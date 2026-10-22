Chỉ đạo chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng Quân đội nhân dân - Bài 1: '2 kiên định' để Quân đội vững bước

Kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là hai yêu cầu nền tảng trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương. Quán triệt “2 kiên định” đòi hỏi giữ vững mục tiêu, nguyên tắc, đồng thời vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, góp phần xây dựng Quân đội ngày càng vững mạnh, hiện đại.

Giữ vững đường lối, vận dụng sáng tạo

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; yêu cầu đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng cao. Chỉ đạo chiến lược của Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước), Bí thư Quân ủy Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa” thể hiện tư duy chiến lược, tầm nhìn toàn diện, định hướng quan trọng để Quân đội tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc. Trong nội hàm đó, “kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng” là yêu cầu nền tảng, bảo đảm Quân đội giữ vững định hướng chiến lược, bảo đảm sự thống nhất về tư duy và hành động.

Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm, Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5 thực hành tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập lực lượng phòng không phía Nam, tháng 10-2026. Ảnh: XUÂN CƯỜNG

Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng. Đảng xác định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xây dựng đường lối quân sự, quốc phòng, tổ chức và lãnh đạo Quân đội thực hiện nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đường lối ấy là sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kế thừa truyền thống dựng nước, giữ nước và phát triển qua thực tiễn cách mạng Việt Nam.

“Kiên định” không đồng nghĩa với máy móc, bất biến cứng nhắc mà thể hiện sự kiên trì mục tiêu chiến lược, kết hợp với tư duy linh hoạt trong phương thức thực hiện. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội thể hiện tập trung ở đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng chủ trương kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao; chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang 3 thứ quân; phát triển thế trận chiến tranh nhân dân. Những thắng lợi vẻ vang đã khẳng định, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc bắt nguồn từ đường lối đúng đắn, được tổ chức thực hiện sáng tạo, quy tụ sức mạnh toàn dân tộc.

Ngày nay, kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, trước hết là nắm vững mục tiêu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ gắn với bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Quán triệt quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Nội dung cốt lõi là giữ vững quan điểm quốc phòng hòa bình, tự vệ; thực hiện nhất quán chính sách “bốn không”. Đồng thời kiên định chiến tranh nhân dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc.

Thời gian qua, Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã kiên định, thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; hoàn thành xuất sắc 3 chức năng: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Quân đội chủ động nắm tình hình, tham mưu chiến lược, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Toàn quân làm tốt “nhiệm vụ chiến đấu thời bình”, giúp dân phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng nông thôn mới; phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thắt chặt đoàn kết quân dân, củng cố “thế trận lòng dân”.

Vững về chính trị, mạnh trong hành động

Nếu kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng xác định mục tiêu, phương hướng thì kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị bảo đảm bản lĩnh, ý chí và năng lực tổ chức thực hiện đường lối; góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xác định nền tảng bảo đảm Quân đội luôn giữ vững bản chất cách mạng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu.

Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, quân đội mang bản chất chính trị của giai cấp, nhà nước tổ chức và sử dụng quân đội. Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện; được nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc. Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân, tính dân tộc. Mục tiêu chiến đấu của Quân đội gắn với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với lợi ích của Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại” và “Phải tăng cường công tác chính trị, luôn luôn nâng cao trình độ chính trị và giác ngộ giai cấp của bộ đội ta”.

Quán triệt tư tưởng đó, Đảng ta luôn xác định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là nguyên tắc cơ bản, xuyên suốt. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, công tác Đảng, công tác chính trị thực sự là “linh hồn, mạch sống” của Quân đội. Được giác ngộ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, rèn luyện trong kỷ luật nghiêm minh và tình đồng chí, đồng đội, cán bộ, chiến sĩ đã biến niềm tin, ý chí thành sức mạnh, cùng toàn dân vượt qua thử thách, chiến thắng kẻ thù có ưu thế về vũ khí, trang bị.

Trong hòa bình, sức mạnh ấy tiếp tục được phát huy qua nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn; tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, giúp dân phát triển kinh tế, củng cố “thế trận lòng dân”. Qua mỗi nhiệm vụ, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ được bồi đắp, quan hệ quân dân thêm gắn bó.

Trước yêu cầu mới, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị càng có ý nghĩa nền tảng: Giữ vững lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; bản lĩnh trước mọi biến động; ý chí nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh. Đó là cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đo sự kiên định bằng kết quả thực hiện

“Hai kiên định” gắn bó chặt chẽ, thống nhất giữa định hướng và thực hiện. Đây là nền tảng bảo đảm Quân đội tiến lên hiện đại đúng định hướng, phát huy sức mạnh chính trị, tinh thần gắn với tiềm lực vật chất, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Quán triệt “2 kiên định” đòi hỏi giữ vững mục tiêu, nguyên tắc, đồng thời vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Trước hết, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng. Nội dung giáo dục phải gắn lý luận với thực tiễn quân sự, nhiệm vụ của đơn vị; giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ mục tiêu chiến đấu, xây dựng động cơ đúng đắn, ý chí vượt khó. Chú trọng khả năng nhận diện, phân tích, sàng lọc thông tin, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Giáo dục phải tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của bộ đội.

Cùng với đó, tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực cụ thể hóa đường lối thành chủ trương, giải pháp sát nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là cán bộ chủ trì. Kiểm tra, giám sát phải gắn với quá trình thực hiện nghị quyết, kịp thời phát hiện vướng mắc, chấn chỉnh thiếu sót. Chất lượng tổ chức đảng, đảng viên phải được đánh giá bằng kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị.

Chủ động phòng, chống suy thoái cần được tiến hành thường xuyên, từ những biểu hiện ban đầu. Gắn giáo dục, rèn luyện với giữ nghiêm kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Coi trọng đoàn kết, dân chủ, tình đồng chí và sự gương mẫu của cán bộ; tạo điều kiện để quân nhân tự giác tu dưỡng, bảo vệ cái đúng, đấu tranh với sai trái.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu Quân đội hiện đại. Bản lĩnh chính trị phải đi cùng năng lực chuyên môn, khả năng làm chủ công nghệ và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đào tạo gắn với sử dụng; thu hút đi cùng trọng dụng nhân tài; khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thước đo thực hiện “2 kiên định” với Quân đội phải thể hiện ở chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, chấp hành kỷ luật và sự tin cậy của nhân dân. Mỗi cấp ủy phải nâng được năng lực lãnh đạo, giải quyết được việc khó. Mỗi cán bộ phải làm tròn trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Mỗi quân nhân phải vững vàng hơn trong nhận thức và hành động. Đó là cách chuyển sự kiên định thành sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.