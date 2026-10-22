Chi cục Hải quan khu vực VI: Nâng chất lượng phục vụ

Năm 2026 là năm thứ hai, Chi cục Hải quan khu vực VI triển khai đánh giá CDCI. Việc đánh giá được thực hiện thông qua khảo sát doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại các địa bàn gồm: Ga Đồng Đăng; các cửa khẩu Cốc Nam, Chi Ma, Hữu Nghị và Tân Thanh. Nội dung khảo sát tập trung vào những vấn đề doanh nghiệp thường xuyên quan tâm trong quá trình thực hiện thủ tục như việc cung cấp thông tin, hướng dẫn hồ sơ, giải quyết thủ tục, thái độ phục vụ của công chức và việc thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động XNK...

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông quan hàng hoá tại Hải quan cửa khẩu Tân Thanh

Bà Nguyễn Thị Minh Hằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu VI cho biết: Qua 2 năm triển khai, CDCI đã trở thành một kênh hữu ích để chi cục tiếp nhận phản hồi trực tiếp từ doanh nghiệp XNK về chất lượng phục vụ trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Những ý kiến của doanh nghiệp đã giúp chi cục và các đơn vị nhìn nhận rõ hơn những mặt đã làm tốt, đồng thời xác định những nội dung cần cải thiện để kịp thời điều chỉnh.

Tại Hải quan cửa khẩu Chi Ma, năm 2026, đơn vị đạt 92,07 điểm, đứng đầu trong kết quả đánh giá CDCI của Chi cục Hải quan khu vực VI và có mức cải thiện đáng kể so với năm trước. Ông Vũ Văn Bình, Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Chi Ma cho biết: Để có được kết quả này, thời gian qua, đơn vị đã khắc phục những hạn chế, tập trung cải thiện chất lượng phục vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ trong xử lý công việc... Cùng với đó, đơn vị thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, thái độ, tác phong thực thi công vụ, đề cao trách nhiệm của từng cán bộ, nhất là những vị trí trực tiếp tiếp xúc và giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Chúng tôi luôn xác định, muốn thúc đẩy hoạt động XNK qua địa bàn thì bên cạnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hải quan phải thực sự đồng hành và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Cùng với Hải quan cửa khẩu Chi Ma, các đơn vị trực thuộc Chi cục Hải quan khu vực VI cũng có sự cải thiện về điểm số CDCI. So với năm 2025, năm nay toàn chi cục có 4/5 đơn vị tăng điểm. Từ việc tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao chất lượng phục vụ, các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày càng thu hút doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục XNK. Từ đầu năm 2026 đến nay đã có 6.700 doanh nghiệp thực hiện thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh (tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025), trong đó có hơn 3.300 doanh nghiệp mới. Tổng kim ngạch XNK tất cả các loại hình qua địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 93,21 tỷ USD, tăng 36,99% so với cùng kỳ năm 2025.

Từ đầu năm 2026 đến nay đã có 6.700 doanh nghiệp thực hiện thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh (tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025), trong đó có hơn 3.300 doanh nghiệp mới. Tổng kim ngạch XNK tất cả các loại hình qua địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 93,21 tỷ USD, tăng 36,99% so với cùng kỳ năm 2025.

Điểm số CDCI được hình thành từ ý kiến đánh giá của doanh nghiệp, vì vậy kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực của cơ quan hải quan mà còn cho thấy những chuyển biến trong quá trình doanh nghiệp thực hiện thủ tục. Tại các cửa khẩu, việc hướng dẫn hồ sơ, cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục và tinh thần hỗ trợ của công chức là những nội dung doanh nghiệp trực tiếp cảm nhận và đánh giá.

Ông Mai Đức Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ XNK tổng hợp Chi Ma HTT cho biết: Trong quá trình thực hiện thủ tục XNK hàng hoá qua cửa khẩu, chúng tôi được các cán bộ hải quan nhiệt tình hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, quy định liên quan đến hàng hóa. Khi phát sinh vấn đề cần trao đổi, chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ, giải đáp kịp thời... Điều này giúp chúng tôi chủ động trong chuẩn bị hồ sơ, hạn chế thời gian đi lại, thuận lợi hơn trong quá trình thông quan XNK hàng hóa.

Bà Nguyễn Thị Minh Hằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu VI cho biết thêm: Thời gian tới, trên cơ sở kết quả CDCI, chi cục tiếp tục rà soát phương thức quản lý, điều hành; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch quy trình và nâng cao chất lượng hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp XNK. Đồng thời, chi cục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, chủ động nắm bắt và xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.... Qua đó tiếp tục xây dựng môi trường thông quan thuận lợi, minh bạch và chuyên nghiệp tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.