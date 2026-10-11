Chi cục Quản lý thị trường phát hiện, xử lý 383 vụ vi phạm hành chính

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra chất lượng hàng hóa trên thị trường.

Công tác quản lý, thu giữ và tiêu hủy hàng hóa vi phạm được thực hiện nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Trị giá hàng hóa tịch thu trong kỳ đạt hơn 732 triệu đồng, cùng với hàng hóa tiêu hủy và buộc tiêu hủy trị giá hơn 712 triệu đồng. Các hành vi vi phạm tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, các quy định trong kinh doanh xăng dầu, vật liệu xây dựng và mặt hàng nông nghiệp...

3 tháng cuối năm, dự báo tình hình thị trường có thể chịu tác động bởi diễn biến thời tiết phức tạp và sự phát triển đan xen của thương mại điện tử, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường bám sát cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát chặt chẽ thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.