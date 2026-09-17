Chi cục Hải quan khu vực VI công bố báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh và chất lượng điều hành, quản lý cấp cơ sở năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực VI đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh và chất lượng điều hành, quản lý cấp cơ sở năm 2026.

Theo đó, công tác khảo sát CDCI năm 2026 được thực hiện tại 5 đơn vị hải quan cửa khẩu với 550 phiếu khảo sát được triển khai đến các đối tượng thuộc phạm vi đánh giá. Việc khảo sát được thực hiện nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch và đúng tiến độ, bảo đảm kết quả đánh giá phản ánh thực chất chất lượng phục vụ của từng đơn vị.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày báo cáo kết quả tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn khảo sát đã trình bày báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh và chất lượng điều hành, quản lý cấp cơ sở năm 2026 của Chi cục Hải quan khu vực VI.

Theo kết quả đánh giá, điểm số CDCI năm 2026 của 5 hải quan cửa khẩu thuộc Chi cục Hải quan khu vực VI dao động từ 86,87 đến 92,07 điểm. Các chỉ số thành phần, kết quả đánh giá năm 2026 cho thấy các nhóm tiêu chí đều đạt mức điểm tương đối cao. Trong đó, chỉ số tính năng động và vai trò kiến tạo đạt 9,24 điểm; cạnh tranh bình đẳng đạt 9,13 điểm; thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân đạt 9,1 điểm.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị cũng tập trung phân tích, làm rõ kết quả đạt được; nêu giải pháp, định hướng tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo đơn vị tư vấn khảo sát phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI đã công bố quyết định phê duyệt báo cáo CDCI năm 2026 và trao cúp vinh danh các đơn vị. Theo đó, Hải quan cửa khẩu Chi Ma xếp vị trí thứ nhất với 92,07 điểm.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI trao cúp và tặng hoa cho đại diện đơn vị xếp vị trí thứ nhất về CDCI năm 2026

Ban lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các đơn vị hải quan cửa khẩu

Kết quả đánh giá CDCI năm 2026 là cơ sở để Chi cục Hải quan khu vực VI và các đơn vị hải quan cửa khẩu tiếp tục rà soát chất lượng thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế tồn tại để tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành, quản lý và phục vụ tốt hơn doanh nghiệp xuất nhập khẩu.