Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội: Xử lý nghiêm các hành vi tăng giá, thu lợi bất chính dịp Tết

Chuyển cơ quan công an vụ việc khâu nhục đóng hộp

Sáng 6/11, tại hội nghị thông tin báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, cho biết sau khi nhận thông tin phản ánh về việc "mua khâu nhục nhận được xương, bì lợn", Chi cục đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 16 khu vực Long Biên vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Theo ông Hùng, hiện vụ việc đã được chuyển sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra, làm rõ. Sau khi có kết quả, cơ quan chức năng sẽ thông tin đến người dân và cơ quan báo chí.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài viết phản ánh về chất lượng sản phẩm khâu nhục đóng hộp ở Lạng Sơn. Một số người cho rằng sản phẩm nhận được không giống hình ảnh, thông tin được quảng cáo, giới thiệu khi mua hàng, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và niềm tin của khách hàng.

Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Một số tài khoản cho biết sau khi mua sản phẩm về sử dụng, họ phát hiện bên trong hộp chủ yếu là xương chân giò, bì lợn, không giống hình ảnh quảng cáo và không đáp ứng kỳ vọng ban đầu.

Sau khi xuất hiện những thông tin trên, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các hành vi gian lận thương mại nếu có.

Cũng trong hội nghị, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp bảo đảm nguồn cung hàng hóa, kiểm soát thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2026, dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống thực phẩm bẩn và bảo đảm an toàn thực phẩm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là thời điểm cuối năm khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao, nguy cơ gian lận thương mại diễn biến phức tạp.

Sở đã tham mưu Ban Chỉ đạo 389 thành phố ban hành Kế hoạch số 40/KH-BCĐ389/TP ngày 13/10/2026 về kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2026.

Theo kế hoạch, thành phố thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành 389 do Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, triển khai từ ngày 2/11 đến hết 16/12/2026.

Các đoàn tập trung kiểm tra, xử lý hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại.

Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra hàng hóa dịp Tết

Xử lý hơn 4.200 vụ vi phạm, thu phạt hơn 66 tỷ đồng

Ông Nguyễn Thế Hiệp cho biết, trong 10 tháng năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã thực hiện 4.791 vụ kiểm tra, gồm 121 vụ theo kế hoạch định kỳ, 4.658 vụ đột xuất và 12 vụ chuyên đề.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử lý 4.201 vụ vi phạm; trong đó có 1.304 vụ phối hợp với cơ quan công an, 38 vụ phối hợp với các cơ quan khác và chuyển 81 vụ sang cơ quan điều tra.

Tổng tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 66 tỷ đồng; tiền bán hàng hóa tịch thu hơn 10 tỷ đồng; tiền thu nộp bất hợp pháp hơn 841 triệu đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu hơn 15 tỷ đồng, hàng hóa buộc tiêu hủy và khắc phục hậu quả hơn 44 tỷ đồng.

Cùng với kiểm soát thị trường, Sở Công Thương Hà Nội đang phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu mua sắm phục vụ người dân dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

Tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu, tiêu dùng

Trong những tháng cuối năm, lực lượng quản lý thị trường tập trung kiểm tra các mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội như pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, thuốc lá nhập lậu và đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực.

Các mặt hàng thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả, quần áo, giày dép, hàng điện tử, mỹ phẩm, xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng cũng nằm trong diện kiểm soát. Đặc biệt, lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra việc buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm đông lạnh; thuốc tân dược, vật tư nông nghiệp, hàng giả mạo nhãn hiệu và hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ.

Các hành vi lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp lễ, Tết để tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường, thu lợi bất chính sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm.

Sở Công Thương Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động khuyến mại, phối hợp kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.