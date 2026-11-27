Văn phòng Chính phủ mới ban hành Thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Theo Thông báo, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ cùng các cơ quan liên quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định. Người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai và kết quả thực hiện.

Rà soát vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế theo hướng tinh gọn, thực chất

Về rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương kiểm chứng, đối chiếu, rà soát xuyên suốt, toàn diện toàn bộ dữ liệu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình 8 bước. Đồng thời, hoàn thiện bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch” và sát thực tế.

Việc xác định vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực phải gắn kết chặt chẽ với 5 chuyên đề trọng tâm, gồm: Phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; cắt giảm, đơn giản hóa và phân cấp thủ tục hành chính; chuyển đổi số và khai thác dữ liệu; ứng dụng khoa học công nghệ; tự chủ và xã hội hóa dịch vụ công.

Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan ngang bộ phải chỉ rõ những nhiệm vụ, công việc, công đoạn cụ thể có thể tiếp tục phân cấp, phân quyền cho địa phương. Trong đó, lưu ý phân định rõ việc chuyển giao cho cấp tỉnh và cấp xã, tính toán mức tối thiểu và tối đa phù hợp với đặc thù vùng đô thị đặc biệt, đô thị, nông thôn và miền núi.

Cùng với đó, cần xác định rõ các công đoạn có thể cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa, ứng dụng dữ liệu, chuyển đổi số và công nghệ. Đây là cơ sở để tính toán mức độ cắt giảm nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031, bảo đảm tinh gọn, thực chất, không cào bằng, không làm cơ học.

Hoàn thành rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trước 15h ngày 28/11

Đối với việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ hồ sơ, dữ liệu và bộ tiêu chí do Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp chuyển giao để rà soát, đối khớp toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từ cấp thông tư trở lên thuộc lĩnh vực quản lý của từng bộ, cơ quan. Qua đó, xác định rõ danh mục văn bản đã đồng bộ, thông suốt và danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới.

Các bộ, ngành phải cử cán bộ đầu mối phối hợp trực tiếp với Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ để rà soát, đối chiếu, bảo đảm tính chính xác, thống nhất.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm và danh mục văn bản quy phạm pháp luật, đóng dấu xác nhận của bộ, ngành và gửi về Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp trước 15h ngày 28/11/2026 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Các bộ, ngành chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Chính phủ và Ban Tổ chức Trung ương về tính chính xác của số liệu.

Đối với Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng giao chủ trì tổng hợp kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ sau khi đã đối chiếu, rà soát kỹ lưỡng; xây dựng báo cáo gửi Bộ Nội vụ trước 8h ngày 29/11/2026 để tổng hợp, báo cáo Thường trực Đảng ủy Chính phủ.

Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ phụ trách các chuyên đề tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo chuyên đề; đánh giá rõ tiến độ hoàn thành các cơ sở dữ liệu nền tảng (3 cơ sở dữ liệu còn lại) và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành gắn với lộ trình cắt giảm công đoạn, nhân lực; xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện 5 chuyên đề, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đồng thời, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo tổng hợp chung của Đảng ủy Chính phủ về kết quả rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, báo cáo Thường trực Đảng ủy Chính phủ trước 9h ngày 29/11/2026 để gửi Ban Tổ chức Trung ương theo quy định. Kết cấu, nội dung báo cáo phải được thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách nhằm kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 vào đầu tháng 12/2026, đồng thời phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác này do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp chủ trì.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, “tính toán thời gian đến từng giờ, từng phút” để bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc theo đúng tinh thần Kết luận số 40-KL/TW, Kết luận số 107-KL/TW, Kết luận số 123-KL/TW, Kế hoạch số 84-KH/BTCTW và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ.