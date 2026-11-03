Chi cục Hải quan khu vực XX: Tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các sở, ngành thuộc 2 tỉnh Đồng Tháp, An Giang, cùng 200 đại diện doanh nghiệp đang hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn quản lý của Chi cục.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XX Nguyễn Thanh Sang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XX Nguyễn Thanh Sang nhấn mạnh, đây là diễn đàn quan trọng nhằm nhìn lại chặng đường hợp tác thời gian qua. Đây cũng là dịp để lãnh đạo Chi cục trực tiếp lắng nghe, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục; đồng thời, cập nhật các quy định, chính sách pháp luật mới về thuế, hàng hóa và thủ tục hải quan đối với các loại hình, mặt hàng thường xuyên phát sinh tại cửa khẩu và ngoài cửa khẩu.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực hải quan; đồng thời, tiến hành tập huấn, hướng dẫn chi tiết cho các doanh nghiệp về quy trình số hóa chứng từ hải quan.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XX cùng đại diện các đơn vị liên quan cũng đã dành thời gian trao đổi, giải đáp trực tiếp nhiều ý kiến, vướng mắc từ phía cộng đồng doanh nghiệp.