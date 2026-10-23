Chí Đám sôi nổi phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

Người dân thôn Phượng Hùng tích cực tham gia phong trào văn nghệ quần chúng.

Để phong trào phát triển sâu rộng, Đảng ủy, UBND xã Chí Đám quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với điều kiện thực tế. Việc xây dựng đời sống văn hóa được gắn với thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa và xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của văn hóa, thể thao trong đời sống, khuyến khích hình thành lối sống lành mạnh, văn minh.

Tại 27 thôn trên địa bàn xã, nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng là nơi tổ chức giao lưu văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao, tạo điều kiện để người dân gặp gỡ, giao lưu sau những giờ lao động. Các hoạt động như dân vũ, bóng chuyền hơi và những môn thể thao quần chúng được duy trì phù hợp với nhu cầu, sở thích của từng nhóm tuổi. Không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, các hoạt động còn tạo không khí vui tươi, gắn kết các gia đình, các thế hệ, góp phần củng cố tình làng, nghĩa xóm và làm phong phú đời sống tinh thần ở nông thôn.

9 tháng năm 2026, xã đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ và giải bóng chuyền hơi nam, nữ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. Các hoạt động được tổ chức phù hợp với điều kiện địa phương, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, giải trí, đồng thời tạo sân chơi để người dân giao lưu, phát huy năng khiếu và nâng cao tinh thần đoàn kết, từng bước trở thành hoạt động thiết thực trong đời sống cộng đồng.

Cán bộ và người dân tham gia Ngày chạy Olympic 2026 vì sức khoẻ toàn dân - vì an ninh Tổ quốc.

Nổi bật trong phong trào thể dục thể thao là Đại hội Thể dục thể thao xã Chí Đám lần thứ I năm 2026 được tổ chức thành công với 6 môn, gồm 10 nội dung thi đấu. Đại hội tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi, phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng; đồng thời khuyến khích các tầng lớp Nhân dân tích cực rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe. Đây cũng là dịp đánh giá phong trào thể thao quần chúng, phát hiện những nhân tố có triển vọng để tiếp tục bồi dưỡng, tham gia các giải đấu ở cấp cao hơn.

Từ phong trào thể thao cơ sở, xã đã lựa chọn vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ năm 2026 với 4 môn đăng ký thi đấu. Đến nay, đoàn đã tham gia thi đấu 3 môn, giành 2 Huy chương Vàng ở các môn kéo co và võ cổ truyền. Thành tích đạt được thể hiện sự nỗ lực của các vận động viên, đồng thời tạo động lực để địa phương tiếp tục phát triển phong trào thể dục thể thao, khuyến khích người dân duy trì thói quen luyện tập thường xuyên.

Ông Nguyễn Hữu Lực - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Chí chia sẻ: “Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Tham gia luyện tập giúp chúng tôi nâng cao sức khỏe, thư giãn sau những giờ lao động, đồng thời có thêm cơ hội giao lưu, gắn bó với bà con trong thôn. Tôi mong muốn địa phương tiếp tục quan tâm duy trì, tổ chức thêm nhiều hoạt động phong phú, phù hợp để ngày càng có nhiều người tham gia, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở các thôn ngày càng sôi nổi, đoàn kết”.

Cùng với việc tổ chức các hoạt động, xã chú trọng phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ cơ sở trong tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia. Tùy điều kiện từng thôn, các hoạt động được lựa chọn phù hợp với độ tuổi, sở thích và nhu cầu của người dân. Sự tham gia của nhiều thế hệ góp phần làm phong phú nội dung sinh hoạt cộng đồng, phát huy tinh thần chủ động, tự nguyện và nâng cao trách nhiệm của mỗi người trong xây dựng đời sống văn hóa.

Toàn xã có 8 câu lạc bộ văn nghệ và 5 câu lạc bộ thể thao. Tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao đạt 31,36%. Những kết quả này cho thấy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã có sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và thúc đẩy thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96,3%, tỷ lệ thôn đạt chuẩn văn hóa đạt 96%.

Thời gian tới, xã Chí Đám tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao theo hướng thiết thực, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm dân cư; khuyến khích duy trì, phát triển các câu lạc bộ, đội văn nghệ và nhóm thể thao tại các thôn. Đồng thời, địa phương quan tâm khai thác hiệu quả hệ thống nhà văn hóa, các thiết chế văn hóa cơ sở, huy động nguồn lực phù hợp để nâng cao chất lượng hoạt động, tạo điều kiện cho người dân tham gia luyện tập, giao lưu thường xuyên. Qua đó, tạo nền tảng xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thúc đẩy các phong trào thi đua tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.