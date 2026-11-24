Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc mới ký công điện về vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Vụ nổ xảy ra khoảng 8h ngày 24/11 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bước đầu xác định có 3 người tử vong và 11 người bị thương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ nổ tại hiện trường. Trong đó cần có giải pháp phù hợp chống đổ, sập các công trình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh. Đồng thời, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn.

UBND thành phố Hà Nội được giao phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội tạo mọi điều kiện tốt nhất cứu chữa các nạn nhân của vụ nổ.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhu cầu vui chơi, giải trí và sử dụng các dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ ăn uống, của người dân dự báo tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội và cháy, nổ.

Trước tình hình này, Chính phủ đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện biện pháp phòng ngừa cháy, nổ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các cơ sở, hộ kinh doanh và người dân cần nâng cao ý thức, nghiêm túc chấp hành quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân và cộng đồng.