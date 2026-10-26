Chi cục Hải quan khu vực VI công bố các quyết định về công tác cán bộ

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ (Chi cục Hải quan khu vực VI) đã công bố các quyết định của Chi cục Hải quan khu vực VI về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với 4 công chức giữ chức vụ trưởng phòng, đội trưởng. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Theo đó, Chi cục Hải quan khu vực VI quyết định điều động, bổ nhiệm: ông Đinh Khánh Công, Trưởng Phòng Quản lý rủi ro giữ chức vụ Chánh Văn phòng; ông Nguyễn Hữu Trí, Chánh Văn phòng giữ chức vụ Đội trưởng Hải quan Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng; ông Nguyễn Hữu Minh, Đội trưởng Hải quan Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản lý rủi ro. Đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Loan, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí trưởng phòng và đội trưởng được điều động, bổ nhiệm

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Đảng ủy Hải quan khu vực VI về việc chỉ định Bí thư Chi bộ đối với 2 đồng chí.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Hải quan khu vực VI trao Quyết định chỉ định Bí thư Chi bộ cho 2 đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm phải triển khai ngay là chỉ đạo triển khai tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hải quan; thực hiện hiệu quả công tác thu thuế xuất nhập khẩu; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua các cửa khẩu; công tác tổ chức cán bộ…

Đại diện các cán bộ được điều động, bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ

Chi cục Hải quan khu vực VI có 12 đơn vị trực thuộc, trong đó có 5 đơn vị hải quan cửa khẩu thực hiện quản lý lĩnh vực hải quan tại 5 cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.