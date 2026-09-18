Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 18/9/2026

Vốn điều lệ của Công ty Quản lý tài sản là 5.000 tỷ đồng Việt Nam.

Thành lập, tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 359/2026/NĐ-CP ngày 17/9/2026 về thành lập, tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (Công ty Quản lý tài sản).

Nghị định quy định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập Công ty Quản lý tài sản nhằm xử lý nợ xấu, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý cho nền kinh tế.

Công ty Quản lý tài sản là doanh nghiệp đặc thù, được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và chịu sự quản lý nhà nước, thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

Công ty Quản lý tài sản hoạt động theo các nguyên tắc: Lấy thu bù chi và không vì mục tiêu lợi nhuận; công khai, minh bạch trong hoạt động mua, xử lý nợ xấu; hạn chế rủi ro và chi phí trong xử lý nợ xấu.

Khách hàng vay có khoản nợ xấu bán cho Công ty Quản lý tài sản và có phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư khả thi được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục xem xét, cấp tín dụng theo thỏa thuận và quy định của pháp luật về hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quy định pháp luật liên quan.

Phương thức Công ty Quản lý tài sản mua nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Công ty Quản lý tài sản được mua khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng Việt Nam theo giá trị thị trường hoặc mua bằng trái phiếu đặc biệt, được chuyển khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt thành khoản nợ xấu mua theo giá thị trường.

Công ty Quản lý tài sản được mua khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo giá trị thị trường.

Vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng

Vốn điều lệ của Công ty Quản lý tài sản là 5.000 tỷ đồng Việt Nam.

Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ của Công ty Quản lý tài sản do cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành của Công ty Quản lý tài sản

Công ty Quản lý tài sản có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội và được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại một số tỉnh, thành phố lớn trực thuộc trung ương sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Bộ máy quản lý của Công ty Quản lý tài sản bao gồm Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

Hội đồng thành viên bao gồm không quá 7 thành viên. Ban kiểm soát bao gồm không quá 3 thành viên.

Công ty Quản lý tài sản có Tổng giám đốc và một số Phó Tổng giám đốc.

Quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty Quản lý tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Quản lý tài sản.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên; Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc của Công ty Quản lý tài sản.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty Quản lý tài sản không nhất thiết phải là đấu giá viên theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

Hoạt động của Công ty Quản lý tài sản

Theo Nghị định, Công ty Quản lý tài sản được thực hiện các hoạt động sau đây:

a- Mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b- Thu hồi nợ, đòi nợ và xử lý, bán nợ, tài sản bảo đảm;

c- Cơ cấu lại khoản nợ, điều chỉnh điều kiện trả nợ, chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phần của khách hàng vay;

d- Đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, khai thác, sử dụng, cho thuê tài sản bảo đảm đã được Công ty Quản lý tài sản thu nợ;

đ- Quản lý khoản nợ xấu đã mua và kiểm tra, giám sát tài sản bảo đảm có liên quan đến khoản nợ xấu, bao gồm cả tài liệu, hồ sơ liên quan đến khoản nợ xấu và bảo đảm tiền vay;

e- Tư vấn, môi giới mua, bán nợ và tài sản;

g- Đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phần;

h- Tổ chức bán đấu giá tài sản;

i- Bảo lãnh cho các tổ chức, cá nhân vay vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

k) Hỗ trợ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc thu hồi, xử lý nợ, tài sản bảo đảm;

l- Tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp;

m- Hoạt động khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty Quản lý tài sản sau khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Công ty Quản lý tài sản được ủy quyền cho tổ chức tín dụng Việt Nam bán nợ thực hiện các hoạt động được quy định tại các điểm b, c, d và đ nêu trên.

Phê duyệt sắp xếp các Học viện, trường Công an nhân dân

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1805/QĐ-TTg ngày 18/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sắp xếp các Học viện, trường Công an nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sắp xếp các Học viện, trường Công an nhân dân như sau:

1- Giữ nguyên đầu mối Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Kỹ thuật và công nghệ an ninh, Học viện Quốc tế, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

2- Sáp nhập Trường Đại học An ninh nhân dân và các tổ chức trực thuộc vào Học viện An ninh nhân dân để thành lập Phân hiệu của Học viện An ninh nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh (trên cơ sở Trường Đại học An ninh nhân dân). Tên phân hiệu: Học viện An ninh nhân dân - Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáp nhập Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I và các tổ chức trực thuộc vào Học viện An ninh nhân dân.

3- Sáp nhập Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và các tổ chức trực thuộc vào Học viện Cảnh sát nhân dân để thành lập Phân hiệu của Học viện Cảnh sát nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh (trên cơ sở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân). Tên phân hiệu: Học viện Cảnh sát nhân dân - Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáp nhập Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II và các tổ chức trực thuộc vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, ban hành các Quyết định sắp xếp, tổ chức lại các Học viện, trường Công an nhân dân theo thẩm quyền quy định tại Luật Giáo dục, bảo đảm các nhà trường sau sắp xếp, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục tổ chức đào tạo, cấp bằng cho học viên đang theo học đảm bảo quyền lợi của học viên theo quy định.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Bộ Công an; Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 7/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Bộ Công an.

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Ngày 18/9/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cụ thể, tại Quyết định số 1800/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Trương Thanh Liêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh.

Tại Quyết định số 1799/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với bà Nguyễn Đài Thy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng thời, tại Quyết định số 1798/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Hồng Thanh./.