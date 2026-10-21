Chi cục quản lý thị trường Hà Nội: Mạnh tay với rượu giả

Cũng trong quý III năm 2026, qua tiến hành kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý 22 vụ vi phạm liên quan đến trái cây, qua đó đã tiến hành xử phạt hơn 174 triệu đồng; kiểm tra và xử lý 5 vụ về thực phẩm chức năng, qua đó đã xử phạt hơn 245 triệu đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường cũng đã phát hiện 2 vụ vi phạm liên quan đến lĩnh vực hóa chất (N2O), qua đó đã tiến hành xử phạt 6 triệu đồng, số tang vật vi phạm là 7 bình chứa N2O.

Trong quý III năm 2026, các đội quản lý thị trường cũng đã tổ chức phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn để tiến hành kiểm tra và xử lý các vụ việc vi phạm. Trong đó, có 286 vụ phối hợp với cơ quan công an, 8 vụ phối hợp với các ngành chức năng khác và 26 vụ vi phạm đã được chuyển cho cơ quan điều tra.

Theo Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội, những tháng cuối năm thường là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, kéo theo nguy cơ hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và hàng kém chất lượng gia tăng. Vì vậy, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội xác định đây là giai đoạn cần tập trung kiểm tra các nhóm hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng, nhất là thực phẩm, thực phẩm đông lạnh, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, dược phẩm, thiết bị điện tử và phụ tùng ô tô.

Trong bối cảnh phương thức kinh doanh ngày càng thay đổi, đặc biệt là sự phát triển nhanh của thương mại điện tử và bán hàng qua mạng xã hội, việc kiểm soát thị trường được đặt ra không chỉ ở các điểm kinh doanh truyền thống mà cả trên không gian số.

Theo đó, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng đã kiến nghị tăng cường phối hợp với các chủ thể quyền trong việc xác minh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, đồng thời đẩy mạnh trao đổi thông tin về hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng. Đối với những vụ việc có hành vi vi phạm hành chính, cơ quan quản lý thị trường đã phối hợp xử lý nghiêm đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.