Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 16/10/2026

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV 12, ACMECS 11

Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Mianma-Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS 11)

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang vừa ký Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 16/10/2026 về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Mianma-Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS 11).

Quyết định nêu rõ, thành lập Ban Tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV 12 và Hội nghị Cấp cao ACMECS 11 năm 2026 (gọi tắt là Ban Tổ chức) để chuẩn bị và tổ chức hội nghị và các hoạt động liên quan của hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Các Phó Trưởng Ban gồm: Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng (Phó Trưởng Ban thường trực) và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong.

Các thành viên Ban tổ chức là đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Căn cứ tình hình thực tế và xét yêu cầu, tính chất công việc, Trưởng Ban Tổ chức xem xét quyết định việc bổ sung, điều chỉnh thành viên Ban Tổ chức trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan liên quan.

Trưởng Ban Tổ chức có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Trưởng ban và các thành viên thực hiện các nhiệm vụ; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức và Quyết định thành lập Bộ phận thường trực của Ban Tổ chức và các Tiểu ban; chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức các Hội nghị cấp cao nêu trên theo đúng Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban Tổ chức gồm Bộ phận thường trực và 5 Tiểu ban:

1. Tiểu ban An ninh - Y tế;

2. Tiểu ban Vật chất - Hậu cần;

3. Tiểu ban Nội dung;

4. Tiểu ban Lễ tân;

5. Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hoá.

Bộ phận thường trực của Ban Tổ chức đặt tại Bộ Ngoại giao.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư.

Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1998/QĐ-TTg ngày 16/10/2026 về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư.

Theo Quyết định này,Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh làm Chủ tịch Hội đồng.

2 Phó Chủ tịch Hội đồng là: TS. Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ; TS. Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ.

Các thành viên Hội đồng gồm:

1. Bà Bùi Thanh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương.

2. Ông Lê Đức Thọ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chủ tịch nước.

3. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

4. Ông Lê Đức Trung, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. PGS. TS. Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. GS. TS. Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

7. GS. TS. Đặng Văn Bài, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.

8. GS. TS. Nguyễn Thị Hiền, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

9. PGS. TS. Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

10. PGS. TS. Nguyễn Duy Thiệu, Nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

11. TS. Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

12. Ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư.

Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 93/2023/NĐ-CP ngày 25/12/2023 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập và được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để giải quyết công việc.

Thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Quy định nguyên tắc làm việc của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

Kinh phí hoạt động và tổ chức xét tặng của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 143/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính do ngân sách nhà nước cấp trong kinh phí hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (16/10/2026)./.