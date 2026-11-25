Trước tình hình đó, Chi cục QLTT TP Hà Nội xác định công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm là nhiệm vụ trọng tâm, cần được triển khai chủ động, thường xuyên và có trọng điểm. Ngày 19/11/2026, Chi cục QLTT TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-QLTT về cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm, phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm các tháng cuối năm 2026, Tết Dương lịch 2027, Tết Nguyên đán Đinh Mùi và mùa lễ hội Xuân 2027 trên địa bàn TP Hà Nội. Đợt cao điểm được triển khai đến hết ngày 28/02/2027.

Theo kế hoạch, các Đội QLTT phải chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa; kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, nguy cơ thiếu hàng, khan hiếm hàng hóa hoặc tăng giá đột biến. Công tác kiểm tra tập trung vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh, trung tâm thương mại, siêu thị, tuyến phố kinh doanh, kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển và các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Những nhóm hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết như thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá, quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng, thiết bị điện tử và hàng trang trí Tết được xác định là những mặt hàng cần chú trọng kiểm soát.

Ông Dương Mạnh Hùng – Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP Hà Nội. (Ảnh: Chi cục QLTT TP Hà Nội)

Đối với thương mại điện tử, Chi cục QLTT TP Hà Nội tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh trên website, mạng xã hội, các nền tảng bán hàng trực tuyến và hình thức livestream. Trọng tâm là xác minh chủ thể kinh doanh, nguồn gốc hàng hóa, thông tin quảng cáo, việc niêm yết giá và các dấu hiệu kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là lĩnh vực có phương thức hoạt động nhanh, phạm vi rộng, chủ thể kinh doanh có thể thay đổi tài khoản hoặc địa điểm giao dịch, do đó đòi hỏi lực lượng chức năng phải chủ động nắm bắt thông tin và đổi mới phương thức giám sát.

Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, Chi cục QLTT TP Hà Nội chú trọng phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu quản lý địa bàn để nhận diện sớm nguy cơ vi phạm. Các Đội Quản lý thị trường được yêu cầu bố trí lực lượng ứng trực trước, trong và sau Tết, kịp thời tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin phản ánh.

Ông Dương Mạnh Hùng – Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP Hà Nội cho biết,quan điểm xuyên suốt của Chi cục QLTT TP Hà Nội là kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhưng không gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp. Mục tiêu cuối cùng là góp phần giữ ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng Thủ đô trong dịp Tết.