Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII: Bám sát cơ sở, bảo đảm tiến độ xuất cấp gạo dự trữ

Chủ động phối hợp với cơ sở

Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII Phan Đình Tuấn cho biết, theo các quyết định của Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị được giao nhiệm vụ xuất cấp hơn 3.142 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG) để vận chuyển, bàn giao cho tỉnh Nghệ An (hơn 3.010 tấn) và tỉnh Hà Tĩnh để hỗ trợ học sinh, học viên thuộc các đối tượng thụ hưởng theo các nghị định của Chính phủ (Nghị định số 66/2025/NĐ-CP; Nghị định số 339/2025/NĐ-CP; Nghị định số 188/2026/NĐ-CP).

Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, đơn vị đã cử cán bộ chủ động bám sát cơ sở, làm việc trực tiếp với UBND, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh để rà soát lại đối tượng thụ hưởng, nhanh chóng hoàn thiện thủ tục tiếp nhận, phân bổ.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và bàn giao gạo hỗ trợ học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hương Khê (Hà Tĩnh). Ảnh: Lê Trung

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định tiếp nhận 1.462 tấn gạo DTQG cấp đợt 1, học kỳ I năm học 2026 - 2027 cho 56.432 học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được hưởng chế độ tại các trường đóng trên địa bàn 50 xã, phường của tỉnh Nghệ An.

Tại Hà Tĩnh, UBND tỉnh ban hành 2 quyết định tiếp nhận và phân bổ gạo DTQG để hỗ trợ học sinh. Đợt 1 tiếp nhận và phân bổ 28.340 kg gạo, hỗ trợ 1.191 học sinh, hoàn thành trước ngày 1/9/2026; đợt 2 tiếp nhận và phân bổ 103.710 kg gạo hỗ trợ 4.182 học sinh, hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Kỷ luật nghiêm ngặt từ khâu kiểm định đến giám sát

Một điểm sáng nổi bật trong quá trình triển khai chính sách gạo DTQG của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII là tính minh bạch, kỷ luật và quy trình kiểm tra, giám sát vô cùng khắt khe. Toàn bộ hoạt động xuất kho đều tuân thủ tuyệt đối Thông tư số 60/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính. Các điểm kho đã chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các xã để thống nhất lịch trình giao nhận, bảo đảm xe chở gạo lăn bánh an toàn đến mọi nẻo đường.

Trước khi xe xuất kho, gạo được kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng, kiểm định độ ẩm và kiểm tra mọt mối cẩn thận. Khi đến điểm giao nhận tại UBND các xã, cán bộ áp tải của Chi cục trực tiếp lấy mẫu đối chứng ngay trên xe chở gạo, tiến hành lập biên bản niêm phong mẫu lưu dưới sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương và nhà trường.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII Phan Đình Tuấn cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Chi cục đã chủ động xây dựng phương án xuất cấp khoa học, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng phòng nghiệp vụ và các điểm kho trực thuộc. Cụ thể, Chi cục đã giao nhiệm vụ cụ thể cho 5 điểm kho trực thuộc, giao gạo trực tiếp cho UBND xã, phường của tỉnh Nghệ An và 2 điểm kho xuất cấp, vận chuyển bàn giao gạo cho các trường thuộc tỉnh Hà Tĩnh theo đúng kế hoạch phân bổ của địa phương.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát sau giao nhận được Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII đặc biệt coi trọng.

Tại Nghệ An, một đoàn công tác liên ngành gồm đại diện Chi cục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, cùng lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội các địa phương đã trực tiếp đến các điểm trường vùng cao để kiểm tra thực tế. Đoàn đã kiểm tra chi tiết hệ thống kho bảo quản gạo của nhà trường, quy trình diễn ra tại bếp ăn tập thể, cách chia khẩu phần ăn hàng ngày cho các em học sinh bán trú và đối chiếu sổ sách tiếp nhận.

Những chuyến kiểm tra đột xuất và thực tế tại cơ sở không chỉ giúp phát hiện, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về kho bãi của nhà trường, mà còn đảm bảo chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đến đúng, đủ và trực tiếp tới từng đối tượng thụ hưởng.

Về đích trước thời hạn

Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Phan Đình Tuấn chia sẻ, công tác xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ học sinh đã được đơn vị triển khai nhanh chóng, hiệu quả, đúng theo quy định. Toàn bộ quá trình xuất kho đều tuân thủ nghiêm ngặt Thông tư số 60/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính. Các điểm kho đã chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường để thống nhất thời gian giao nhận và khẩn trương tổ chức xuất cấp, vận chuyển.

Nỗ lực của tập thể cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII cùng sự phối hợp nhịp nhàng của chính quyền địa phương đã mang lại những kết quả ấn tượng.

Theo đó, Chi cục đã hoàn thành xuất cấp (đợt 1), vận chuyển và bàn giao hơn 1.337/1.462 tấn gạo DTQG để hỗ trợ học sinh ở tỉnh Nghệ An. Số gạo còn lại, các trường sẽ nhận cùng với đợt II (do một số trường chưa có chỗ để gạo, có trường chưa có bếp ăn).

Chi cục hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và bàn giao 28 tấn gạo DTQG để hỗ trợ 149 học sinh tại 3 trường thuộc xã Hương Xuân, Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh trước thời điểm khai giảng năm học 2026 - 2027. Đến ngày 8/10/2026, Điểm kho đã hoàn thành giao 103.710 kg gạo cho cả 3 xã của tỉnh Hà Tĩnh (Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh; Trường Phổ thông nội trú và THCS Hương Khê; Trường Tiểu học Sơn Kim; Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Kim 1).

Tất cả các chuyến hàng đều bảo đảm đúng tiến độ, an toàn tuyệt đối và về đích trước thời hạn. Toàn bộ số gạo bàn giao đều đạt tiêu chuẩn chất lượng gạo DTQG cao cấp, đóng bao quy cách chuẩn xác, hoàn toàn không bị ẩm ướt hay hư hỏng dù phải trải qua những hành trình dài ngày vận chuyển dưới điều kiện thời tiết mưa lũ bất lợi.

Hoàn thành xuất cấp vật tư phục vụ công tác phòng, chống thiên tai Đến ngày 6/10/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và bàn giao toàn bộ số vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia cho các lực lượng chức năng của tỉnh Khánh Hòa kịp thời tiếp nhận, bảo quản và chủ động nguồn lực, nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó hiệu quả với thiên tai. Các mặt hàng dự trữ quốc gia được xuất cấp gồm: xuồng DT3, máy khoan phá bê tông, thiết bị phóng dây, máy phát điện 30 kVA, máy bơm chữa cháy, phao áo và phao tròn với tổng giá trị hơn 8,8 tỷ đồng. Đây là những vật tư, thiết bị thiết yếu, được phân bổ cho các lực lượng, đơn vị trên địa bàn nhằm phục vụ công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và xử lý các tình huống khẩn cấp. Trong suốt quá trình triển khai, công tác kiểm tra tình trạng kỹ thuật, chủng loại và hồ sơ kèm theo luôn được tiến hành cẩn trọng. Lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện bốc xếp cẩn thận, vận chuyển an toàn, bảo đảm chất lượng vật tư, thiết bị không bị ảnh hưởng trên suốt chặng đường giao nhận. Tại nơi tiếp nhận, các đơn vị được giao quản lý, sử dụng phối hợp kiểm tra tình trạng, chủng loại, số lượng và các trang thiết bị đi kèm. Đối với phương tiện, thiết bị chuyên dụng, việc kiểm tra, nghiệm thu được thực hiện nghiêm túc nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, sẵn sàng đưa vào sử dụng ngay khi có tình huống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ xảy ra.