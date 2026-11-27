Bức tranh thực tế trên địa bàn rộng lớn, đa dạng

Thanh Hóa là tỉnh có quy mô dân số lớn, không gian địa lý trải dài từ vùng cao biên giới đến đồng bằng trù phú, khu kinh tế trọng điểm và vùng ven biển sầm uất. Lợi thế liên kết vùng, hạ tầng giao thông kết nối ngày càng hoàn thiện cùng sức mua dồi dào giúp thị trường hàng hóa xứ Thanh luôn nhộn nhịp, phong phú. Song chính sự đa dạng và mở rộng ấy cũng tạo ra những "điểm nóng" phức tạp mà lực lượng chức năng phải đối mặt.

Trên thực tế, các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, biến tướng theo nhiều phương thức khác nhau. Ở các chợ dân sinh, tuyến phố kinh doanh hay khu vực tập trung đông khách du lịch như Sầm Sơn, tình trạng bày bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm quy định về nhãn mác, hàng quá hạn sử dụng hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm vẫn tiềm ẩn nguy cơ nếu thiếu sự giám sát chặt chẽ.

Không chỉ dừng ở kênh bán lẻ truyền thống, hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử phát triển nhanh chóng cũng khiến việc lần dấu nguồn gốc, kiểm soát chất lượng trở nên thách thức hơn, đòi hỏi sự thích ứng nhanh nhạy và bài bản từ lực lượng quản lý.

Chỉ tính riêng trong 11 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra 81 vụ, xử lý 78 vụ với tổng số 81 hành vi vi phạm. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính đạt 812,8 triệu đồng. Trị giá hàng hóa tiêu hủy và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là 531,163 triệu đồng.

Cán bộ Quản lý thị trường kiểm tra kiểm soát thị trường.

Đáng chú ý, lĩnh vực thương mại điện tử tiếp tục được quan tâm kiểm tra, giám sát. Trong tháng 11/2026, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 21 vụ, xử lý 20 vụ; tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là 153,55 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 55,49 triệu đồng.

Những con số ấy không chỉ phản ánh khối lượng công việc lớn và sự nỗ lực bền bỉ của cán bộ, công chức toàn Chi cục, mà còn cho thấy thực tế nhức nhối của thị trường: đâu đó vẫn còn những cơ sở, cá nhân vì lợi nhuận trước mắt mà xem nhẹ sức khỏe cộng đồng và thượng tôn pháp luật.

Những quyết sách chỉ đạo quyết liệt, sát thực tiễn

Trước diễn biến phức tạp của thị trường, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều chủ trương, quyết sách chỉ đạo đồng bộ, vừa giữ kỷ cương pháp luật, vừa tạo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh. Một định hướng xuyên suốt được lãnh đạo Chi cục quán triệt là bám sát địa bàn, kiểm soát chặt chẽ nhưng đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm.

Các Đội Quản lý thị trường trực thuộc chủ động rà soát, nắm chắc quy luật lưu thông hàng hóa, kịp thời nhận diện những mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, vật tư sản xuất, hàng hóa phục vụ cao điểm lễ hội, du lịch và mua sắm cuối năm. Nguyên tắc được đặt ra rõ ràng: không để xảy ra chồng chéo gây phiền hà cho hoạt động kinh doanh hợp pháp, nhưng tuyệt đối không bỏ trống địa bàn, không bỏ lọt hành vi vi phạm.

Song song với công tác kiểm tra và xử lý nghiêm minh, Chi cục đặc biệt coi trọng phối hợp liên ngành và gắn kết với chính quyền cơ sở. Việc phân công công chức tham gia Ban Chỉ đạo 389 tại xã, phường cùng cơ chế trao đổi thông tin nhanh chóng với lực lượng Công an, các ngành chức năng và chính quyền địa phương giúp nâng cao hiệu quả xử lý từ gốc, ngăn chặn kịp thời hàng hóa vi phạm trước khi lan rộng ra thị trường.

Đáng chú ý, Chi cục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn nhận diện hàng thật – hàng giả gắn với vận động các tổ chức, cá nhân ký cam kết kinh doanh đúng quy định. Thay vì chỉ xử phạt khi vi phạm đã xảy ra, cách làm này hướng tới nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật của tiểu thương, doanh nghiệp, giúp người kinh doanh hiểu rằng giữ chữ tín và bán hàng minh bạch chính là con đường bền vững nhất để giữ khách hàng và xây dựng hình ảnh đẹp cho địa phương.

Đồng thời, lực lượng thường xuyên chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật quy định pháp luật mới và kỹ năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn chuyển đổi số.

Tuyên truyền về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Theo ông Hoàng Công Lợi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá cho biết, quan điểm xuyên suốt của Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa là phải bám sát địa bàn, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định pháp luật để không gây phiền hà cho doanh nghiệp làm ăn chân chính, nhưng kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh và nhu cầu mua sắm cuối năm tăng cao, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, sự tỉnh táo của mỗi người dân chính là tuyến phòng thủ hiệu quả nhất.

Mỗi người dân là một "lá chắn" thông thái

Quyết sách của cơ quan chức năng sẽ phát huy trọn vẹn sức mạnh khi có sự đồng hành của người tiêu dùng. Bảo vệ chính mình và gia đình bắt đầu từ những thói quen rất đỗi thiết thực hằng ngày: lựa chọn mua sắm tại các địa chỉ uy tín, kiểm tra kỹ nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng, nhãn mác và điều kiện bảo quản của sản phẩm; tỉnh táo trước những lời mời chào giá rẻ bất thường trên không gian mạng; và mạnh dạn phản ánh, tố giác khi phát hiện dấu hiệu hàng giả, hàng kém chất lượng.

Với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thanh Hóa, kinh doanh chân chính không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là góp phần bồi đắp uy tín cho thương hiệu xứ Thanh. Chung tay chống hàng giả, hàng kém chất lượng chính là chung tay bảo vệ sức khỏe từng mái ấm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và vun đắp một thị trường công bằng, văn minh, an toàn.

Khi cơ quan quản lý siết chặt kỷ cương, doanh nghiệp giữ trọn chữ tín và người dân trở thành người tiêu dùng thông thái, niềm tin sẽ luôn là "tài sản" quý giá nhất được giữ gìn trên mảnh đất Thanh Hóa.