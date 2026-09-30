Chi cục Hải quan khu vực I có Chi cục trưởng mới

Theo đó, ông Hoàng Quốc Quang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I, được bổ nhiệm giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I từ ngày 1-10-2026.

Ông Hoàng Quốc Quang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I, được bổ nhiệm giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I từ ngày 1-10-2026. Ảnh: Phạm Hùng

Tại hội nghị, Cục Hải quan công bố quyết định cho ông Dương Phú Đông, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I, nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1-10-2026.

Đồng thời, ông Đỗ Hoàng Anh Khoa, Phó Chánh Văn phòng Cục Hải quan, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I kể từ ngày 1-10-2026.

Ông Đỗ Hoàng Anh Khoa, Phó Chánh Văn phòng Cục Hải quan, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I kể từ ngày 1-10-2026. Ảnh: Phạm Hùng

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ trao đổi về quá trình công tác, những đóng góp của các cán bộ được công bố quyết định; đồng thời ghi nhận, tri ân những đóng góp của ông Dương Phú Đông trong quá trình công tác tại ngành Hải quan và Chi cục Hải quan khu vực I.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Quốc Quang bày tỏ xúc động khi được tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời nhận thức đây là vinh dự lớn và trách nhiệm nặng nề trước lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Hải quan, cấp ủy, chính quyền địa phương và tập thể cán bộ, công chức, người lao động Chi cục Hải quan khu vực I.

Ông Hoàng Quốc Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Hải quan và tập thể lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực I; cảm ơn Thành ủy, Đảng ủy, UBND thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương đã phối hợp, tạo điều kiện để đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Chiều 30-9, tại trụ sở Chi cục Hải quan khu vực I, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Phạm Hùng

Theo ông Hoàng Quốc Quang, trong quá trình công tác, ông Dương Phú Đông đã để lại nhiều tình cảm, kinh nghiệm và bài học về bản lĩnh của người cán bộ lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với ngành, với đơn vị.

Với tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm, ông Dương Phú Đông cùng tập thể Chi cục Hải quan khu vực I đã triển khai nhiều đổi mới, giữ gìn đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh của Hải quan Thủ đô.

“Cán bộ, công chức Hải quan Hà Nội và Hải quan Khu vực I luôn ghi nhớ và biết ơn những đóng góp của đồng chí Dương Phú Đông trong thời gian qua”, ông Hoàng Quốc Quang phát biểu.

Trên cương vị mới, ông Hoàng Quốc Quang khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động Chi cục Hải quan khu vực I giữ vững đoàn kết, đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.