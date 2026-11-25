Chiều 24/11, tại trụ sở Chi cục Hải quan khu vực VIII, Cục Hải quan công bố quyết định của Cục trưởng bổ nhiệm ông Võ Hồng Chung, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII. Quyết định có hiệu lực từ ngày 23/11/2026.

Đồng chí Nguyễn Thành Hưng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan (bên phải) trao quyết định cho đồng chí Võ Hồng Chung.

Tại hội nghị, ông Phạm Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII cũng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho 21 công chức. Trong số này, 5 người đảm nhiệm các chức vụ Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Đội trưởng Đội Phúc tập và Kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Hoành Mô. Các quyết định còn lại bổ nhiệm 16 công chức giữ chức vụ cấp phó tại các đơn vị thuộc Chi cục.

Toàn bộ 21 quyết định được Chi cục trưởng ký ngày 20/11, có hiệu lực từ ngày 23/11/2026. Tại hội nghị, ông Phạm Quốc Hưng gắn cầu vai chức vụ cho 11 công chức được bổ nhiệm lần đầu hoặc giữ chức vụ cao hơn.

Giao nhiệm vụ cho tân Phó Chi cục trưởng, ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan, ghi nhận kinh nghiệm hơn 34 năm công tác trong ngành của ông Võ Hồng Chung. Lãnh đạo Cục Hải quan đề nghị ông Chung cùng tập thể lãnh đạo Chi cục tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Một trong những nhiệm vụ cụ thể là nghiên cứu triển khai mô hình cửa khẩu thông minh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Đối với các công chức được điều động, bổ nhiệm ở cấp phòng, đội, Chi cục trưởng Phạm Quốc Hưng yêu cầu sớm nắm bắt công việc tại đơn vị, giữ nghiêm kỷ cương trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chi cục Hải quan khu vực VIII trực thuộc Cục Hải quan, quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn Quảng Ninh.Lũy kế 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn Quảng Ninh đạt hơn 40 tỷ USD. Chi cục thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 15.400 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2025. Từ ngày 15/10, đơn vị triển khai thí điểm số hóa chứng từ hải quan để giảm việc luân chuyển hồ sơ giấy và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục cho doanh nghiệp.