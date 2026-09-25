Chi cục Hải quan khu vực VI trao kinh phí ủng hộ chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

Theo đó, đại diện Chi cục Hải quan khu vực VI đã trao hơn 281 triệu đồng ủng hộ chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Nguồn kinh phí này do các cán bộ, công chức, người lao động của Chi cục Hải quan khu vực VI ủng hộ.

Đoàn công tác của Chi cục Hải quan khu vực VI trao kinh phí tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Tiếp nhận nguồn kinh phí, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn sự chung tay ủng hộ từ Chi cục Hải quan khu vực VI ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và khẳng định nguồn kinh phí sẽ được phân bổ kịp thời, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng. Đồng thời, mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ từ đơn vị.

Sự chung tay, ủng hộ kịp thời từ đơn vị là nghĩa cử cao đẹp, góp phần hỗ trợ tỉnh sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Được biết, đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận từ các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổng số tiền trên 18,8 tỷ đồng ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, công tác an sinh xã hội trên địa bàn.