Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương về bảo hộ chỉ dẫn địa lý, trọng tâm là lễ ký kết Kế hoạch công tác giữa Tổng cục Thanh tra Trung ương về Bảo vệ chất lượng và Chống gian lận (ICQRF) của Italia và Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Bảo vệ “tấm căn cước” của đặc sản địa phương

Việt Nam sở hữu nền văn hóa ẩm thực tinh tế, sự đa dạng sinh học cùng truyền thống canh tác lâu đời, tạo nên kho tàng nông sản, đặc sản mang đậm dấu ấn địa lý riêng biệt. Từ những vùng chè cổ thụ vùng cao, thủ phủ cà phê Tây Nguyên đến các vựa trái cây đặc sản đồng bằng, mỗi món ăn, thức uống đều kết tinh tri thức bản địa qua nhiều thế hệ.

Theo số liệu từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, cả nước hiện có khoảng 145 đến 150 chỉ dẫn địa lý được đăng ký bảo hộ trong nước, bao phủ rộng khắp các nhóm hàng nông sản, thực phẩm, trái cây, chè và cà phê. Đáng chú ý, 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam đã được đưa vào danh mục bảo hộ theo Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA).

Tuy nhiên, đằng sau những con số nói trên là bài toán hóc búa về quản lý, kiểm soát chất lượng và khai thác thương mại hậu bảo hộ. Nhiều đặc sản nổi tiếng của Việt Nam vẫn đối mặt với nguy cơ bị lạm dụng tên gọi, làm giả, làm nhái hoặc bị đầu cơ nhãn hiệu tại thị trường nước ngoài, làm suy giảm uy tín của vùng sản xuất chính gốc.

Trà Shan tuyết là một trong những sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Ảnh: Phương Quỳnh.

Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam Trần Lê Hồng thẳng thắn nhìn nhận, Việt Nam có nhiều sản phẩm đặc trưng gắn liền với điều kiện tự nhiên và văn hóa vùng miền, công tác bảo hộ đã đạt kết quả tích cực, song việc quản lý, kiểm soát chất lượng và khai thác thương mại sau bảo hộ vẫn cần tiếp tục được tăng cường.

Phân tích sâu hơn về rủi ro thương mại, Tham tán thứ nhất Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Laurent Lourdais chỉ rõ bài học từ mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Ông nhận định, xuất khẩu cà phê Việt Nam sang EU đang tăng trưởng mạnh và chiếm thị phần lớn, nhưng nếu thiếu cơ chế bảo vệ chặt chẽ, các đối tượng thiếu thiện chí có thể đầu cơ nhãn hiệu hoặc lợi dụng uy tín để bán cà phê nguồn gốc nơi khác. Do đó việc đưa cà phê Buôn Ma Thuột vào danh mục bảo hộ của EVFTA là vô cùng cấp thiết.

Trên thực tế, chỉ dẫn địa lý không đơn thuần là một nhãn mác thương mại hay thủ tục pháp lý trên giấy tờ, mà chính là “tấm căn cước” bảo chứng cho chất lượng, danh tiếng và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Khi một đặc sản ẩm thực được gắn chỉ dẫn địa lý, người tiêu dùng có cơ sở tin tưởng vào tính xác thực, còn người nông dân được hưởng thành quả kinh tế công bằng ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Nhấn mạnh mối liên hệ giữa bảo tồn văn hóa và sinh kế vùng sâu, vùng xa, ông Laurent Lourdais khẳng định, việc bảo tồn bản sắc văn hóa và di sản ẩm thực hoàn toàn bổ trợ cho tăng trưởng kinh tế, bởi thiếu đi sự bảo hộ sẽ là một thảm họa đối với việc duy trì hoạt động kinh tế tại những vùng nông thôn khó khăn — nơi khởi nguồn của nhiều sản phẩm đặc trưng.

Cùng chung góc nhìn coi ẩm thực là cầu nối văn hóa sống động, Quyền Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam (ICHAM) Giandomenico Zappia chia sẻ rằng, tại cả hai quốc gia, việc hỏi xem một món ăn đến từ đâu luôn mở đầu cho câu chuyện về một ngôi làng, một vùng cảnh quan hay bí quyết gia truyền, và chỉ dẫn địa lý chính là công cụ mang lại sự bảo hộ pháp lý thiết thực cho những người đang ngày đêm gìn giữ di sản đó.

Hợp tác để vươn tầm quốc tế

Trong bức tranh chỉ dẫn địa lý toàn cầu, Italia được xem là hình mẫu tiên phong và dẫn đầu châu Âu về cả số lượng lẫn hiệu quả khai thác kinh tế từ di sản ẩm thực. Tính đến tháng 11-2026, quốc gia này sở hữu 897 chỉ dẫn địa lý đã được đăng ký bảo hộ. Chính vì vậy, trị giá hệ sinh thái kinh tế, chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, xuất khẩu và tạo việc làm được hình thành từ các sản phẩm nông sản, thực phẩm và đồ uống được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý (DOP) đã lên tới hơn 20 đến 22 tỷ euro mỗi năm và đóng góp khoảng 12 tỷ euro kim ngạch xuất khẩu. Thành công của các đặc sản như pho mai Parmigiano Reggiano, giấm truyền thống Aceto Balsamico di Modena hay thịt nguội Prosciutto di Parma đến từ quy trình sản xuất minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc nghiêm ngặt và sự liên kết chặt chẽ của các hiệp hội nhà sản xuất.

Pho mai Parmigiano Reggiano của Italia. Ảnh: Trang thông tin của Parmigiano Reggiano.

Chia sẻ tại hội thảo, Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco Della Seta nhấn mạnh, ở cả Italia và Việt Nam, thực phẩm không chỉ là tài sản nông nghiệp hay kinh tế mà còn là sự biểu đạt của bản sắc, kết tinh tri thức qua nhiều thế hệ nên xứng đáng được bảo vệ. Ông đánh giá Việt Nam sở hữu tiềm năng nổi bật với nền ẩm thực phong phú và cho rằng chỉ dẫn địa lý sẽ là đòn bẩy phát triển kinh tế, xúc tiến xuất khẩu, giúp nông sản Việt nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Kinh nghiệm từ thực tiễn kiểm soát thị trường của Italia cho thấy, khung pháp lý dù hoàn thiện đến đâu cũng sẽ kém hiệu quả nếu thiếu một bộ máy thanh tra, giám sát thực thi đủ mạnh ở khâu hậu kiểm. Tổng cục trưởng ICQRF Felice Assenza dẫn chứng rằng, cơ quan này thực hiện khoảng 55.000 lượt kiểm soát thanh tra và phân tích phòng thí nghiệm mỗi năm, trong đó 30% tập trung riêng cho các sản phẩm chỉ dẫn địa lý để chống lại nạn hàng nhái vốn gây thiệt hại ước tính lên tới 120 tỷ euro trên toàn cầu.

Từ kinh nghiệm của tổ chức quản lý chất lượng hàng đầu châu Âu, ông Felice Assenza nhấn mạnh sự công nhận pháp lý đối với chỉ dẫn địa lý là điều kiện thiết yếu nhưng chưa đủ, mà bắt buộc phải được hậu thuẫn bởi các cơ chế kiểm soát vận hành hiệu quả và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng nhằm củng cố niềm tin cho người tiêu dùng.

Tổng cục trưởng ICQRF Felice Assenza và Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam Lưu Hoàng Long ký kết Kế hoạch công tác song phương. Ảnh: BTC.

Lễ ký kết Kế hoạch công tác song phương giữa ICQRF và Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam tại Casa Italia tại hội thảo đã mở ra khuôn khổ hợp tác toàn diện về trao đổi thông tin, đào tạo chuyên gia, chia sẻ thông lệ tốt nhất trong kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xử lý gian lận thương mại sau bảo hộ.

Đánh giá cao ý nghĩa của bước đi này, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Trần Lê Hồng bày tỏ tin tưởng rằng, với thế mạnh kiểm soát chất lượng và chống gian lận nông sản thực phẩm của phía Italia, kế hoạch hợp tác sẽ giúp Việt Nam nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác thương mại chỉ dẫn địa lý, đồng thời mở ra cơ hội kết nối thiết thực cho doanh nghiệp và địa phương hai nước.

Trên nền tảng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Italia vượt mốc 6,7 tỷ euro và sự vận hành của Hiệp định EVFTA, việc thắt chặt hợp tác về chỉ dẫn địa lý không chỉ bảo vệ giá trị hàng hóa chính gốc hai chiều mà còn chắp cánh cho tinh hoa ẩm thực Việt Nam chinh phục những thị trường khó tính nhất bằng uy tín, chất lượng và bản sắc riêng.

Một số hình ảnh tại cuộc hội thảo và làm việc giữa ICQRF và Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam: