển đô thị.

4- Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 3 nêu trên phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

Đánh giá sự cần thiết, tính cân đối, hợp lý của việc ban hành văn bản để quy định khác với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở trung ương; xác định rõ mục tiêu và dự kiến kết quả cần đạt được khi ban hành văn bản, cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm tra và trách nhiệm giải trình.

Đánh giá sự phù hợp của văn bản với các nguyên tắc quy định tại Điều 2 của Nghị định này.

Đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo văn bản.

Thực hiện tham vấn dự thảo văn bản với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức khác có liên quan, lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản, truyền thông nội dung, đăng tải hồ sơ dự thảo văn bản và nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến tham vấn, góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo văn bản.

Không áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn, trừ trường hợp tạm ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản hoặc bãi bỏ văn bản.

Mở rộng liên kết phát triển vùng đô thị đặc biệt

Về liên kết vùng, Nghị định nêu rõ thành phố Đồng Nai là địa phương trong vùng đô thị đặc biệt với Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Đồng Nai tham gia liên kết, phát triển vùng đô thị đặc biệt cùng với Thành phố Hồ Chí Minh và với địa phương khác thuộc vùng đô thị đặc biệt; thực hiện cơ chế, chính sách quy định áp dụng đối với địa phương trong vùng đô thị đặc biệt tại Mục 7 Chương II của Luật Phát triển đô thị.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2026.

Thay thế Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 181/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Nghị định số 421/2026/NĐ-CP ngày 26/11/2026 thay thế Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 359/2025/NĐ-CP và Nghị định số 144/2026/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 181/2025/NĐ-CP).

Quy định mới về thuế giá trị gia tăng đối với một số sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác đã chế biến

Nghị định số 421/2026/NĐ-CP đã loại bỏ một số mặt hàng khoáng sản gồm nhôm, đồng, kẽm và thiếc tại Phụ lục II (Danh mục sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác đã chế biến thành sản phẩm khác) của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP cụ thể như sau:

Về sản phẩm nhôm, Nghị định số 421/2026/NĐ-CP đã loại bỏ toàn bộ Chương 76 về các mã hàng nhôm và các sản phẩm bằng nhôm bao gồm: Nhôm chưa gia công (76.01); Phế liệu và mảnh vụn nhôm (76.02); Bột và vảy nhôm (76.03); Nhôm ở dạng thanh, que và hình (76.04); Dây nhôm (76.05); Nhôm ở dạng tấm, lá và dải, chiều dày trên 0,2 mm (76.06).

Về sản phẩm đồng, Nghị định loại bỏ các mã hàng: 74.03 – Đồng tinh luyện và hợp kim đồng, chưa gia công; 74.04 - Phế liệu và mảnh vụn của đồng; 74.05 - Hợp kim đồng chủ; 74.06 - Bột và vảy đồng; 74.07 - Đồng ở dạng thanh, que và dạng hình; 74.11 - Các loại ống và ống dẫn bằng đồng.

Về sản phẩm kẽm, Nghị định loại bỏ toàn bộ Chương 79 về các mã hàng kẽm và các sản phẩm bằng kẽm bao gồm kẽm chưa gia công (79.01); phế liệu và mảnh vụn kẽm (79.02); bột, bụi và vẩy kẽm (79.03); kẽm ở dạng thanh, que, hình và dây (79.04); kẽm ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng (79.05).

Về sản phẩm thiếc, Nghị định đã bỏ các mã hàng 80.01 - Thiếc chưa gia công; 80.02 - Phế liệu và mảnh vụn thiếc; 80.03 - Thiếc ở dạng thanh, que, dạng hình và dây.

Nghị định số 421/2026/NĐ-CP nêu rõ: Đối với hàng hóa xuất khẩu có mã hàng thuộc các nhóm hàng đã loại bỏ nêu trên đã được thông quan theo quy định của pháp luật về hải quan trước ngày 26/11/2026 mà thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP từ ngày 26/11/2026 thì áp dụng thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/11/2026.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án "Chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự"

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định số 2323/QĐ-TTg ngày 26/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án "Chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự" được phê duyệt tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 10/3/2026.

Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án “Chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự”

Cụ thể, Quyết định số 2323/QĐ-TTg sửa đổi thời hạn thực hiện mục tiêu tại điểm a, điểm b khoản 2 Mục II (mục tiêu cụ thể) như sau:

a) Đến hết tháng 6 năm 2027: 100% các cơ quan, bộ, ngành tham gia Đề án (Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính) hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử tập trung của từng ngành; nâng cấp, hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành (điều tra; truy tố; xét xử; tạm giữ, tạm giam; thi hành án hình sự) đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ, quản lý hồ sơ điện tử, tích hợp chữ ký số công vụ, sẵn sàng kết nối liên thông; thống nhất sử dụng mã hồ sơ điện tử duy nhất cho mỗi vụ án hình sự làm căn cứ quản lý xuyên suốt.

b) Đến hết tháng 6 năm 2027: Hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia làm nền tảng trung gian điều phối, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan trong toàn bộ quy trình tố tụng hình sự và thi hành án hình sự; quản lý danh mục và trạng thái dữ liệu chia sẻ liên ngành (hồ sơ vụ án, quyết định tố tụng, lịch xét xử, bản án, quyết định thi hành án...); đồng bộ tự động theo phân quyền và cảnh báo, nhắc việc khi phát sinh cập nhật; bảo đảm thông tin liên thông được ký số, ghi nhật ký đầy đủ, đúng thẩm quyền, an toàn và bảo mật.

Bên cạnh đó, Quyết định sửa đổi một số nội dung tại điểm b, c, d khoản 1 Mục VI về lộ trình thực hiện, cụ thể như sau:

b) Đến hết tháng 6 năm 2027:

- Hoàn thành nâng cấp tất cả các phần mềm do các bộ, ngành quản lý sử dụng (Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao), bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt toàn bộ quá trình tố tụng hình sự và thi hành án hình sự.

- Tập trung xây dựng, mở rộng hạ tầng kỹ thuật, trung tâm dữ liệu, cơ sở dữ liệu, bảo mật toàn bộ hệ thống, cấp phát chữ ký số.

- Khảo sát, rà soát hiện trạng hạ tầng, thiết bị, dữ liệu; tổng hợp yêu cầu nâng cấp, xác định phạm vi các dự án thành phần/gói thầu; đầu tư, trang cấp bổ sung thiết bị số hóa theo yêu cầu thực tiễn.

c) Đến hết tháng 9 năm 2027:

- Triển khai thí điểm cho các đơn vị cấp Cục thuộc các bộ, ngành liên quan và một số địa phương (Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa...).

- Nâng cấp, bổ sung tính năng đối với các phần mềm, cơ sở dữ liệu về hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự.

d) Đến hết tháng 12 năm 2027: Triển khai đến các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam và cơ quan thi hành án trong toàn quốc.

Sửa đổi thời hạn hoàn thành một số nhiệm vụ triển khai Đề án

Quyết định cũng sửa đổi thời hạn hoàn thành tại Phụ lục "Danh mục nhiệm vụ của các bộ, cơ quan trong triển khai Đề án". Theo đó, các nhiệm vụ số thứ tự từ số 7 đến số 19 liên quan đến việc xây dựng nâng cấp phần mềm, triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp chứng thư chữ ký số, bảo đảm hạ tầng, đường truyền kết nối có thời hạn hoàn thành đến hết tháng 6/2027.

Đối với nhiệm vụ số 21 về tổ chức thí điểm tại một số đơn vị cấp Cục và địa phương; đánh giá, điều chỉnh; ban hành kế hoạch triển khai mở rộng được giao thực hiện trong tháng 7/2027.

Việc triển khai mở rộng và vận hành chính thức tại các cơ quan tố tụng hình sự và thi hành án hình sự trên toàn quốc; hoàn thiện liên thông, chia sẻ dữ liệu thông suốt (nhiệm vụ số 22) hoàn thành trong tháng 12/2027.

Ngoài ra, Quyết định sửa đổi khoản 5 Mục V về giải pháp tài chính cụ thể như sau:

Các bộ, ngành, cơ quan được giao nhiệm vụ chủ động xác định nhu cầu, lập kế hoạch tài chính và dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ, dự án thuộc phạm vi quản lý, chịu trách nhiệm về nội dung, khối lượng, quy mô và căn cứ lập dự toán; gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Việc hướng dẫn, tổng hợp, đề xuất và cân đối dự toán chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực hiện theo trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính được quy định tại Mục VI của Đề án và pháp luật có liên quan.

Quyết định cũng thay mục thứ năm tại điểm d khoản 2 Mục VI về trách nhiệm của Bộ Tài chính bằng nội dung sau:

Trên cơ sở phương án dự toán chi lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Bộ Khoa học và Công nghệ gửi, thực hiện cân đối, tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định; hướng dẫn thực hiện các quy định về tài chính đặc thù (nếu có) có liên quan theo thẩm quyền; phối hợp kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án.

Đồng thời, Quyết định bổ sung trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc hướng dẫn, tổng hợp, đề xuất dự toán chi ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thực hiện Đề án của các bộ, ngành, cơ quan có liên quan, bao gồm chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Theo Quyết định sửa đổi, kinh phí thực hiện Đề án được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số thuộc Đề án được bố trí, tổng hợp trong dự toán chi lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo quy định của pháp luật.

Quyết định nêu rõ: Việc sửa đổi, bổ sung không làm thay đổi mục tiêu hoàn thành triển khai Đề án trên phạm vi toàn quốc đến hết năm 2027.

Bộ Công an chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Đề án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, ngành được phân công chủ trì các nhiệm vụ bám sát lộ trình mới được điều chỉnh; tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai để giải quyết dứt điểm các hạng mục phần việc có khối lượng lớn, tính chất phức tạp; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực tế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (26/11/2026).

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 594/TB-VPCP ngày 27/11/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031

Tại Thông báo kết luận, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai, kết quả thực hiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm

Về rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương kiểm chứng, đối chiếu, rà soát lại một cách xuyên suốt, toàn diện toàn bộ dữ liệu vị trí việc làm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình 8 bước; hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm bảo đảm "đúng, đủ, sạch" và sát thực tế.

Bảo đảm gắn kết chặt chẽ việc xác định vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực với 5 chuyên đề trọng tâm: (i) phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; (ii) cắt giảm, đơn giản hóa và phân cấp thủ tục hành chính; (iii) chuyển đổi số và khai thác dữ liệu; (iv) ứng dụng khoa học công nghệ; (v) tự chủ và xã hội hóa dịch vụ công.

Trên cơ sở đó, chỉ rõ các nhiệm vụ, công việc, công đoạn cụ thể có thể tiếp tục phân cấp, phân quyền cho địa phương (trong đó lưu ý phân định rõ việc chuyển giao cho cấp tỉnh và cấp xã, tính toán mức tối thiểu và tối đa phù hợp với đặc thù vùng đô thị đặc biệt, đô thị và nông thôn, miền núi); xác định rõ các công đoạn cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa, ứng dụng dữ liệu, chuyển đổi số và công nghệ để làm căn cứ tính toán mức độ cắt giảm nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 bảo đảm tinh gọn, thực chất, không cào bằng, không làm cơ học.

Xác định rõ danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới

Về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: Trên cơ sở hồ sơ, dữ liệu và bộ tiêu chí do Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp chuyển giao, các bộ, cơ quan tiến hành rà soát, đối khớp toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từ cấp Thông tư trở lên thuộc lĩnh vực quản lý từng Bộ, cơ quan; xác định rõ danh mục văn bản đã đồng bộ, thông suốt và danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới.

Cử cán bộ đầu mối của Bộ, ngành phối hợp trực tiếp với Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ để rà soát, đối chiếu bảo đảm tính chính xác, thống nhất.

Trên cơ sở đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm và danh mục văn bản quy phạm pháp luật, đóng dấu xác nhận của Bộ, ngành (chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Chính phủ và Ban Tổ chức Trung ương về tính chính xác của số liệu) gửi về Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp trước 15h00 ngày 28 tháng 11 năm 2026 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì tổng hợp kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang Bộ (sau khi đã đối chiếu, rà soát kỹ lưỡng); xây dựng báo cáo gửi Bộ Nội vụ trước 08h00 ngày 29 tháng 11 năm 2026 để tổng hợp báo cáo Thường trực Đảng ủy Chính phủ.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ được giao chủ trì các chuyên đề tiếp tục rà soát, hoàn thiện các báo cáo chuyên đề; đánh giá rõ tiến độ hoàn thành các cơ sở dữ liệu nền tảng (3 cơ sở dữ liệu còn lại) và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành gắn với lộ trình cắt giảm công đoạn, nhân lực; xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện 5 chuyên đề, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đồng thời, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo tổng hợp chung của Đảng ủy Chính phủ về kết quả rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, báo cáo Thường trực Đảng ủy Chính phủ trước 09h00 ngày 29 tháng 11 năm 2026 để gửi Ban Tổ chức Trung ương theo quy định (kết cấu, nội dung báo cáo cần thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương để bảo đảm đồng bộ, thống nhất).

Phó Thủ tướng lưu ý, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách nhằm kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 vào đầu tháng 12 năm 2026 và phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác này do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp chủ trì. Yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, tính toán thời gian đến từng giờ, từng phút để bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc theo đúng tinh thần Kết luận số 40-KL/TW, Kết luận 107-KL/TW, Kết luận 123-KL/TW, Kế hoạch 84-KH/BTCTW và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ.

Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 2326/QĐ-TTg ngày 27/11/2026 ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân.

Bí mật nhà nước độ Tối mật

Quyết định số 2326/QĐ-TTg quy định bí mật nhà nước độ Tối mật thuộc Viện kiểm sát nhân dân gồm:

1. Báo cáo, văn bản của Viện kiểm sát nhân dân xin ý kiến của Quốc hội, cơ quan nhà nước, cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, phương hướng giải quyết các vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng trở lên; vụ việc, vụ án hình sự mà khi xử lý có tác động đến chính trị, đối ngoại; vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp khác mà dư luận xã hội quan tâm.

2. Chỉ thị, nghị quyết, kết luận, thông báo, văn bản chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng trở lên; vụ việc, vụ án hình sự mà khi xử lý có tác động đến chính trị, đối ngoại; vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp khác mà dư luận xã hội quan tâm chưa được công khai.

3. Nội dung, văn bản họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân các cấp về phương hướng chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng trở lên; vụ việc, vụ án hình sự mà khi xử lý có tác động đến chính trị, đối ngoại; vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp khác mà dư luận xã hội quan tâm.

Bí mật nhà nước độ Mật

Quyết định số 2326/QĐ-TTg quy định bí mật nhà nước độ Mật thuộc Viện kiểm sát nhân dân gồm:

1. Kế hoạch, nội dung phối hợp công tác liên ngành của Viện kiểm sát nhân dân với các cơ quan có thẩm quyền về đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội đặc biệt nghiêm trọng; tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng trở lên; tội phạm mà khi xử lý có tác động đến chính trị, đối ngoại; tội phạm nghiêm trọng, phức tạp khác mà dư luận xã hội quan tâm chưa được công khai.

2. Quan điểm, ý kiến của thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, kết luận của Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong quá trình giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa được công khai; văn bản trao đổi nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân với các cơ quan tiến hành tố tụng về việc giải quyết vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng trở lên; vụ việc, vụ án hình sự mà khi xử lý có tác động đến chính trị, đối ngoại; vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp khác mà dư luận xã hội quan tâm.

3. Thông tin, tài liệu về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, công tác kiểm sát thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đối với các vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng trở lên; vụ việc, vụ án hình sự mà khi xử lý có tác động đến chính trị, đối ngoại; vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp khác mà dư luận xã hội quan tâm gồm:

a) Kế hoạch, báo cáo, văn bản nghiệp vụ về thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử chưa được công khai;

b) Lệnh, quyết định, văn bản của Viện kiểm sát nhân dân trong thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, gia hạn tạm giữ, bắt, tạm giam, khám xét, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, quyết định việc truy tố chưa thực hiện;

c) Yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân về việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt; quyết định của Viện kiểm sát nhân dân về việc phê chuẩn, không phê chuẩn, gia hạn, hủy bỏ áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt;

d) Kế hoạch, báo cáo, văn bản kiểm sát thi hành án tử hình chưa được công khai.

4. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao với cơ quan đảng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đề xuất, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đổi mới cơ chế tổ chức, hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân chưa được công khai.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (27/11/2026) và thay thế Quyết định số 1180/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân.

Thủ tướng khen Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc, mỹ phẩm giả quy mô lớn

Ngày 26/11/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả, mỹ phẩm giả quy mô lớn.

Toàn văn thư khen của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Tôi được biết, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân để sản xuất, kinh doanh hàng giả là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, các loại mỹ phẩm của các thương hiệu nổi tiếng nhằm thu lợi trái phép, bắt, khởi tố 16 đối tượng, thu giữ 10 nghìn hộp thuốc giả, hơn 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả cùng nhiều thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất hàng giả quy mô lớn. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã mua nguyên liệu trôi nổi trên thị trường, tự pha chế, phối trộn, đóng hộp, dán tem nhãn mác và bán ra thị trường, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần bảo đảm quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu theo các quy chế, hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam tham gia; đồng thời, răn đe, phòng ngừa tội phạm có tổ chức xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm hại lợi ích, sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người tiêu dùng.

Thay mặt Chính phủ, Tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao thành tích của các đồng chí. Đề nghị Bộ Công an kịp thời khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, mở rộng, bóc gỡ triệt để đường dây tội phạm, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới./.