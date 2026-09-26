Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 25/9/2026 (1)

Quy định về kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo

Quy định về kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký ban hành Nghị định số 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026.

Nghị định này quy định về kinh doanh xuất, nhập khẩu thóc, gạo các loại (gạo); hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh, gia công gạo cho nước ngoài; hoạt động xuất khẩu không vì mục đích thương mại, viện trợ, biếu, tặng gạo không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Quyền kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo

Theo quy định, thương nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo (Giấy chứng nhận), có quyền được kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thương nhân là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận và thực hiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định này; theo các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam và cam kết của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Nghị định nêu rõ chỉ thương nhân được cấp Giấy chứng nhận mới được nhận ủy thác xuất khẩu gạo.

Thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định, được xuất khẩu các loại gạo này không phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, không phải thực hiện dự trữ lưu thông theo quy định và không thực hiện trách nhiệm báo cáo theo quy định.

Thương nhân kinh doanh nhập khẩu gạo thông báo kế hoạch nhập khẩu gạo với Bộ Công Thương.

Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Nghị định quy định thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật được kinh doanh xuất khẩu gạo khi có ít nhất 01 kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và 01 cơ sở xay xát gạo đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và cơ sở xay xát gạo theo quy định ở trên có thể thuộc sở hữu của thương nhân hoặc do thương nhân thuê của tổ chức, cá nhân khác, có hợp đồng thuê bằng văn bản theo quy định của pháp luật và đảm bảo thời hạn của Giấy chứng nhận.

Thương nhân có Giấy chứng nhận không được cho thương nhân khác thuê để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đối với các kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và cơ sở xay xát gạo đã được Bộ Công Thương cấp trong Giấy chứng nhận cho thương nhân.

Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận cho thương nhân bản giấy và bản điện tử (khi áp dụng) đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định.

Các trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận

Bộ Công Thương xem xét, quyết định việc thu hồi Giấy chứng nhận trong các trường hợp sau:

- Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đề nghị thu hồi;

- Thương nhân bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật;

- Thương nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Thương nhân không đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu là người xuất khẩu trong thời gian 12 tháng liên tục, trừ trường hợp thương nhân đã thông báo tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật;

- Thương nhân không duy trì đáp ứng điều kiện kinh doanh theo quy định ở trên trong quá trình kinh doanh;

- Thương nhân kê khai không đúng thực tế kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo, cơ sở xay xát gạo hoặc có gian lận khác để được cấp Giấy chứng nhận;

- Thương nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chỉ đạo, điều hành của cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

- Trường hợp sau 45 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương ban hành văn bản đôn đốc thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo thực hiện trách nhiệm báo cáo theo quy định mà Bộ Công Thương không nhận được báo cáo của thương nhân;

- Thương nhân không duy trì mức dự trữ thóc, gạo theo quy định;

- Theo đề xuất của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Điều khoản chuyển tiếp

Nghị định số 365/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026.

Nghị định nêu rõ, thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 01/2025/NĐ-CP ngày 1/1/2025 của Chính phủ được tiếp tục hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo theo thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đã được cấp, không phải đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định của Nghị định này, trừ trường hợp đề nghị cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, thương nhân kinh doanh nhập khẩu gạo thực hiện đăng ký kế hoạch nhập khẩu gạo với Bộ Công Thương theo quy định tại khoản 5 Điều 3 và Điều 22 Nghị định này.

Đánh giá mức độ tín nhiệm của các thương nhân xuất khẩu gạo theo quy định tại Điều 14 Nghị định này thực hiện từ ngày 1/1/2028.

Thương nhân có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã hoạt động sản xuất, xuất khẩu gạo trước năm 2010 tiếp tục được hoạt động theo giấy phép đã được cấp; tuân thủ quy định tại Nghị định này và các văn bản quy định pháp luật có liên quan.

Thương nhân đã nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đầy đủ theo quy định trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Bộ Công Thương xem xét, cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cho thương nhân theo quy định của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP.

Thời điểm nộp hồ sơ của thương nhân được tính theo ngày gửi hồ sơ thể hiện trên dấu bưu điện (đối với trường hợp thương nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện), ngày Bộ Công Thương nhận được hồ sơ trên Trang dịch vụ công trực tuyến hoặc ngày thể hiện trên dấu tiếp nhận công văn đến của Bộ Công Thương đối với trường hợp thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương.

Trong trường hợp quy định về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và cơ sở xay xát gạo chưa được ban hành thì tiếp tục áp dụng theo quy định đã ban hành cho đến khi quy định mới được ban hành có hiệu lực.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí

Ngày 25/9/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí.

Luật Dầu khí số 10/2026/QH16 được Quốc hội Khóa XVI thông qua ngày 23/8/2026 tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027 (gọi là Luật Dầu khí).

Để triển khai thi hành Luật Dầu khí kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí (Kế hoạch) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và các nhà thầu dầu khí, các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thi hành Luật Dầu khí.

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Dầu khí, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Dầu khí trên phạm vi cả nước.

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Dầu khí

Theo Kế hoạch, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, biên soạn tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Dầu khí, phối hợp với Bộ Tư pháp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia.

Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Luật Dầu khí cho các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, các nhà thầu dầu khí có liên quan, đặc biệt là các đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Dầu khí, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến bảo đảm thực chất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và từng nhóm đối tượng cụ thể, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình truyền thông, phổ biến; đăng tải thông tin tuyên truyền trên các chuyên mục, chương trình, bản tin, báo in, báo điện tử trung ương và địa phương để các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời tiếp cận, nắm bắt thông tin.

Thời gian thực hiện các nhiệm vụ trên: quý IV năm 2026 và năm 2027.

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy định của Luật Dầu khí

Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam rà soát, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy định của Luật Dầu khí thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công.

Đồng thời, căn cứ kết quả rà soát chủ động thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật. Thời gian thực hiện: quý IV năm 2026.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí (thay thế Nghị định số 45/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Dầu khí và các sửa đổi, bổ sung). Thời hạn trình: tháng 12/2026.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Công an, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền (thay thế Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền và Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP). Thời hạn trình: quý I năm 2027.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng số 23/2026/QH16

Ngày 25/9/2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 1842/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng số 23/2026/QH16.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng số 23/2026/QH16 (gọi là Luật) được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (tháng 8 năm 2026), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2026.

Để triển khai thi hành Luật, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật (Kế hoạch) với mục đích tổ chức thi hành Luật đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật; nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thi hành Luật.

Đồng thời, tạo lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương trong việc triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước, trong đó có việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật trong thời gian tới.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật

Theo Kế hoạch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, ngành được giao chủ trì xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình và các cơ quan, đơn vị có liên quan đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật và các hình thức phù hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng.

Xây dựng, biên soạn tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật để đăng tải, phát hành rộng rãi, phối hợp với Bộ Tư pháp để cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia.

Tổ chức tuyên truyền Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cho các đối tượng tác động, các cơ quan, tổ chức có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phổ biến, tuyên truyền phù hợp khác.

Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2026 và các năm tiếp theo.

Xây dựng VBQPPL quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính xây dựng, trình Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết Luật theo Danh mục và tiến độ quy định tại Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý cán cân thanh toán quốc tế và trạng thái đầu tư quốc tế của Việt Nam. Trình Chính phủ trước ngày 01/11/2026.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền ban hành; kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới hoặc công bố tiếp tục có hiệu lực các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên.

Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 12/6/2026 của Đảng ủy Chính phủ về áp dụng cơ chế, chính sách triển khai Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 498/TB-VPCP ngày 25/9/2026 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 12/6/2026 của Đảng ủy Chính phủ về áp dụng cơ chế, chính sách triển khai Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thông báo nêu: Để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, ngày 20/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 456/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Đề án).

Đây là các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần triển khai nhanh để góp phần sớm hiện đại hóa công tác giám sát, điều hành giao thông. Vì vậy, ngày 12/6/2026, Đảng ủy Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐU chỉ đạo triển khai một số giải pháp để thực hiện Đề án.

Thời gian qua, Bộ Công an đã chủ động chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị xây dựng Kế hoạch của Chính phủ để triển khai Nghị quyết 05-NQ/ĐU; phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai trình tự, thủ tục báo cáo Chính phủ theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ.

Triển khai nhiệm vụ Đề án bảo đảm chất lượng, kết nối liên thông đồng bộ

Để sớm ban hành Kế hoạch của Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ, rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 28/9/2026.

Trong quá trình thực hiện Đề án, Bộ Công an là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đề ra từng nội dung công việc, từng đơn vị chủ trì thực hiện và phân công rõ từng việc do 1 đơn vị chủ trì, có sự phối hợp của các cơ quan có liên quan; từng cơ quan phải chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với tính chất cấp bách của Đề án.

Các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án bảo đảm tuân thủ đầy đủ các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật đối với từng dự án đầu tư, bảo đảm chất lượng, kết nối liên thông đồng bộ, an toàn, hiệu quả, không trùng lắp nhiệm vụ; không để xảy ra lãng phí, tiêu cực.

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Ngày 24/9/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cụ thể, tại Quyết định số 1839/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, tại Quyết định số 1837/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Vương Quốc Tuấn./.