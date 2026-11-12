Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 11/11/2026 (1)

Sửa đổi, bổ sung quy định về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao

Sửa đổi cơ chế, chính sách gỡ khó cho dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Nghị quyết số 47/2026/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP ngày 07/4/2026 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao.

Sửa điều kiện áp dụng cơ chế, chính sách

Nghị quyết số 47/2026/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao được thực hiện trước thời điểm Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư có hiệu lực thi hành (Dự án BT chuyển tiếp). Trong đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung điều kiện áp dụng cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án BT chuyển tiếp:

Cụ thể, Dự án BT chuyển tiếp được áp dụng các quy định tại Nghị quyết này khi đã có kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc đã có văn bản kết luận của cấp có thẩm quyền về việc không phải thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện dự án và nội dung hợp đồng dự án. Các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (cơ quan có thẩm quyền) xem xét, quyết định việc thực hiện thanh tra đối với dự án và chịu trách nhiệm toàn diện với quyết định của mình.

Bắt buộc cập nhật thông tin lên Hệ thống 751

Bên cạnh đó, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 1 Điều 13 về tổ chức thực hiện.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm chủ động rà soát, xác định dự án BT chuyển tiếp có khó khăn, vướng mắc đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị quyết này để áp dụng cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết này; chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả rà soát, xác định, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu, số liệu, thông tin của các dự án (sửa đổi điểm a, khoản 1 Điều 13).

Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án BT chuyển tiếp trên Hệ thống thông tin quốc gia về cơ sở dữ liệu các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài (Hệ thống 751) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin, số liệu cập nhật và bảo đảm thống nhất với số liệu báo cáo các cấp có thẩm quyền (sửa đổi điểm k khoản 1 Điều 13).

Nghị quyết bổ sung quy định đối với dự án có chứa bí mật nhà nước, không thực hiện báo cáo trên Hệ thống 751. Định kỳ 06 tháng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành hoặc đột xuất theo yêu cầu, gửi báo cáo về tình hình và kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đến Bộ Tài chính. Việc lập, gửi văn bản thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Bộ Tài chính có trách nhiệm quản lý, vận hành Hệ thống 751, bảo đảm thông suốt, an toàn, công khai, minh bạch; hướng dẫn việc cập nhật thông tin dự án BT chuyển tiếp trên Hệ thống 751, bảo đảm đồng bộ với chế độ cập nhật, báo cáo đối với các dự án tồn đọng, kéo dài khác trên Hệ thống 751.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2027. Sau thời điểm này, trường hợp chưa hoàn thành việc xử lý khó khăn, vướng mắc đối với các dự án BT chuyển tiếp áp dụng Nghị quyết này, cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm về việc chậm trễ xử lý và gửi Bộ Tài chính để đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn mới

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2156/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới (Kế hoạch).

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch này với mục đích cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp của Chỉ thị số 11-CT/TW thành các nhiệm vụ cụ thể của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ, kết quả và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương đối với vị trí, vai trò của hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để các hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội; phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ Tổ quốc bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhân dân, xây dựng và chủ quyền quốc gia.

Nhiệm vụ, giải pháp

Kế hoạch đưa ra 4 nhiệm vụ, giải pháp sau:

1- Quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò của hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước: Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW và Kế hoạch của Chính phủ; lồng ghép nội dung phát huy vai trò hội trong chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương...

2- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hội: Rà soát tổ chức, hoạt động của hội; rà soát, tăng cường quản lý việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc hội; rà soát, tăng cường quản lý việc cấp giấy phép hoạt động của các cơ quan báo chí thuộc hội; triển khai công tác phòng, chống rửa tiền đối với các hội theo quy định của pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý nhà nước về hội và tổ chức, hoạt động của hội theo quy định của pháp luật; phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn các hội tại địa phương...

3- Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đối với hội: Rà soát, hoàn thiện pháp luật về hội; xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của hội; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về hội...

4- Rà soát, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của hội; tạo điều kiện cho các hội phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc: Các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hội, tổ chức thuộc hội phù hợp với đặc điểm ngành, lĩnh vực và địa phương; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ công chức thực hiện công tác quản lý, hỗ trợ hoạt động của hội...

Nghị quyết của Chính phủ về việc chia cổ tức của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Nghị quyết số 46/2026/NQ-CP ngày 10/11/2026 về việc chia cổ tức của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ cho phép việc chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2024 (sau khi trích lập các quỹ theo quy định) của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC). Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu thực hiện theo các quy định pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán.

Chính phủ giao Bộ Tài chính thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại VIMC theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thực hiện việc theo dõi, giám sát việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VIMC theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính chỉ đạo Nhóm Người đại diện phần vốn nhà nước tại VIMC tổ chức thực hiện phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2024 (sau khi trích lập các quỹ theo quy định) để tăng vốn điều lệ bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích, gắn liền với các mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng cảng biển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của VIMC.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2026.

Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài chính

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 10/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài chính.

Bí mật nhà nước độ Tối mật

Quyết định số 2165/QĐ-TTg quy định bí mật nhà nước độ Tối mật lĩnh vực tài chính gồm:

1. Thông tin về tài chính, ngân sách:

Tờ trình, báo cáo, phương án, thuyết minh, số liệu về chính sách tài chính - ngân sách nhà nước chi tiết trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ trong trường hợp có tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

2. Thông tin về dự trữ quốc gia, dự trữ chiến lược:

a) Kế hoạch dự trữ quốc gia, dự trữ chiến lược do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý.

b) Dự toán, tình hình thực hiện và quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm chi dự trữ quốc gia để mua hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý.

c) Số liệu về số lượng và giá trị từng loại hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý.

3. Thông tin về hải quan:

a) Quyết định lập, kết thúc hồ sơ cơ sở bí mật, quyết định phê duyệt, kết thúc, thanh loại cơ sở bí mật, giấy yêu cầu xác minh về người dự kiến xây dựng cơ sở bí mật, thẻ đăng ký cơ sở bí mật.

b) Báo cáo xây dựng cơ sở bí mật, báo cáo xác minh lý lịch cơ sở bí mật, báo cáo kết thúc, thanh loại cơ sở bí mật, báo cáo kết quả giao nhiệm vụ thử thách, báo cáo về việc kết nạp cơ sở bí mật, báo cáo nhận xét, đánh giá cơ sở bí mật, báo cáo kết quả sinh hoạt cơ sở bí mật, báo cáo tin tức của cơ sở bí mật hoặc do công chức kiểm soát hải quan ghi lại theo cung cấp của cơ sở bí mật, báo cáo kiểm tra cơ sở bí mật.

c) Kế hoạch tuyển chọn cơ sở bí mật, kế hoạch kết nạp cơ sở bí mật; kế hoạch sinh hoạt cơ sở bí mật định kỳ, đột xuất.

d) Phiếu chi, chứng từ thanh toán, quyết toán kinh phí cho hoạt động của cơ sở bí mật.

4. Kế hoạch đầu tư công, báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trong phòng thủ đất nước cấp chiến lược, chiến dịch, cấp bộ, ngành.

Bí mật nhà nước độ Mật

Quyết định số 2165/QĐ-TTg quy định bí mật nhà nước độ Mật lĩnh vực tài chính gồm:

1. Thông tin về tài chính, ngân sách:

a) Tài liệu, số liệu viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài đối với những nhiệm vụ có ảnh hưởng đến chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại chưa công khai.

b) Số liệu chi tiết thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh trong phương án Chiến lược tài chính, phương án Kế hoạch tài chính 05 năm và phương án ngân sách nhà nước hằng năm.

c) Phương án bảo đảm nguồn cải cách tiền lương theo đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

d) Dự toán, tình hình thực hiện và quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn phòng Trung ương Đảng được giao quản lý gửi Bộ Tài chính hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.

đ) Phương án xây dựng chính sách tài chính trước khi trình Quốc hội thông qua.

e) Phương án giá in tiền giấy, các giấy tờ có giá, sản xuất tiền kim loại.

2. Thông tin về kho bạc nhà nước và tài chính ngân hàng:

a) Phương án tạm ứng từ Ngân hàng Nhà nước cho ngân sách trung ương; phương án phát hành trực tiếp tín phiếu Kho bạc Nhà nước cho Ngân hàng Nhà nước.

b) Số liệu tổng hợp về kim loại quý hiếm, đá quý và vật quý hiếm khác của Nhà nước giao Kho bạc Nhà nước bảo quản.

c) Bản thiết kế bảo đảm an ninh, an toàn kho tiền, kho chứa kim loại quý hiếm, đá quý và vật quý hiếm khác của hệ thống Kho bạc Nhà nước; phương án di dời kho tiền, kho chứa kim loại quý hiếm, đá quý và vật quý hiếm khác của hệ thống Kho bạc Nhà nước; phương án vận chuyển tiền, kim loại quý hiếm, đá quý và vật quý hiếm khác của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

d) Thông báo của Bộ Tài chính về khung lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ gửi Kho bạc Nhà nước; thông báo của Bộ Tài chính về khung lãi suất phát hành trái phiếu chính quyền địa phương gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; thông báo của Bộ Tài chính về khung lãi suất phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh gửi Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

3. Thông tin về dự trữ quốc gia, dự trữ chiến lược (trừ nội dung quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này):

a) Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia.

b) Văn bản phê duyệt hệ thống kho dự trữ quốc gia của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

c) Danh mục chi tiết hàng dự trữ chiến lược.

d) Dự toán, tình hình thực hiện và quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm chi dự trữ chiến lược.

đ) Phương án, kế hoạch quản lý, bảo quản hàng dự trữ chiến lược chưa được công khai.

4. Thông tin về hải quan:

a) Sơ đồ mạng truyền tin và quy ước liên lạc của lực lượng chống buôn lậu hải quan.

b) Thông tin, tài liệu về công tác điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vụ án hình sự thuộc thẩm quyền khởi tố đặc biệt nghiêm trọng; các vụ án, vụ việc mà khi xử lý có tác động đến chính trị, đối ngoại, vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp khác mà dư luận xã hội quan tâm chưa được công khai gồm phương án hoặc kế hoạch dẫn giải, áp giải của cơ quan Hải quan có thẩm quyền khi chưa thực hiện.

c) Hồ sơ điều tra nghiên cứu nắm tình hình gồm: Kế hoạch điều tra nghiên cứu nắm tình hình, báo cáo đề xuất lập, kết thúc hồ sơ, quyết định lập, kết thúc hồ sơ, báo cáo kết quả và báo cáo bổ sung kết quả điều tra nghiên cứu nắm tình hình; báo cáo và đề xuất của công chức hải quan trong quá trình tiến hành điều tra nghiên cứu nắm tình hình, danh sách đối tượng.

d) Hồ sơ sưu tra gồm: Kế hoạch sưu tra đối tượng, kế hoạch quản lý đối tượng sưu tra, quyết định lập, kết thúc hồ sơ sưu tra, thẻ sưu tra, báo cáo đề xuất lập, kết thúc hồ sơ sưu tra, báo cáo đề xuất phê duyệt sưu tra (hoặc kết thúc sưu tra đối tượng); báo cáo bổ sung, đánh giá về đối tượng sưu tra.

đ) Thông tin, báo cáo nguồn tin, tố giác về tội phạm thuộc thẩm quyền khởi tố đặc biệt nghiêm trọng trở lên, có tác động đến chính trị, đối ngoại, dư luận xã hội quan tâm chưa được công khai gồm: Kế hoạch, báo cáo kết quả điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm.

e) Hồ sơ trinh sát kỹ thuật gồm: Báo cáo đề xuất, kế hoạch trinh sát kỹ thuật, quyết định sử dụng biện pháp trinh sát kỹ thuật, báo cáo kết quả trinh sát kỹ thuật.

g) Hồ sơ đấu tranh chuyên án: Quyết định lập hồ sơ, quyết định xác lập chuyên án và thành lập ban chuyên án, quyết định điều động, thay đổi thành viên tham gia chuyên án, quyết định phá án, tạm đình chỉ, đình chỉ, phục hồi chuyên án. Kế hoạch đấu tranh chuyên án; kế hoạch thực hiện theo các yêu cầu đấu tranh hoặc tình huống nghiệp vụ và hướng phát triển của chuyên án, kế hoạch phá án, kế hoạch chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ, kế hoạch rút cơ sở bí mật ra khỏi chuyên án. Báo cáo xác lập chuyên án; báo cáo, tài liệu trinh sát làm căn cứ, cơ sở cho việc xác lập chuyên án, báo cáo thực hiện kế hoạch chuyên án; báo cáo kết quả công tác của tổ, nhóm, công chức, người tham gia chuyên án; báo cáo sơ kết, tổng kết chuyên án và các báo cáo có liên quan đến chuyên án; biên bản họp chuyên án, ban chuyên án; văn bản chỉ đạo của ban chuyên án và của lãnh đạo cấp trên; tài liệu về dự toán, chi kinh phí phục vụ cho chuyên án.

h) Văn bản quy định bộ chỉ số tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

i) Tờ trình, báo cáo đề xuất chi mua tin; phiếu chi, chứng từ thanh toán, quyết toán kinh phí chi mua tin phục vụ công tác phòng, chống buôn lậu của ngành Hải quan.

k) Văn bản quy định, hướng dẫn, nội dung, chương trình đào tạo, sách, giáo trình, giáo án, tài liệu bồi dưỡng, huấn luyện có chứa thông tin về công tác nghiệp vụ cơ bản gồm điều tra nghiên cứu nắm tình hình, sưu tra, cơ sở bí mật, trinh sát ngoại tuyến, trinh sát kỹ thuật và đấu tranh chuyên án.

5. Kế hoạch đầu tư công, báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trong phòng thủ đất nước cấp chiến thuật.

6. Danh mục dự án; quyết định phân bổ vốn trung hạn, hằng năm; báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm đối với các dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và các dự án về trụ sở, hệ thống liên lạc, bảo vệ an ninh, an toàn các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

7. Thông tin có khả năng ảnh hưởng lớn đến an ninh, an toàn thị trường chứng khoán; giải pháp ổn định thị trường chứng khoán trong trường hợp có biến động lớn ảnh hưởng đến an ninh, an toàn thị trường chứng khoán chưa công khai.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1441/QÐ-TTg ngày 23/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê và Quyết định số 1923/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách.

Bổ nhiệm lại 2 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các Quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, tại Quyết định số 2158/QĐ-TTg ngày 10/11/2026, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Phạm Tiến Dũng giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 10/11/2026, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Phạm Thanh Hà giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.