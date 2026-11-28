Chủ động kịch bản, khớp nối chặt chẽ với cơ sở

Theo Quyết định số 368/QĐ-CDT ngày 14/8/2026 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ I năm học 2026 - 2027, Chi cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực VI được giao nhiệm vụ xuất cấp không thu tiền tổng cộng 6.779.201 kg gạo cho 3 địa phương Bắc Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng.

Chi cục trưởng Chi cục DTNN khu vực VI Phạm Việt Hà cho biết, ngay sau khi Quyết định được ban hành, đơn vị đã khẩn trương lên phương án xuất kho, đồng thời có văn bản đề nghị và làm việc trực tiếp với UBND các tỉnh cùng các đơn vị đầu mối tiếp nhận để thống nhất chi tiết về số lượng, thời gian và địa điểm giao nhận.

Chi cục DTNN khu vực VI xuất cấp, vận chuyển và bàn giao gạo cho Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đàm Thủy (Cao Bằng). Ảnh: Khánh Huyền

Sự chủ động từ cơ quan dự trữ đã nhận được sự phối hợp nhịp nhàng từ chính quyền địa phương. Tuy nhiên, bước vào năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh phải tiến hành rà soát biến động sĩ số học sinh thực tế so với dự kiến ban đầu gửi Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, năm 2026 cũng là năm đầu tiên triển khai chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh các xã biên giới đất liền theo Nghị định số 339/2025/NĐ-CP và Nghị định số 188/2026/NĐ-CP của Chính phủ, cùng với quá trình sắp xếp lại hệ thống trường lớp đầu năm học, nên khối lượng tiếp nhận tại các địa phương có sự điều chỉnh để sát với thực tế.

Cụ thể, UBND tỉnh Bắc Ninh (nay là UBND TP. Bắc Ninh) ban hành quyết định tiếp nhận 335.820 kg gạo; UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quyết định chốt mức tiếp nhận 2.689.469 kg gạo. Tại tỉnh Cao Bằng, qua 2 quyết định phân bổ đợt 1 và đợt 2, tổng lượng gạo tiếp nhận là 3.440.634 kg (giảm 257.638 kg).

Như vậy, tổng số lượng gạo thực tế Chi cục DTNN khu vực VI xuất cấp theo đúng nhu cầu phân bổ của 3 địa phương đạt 6.465.923 kg, giảm 313.278 kg so với quyết định giao nhiệm vụ ban đầu.

Gian nan những cung đường vùng biên

Trong hành trình đưa gần 6.466 tấn gạo về các điểm trường trong học kỳ I năm học 2026 - 2027, cán bộ Chi cục DTNN khu vực VI đã phải đối mặt với nhiều áp lực cả về thời tiết, hạ tầng lẫn nhân lực.

Theo quy định tại các nghị định của Chính phủ (Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, số 339/2025/NĐ-CP và số 188/2026/NĐ-CP), đợt giao gạo đầu tiên trong học kỳ I cần hoàn thành trước ngày 1/9 hằng năm. Nhưng đúng cao điểm chuẩn bị khai giảng đầu tháng 9/2026, ảnh hưởng của cơn bão số 4 đã gây mưa lớn trên diện rộng tại cả 3 tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng. Thiên tai cực đoan kéo theo lũ quét, ngập úng cục bộ và sạt lở đất, làm chia cắt nhiều tuyến đường huyết mạch dẫn vào các điểm trường vùng sâu, vùng xa.

Tại Bắc Ninh, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng giao nhận và giữ vững chất lượng hạt gạo dự trữ quốc gia giữa mưa bão, chính quyền địa phương đã phải điều chỉnh lùi thời hạn tiếp nhận từ trước ngày 1/9 sang trước ngày 10/9/2026.

Trong khi đó, tại hai tỉnh miền núi Lạng Sơn và Cao Bằng, thử thách lớn nhất lại nằm ở địa hình chia cắt và hạ tầng giao thông. Nhiều trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền mới được đầu tư xây dựng, đến thời điểm khai giảng vẫn chưa hoàn thiện đồng bộ khu vực kho lưu trữ cũng như đường giao thông kết nối.

Chia sẻ về những ngày bám tuyến, Chi cục trưởng Phạm Việt Hà cho biết, đường vào các bản làng vùng cao rất nhỏ hẹp, nhiều đèo dốc quanh co, hiểm trở. Xe tải trọng lớn chở gạo từ kho dự trữ chỉ có thể tập kết ở tuyến ngoài, sau đó lực lượng làm nhiệm vụ phải tổ chức bốc xếp, trung chuyển bằng xe tải nhỏ mới tiếp cận được từng điểm xã, điểm trường.

Áp lực càng lớn khi lực lượng cán bộ, công chức trực tiếp đi giao gạo của Chi cục DTNN khu vực VI rất mỏng, trong khi đầu mối tiếp nhận tại cơ sở lại tăng theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Toàn đợt xuất cấp, đơn vị phải tổ chức giao hàng tại 91 điểm tập kết (gồm 56 điểm xã, phường tại Cao Bằng; 24 điểm tại Bắc Ninh và 11 điểm tại Lạng Sơn sau khi đã nỗ lực phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rút gọn từ 65 điểm trước đây).

Không chỉ di chuyển liên tục trên các cung đường xa xôi, cán bộ dự trữ còn phải xử lý khối lượng hồ sơ, biên bản bàn giao rất lớn, do đầu mối ký nhận phải tách bạch giữa các trường trung học phổ thông, trường dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên và các xã quản lý trường tiểu học, trung học cơ sở.

Bàn giao gạo dự trữ quốc gia tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hạ Lang (Cao Bằng). Ảnh: Khánh Huyền

100% kế hoạch về đích đúng hẹn, trọn vẹn nghĩa tình

Để khắc phục những khó khăn khách quan và đặc thù, Chi cục DTNN khu vực VI đã thành lập Tổ kiểm tra, giám sát chuyên trách, huy động cán bộ, công chức tại Văn phòng Chi cục trực tiếp xuống cơ sở bám sát từng chuyến xe.

Tại các điểm kho xuất hàng như ĐK11.KV6 (kho Lạng Giang), ĐK13.KV6 (kho Tân Yên), ĐK18.KV6 (kho Việt Yên)..., quy trình kiểm tra chất lượng, lấy mẫu, đóng bao và xuất kho đều được tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định, bảo đảm mỗi hạt gạo xuất đi đều đạt chuẩn chất lượng cao nhất.

Việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuất cấp gần 6.466 tấn gạo dự trữ quốc gia không chỉ khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của tập thể cán bộ Chi cục DTNN khu vực VI, mà còn góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững sĩ số học sinh đến trường tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới phía Bắc.

Với tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Dự trữ với các đơn vị vận chuyển, bốc xếp và chính quyền địa phương, hoạt động xuất cấp gạo học kỳ I năm học 2026 - 2027 đã hoàn thành, đạt 100% kế hoạch đề ra và đều về đích sớm so với thời hạn mà các địa phương đề ra.

Tại Bắc Ninh, từ ngày 7 - 8/9/2026 , điểm kho Lạng Giang đã hoàn thành bàn giao toàn bộ 335.820 kg gạo, kịp thời hỗ trợ 5.597 học sinh thuộc 24 trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 63 trường học trên địa bàn 19 xã, phường, sớm 2 ngày so với hạn điều chỉnh.

Tại Lạng Sơn, công tác giao nhận chia làm 2 đợt đều hoàn thành vượt tiến độ. Đợt 1 bàn giao xong hơn 1.361 tấn vào ngày 23/9/2026 (trước hạn 2 ngày); đợt 2 hoàn thành giao hơn 1.328 tấn vào ngày 24/10/2026 (sớm hơn kế hoạch 6 ngày). Tổng cộng 2.689.469 kg gạo đã được bàn giao an toàn, đủ số lượng.

Tại Cao Bằng, vượt qua địa hình đèo dốc phức tạp của 56 xã, phường, Chi cục đã hoàn thành giao đợt 1 với hơn 1.797 tấn gạo vào ngày 14/9/2026 (trước thời hạn 1 ngày) và khép lại đợt 2 với hơn 1.643 tấn gạo vào ngày 18/11/2026 (trước thời hạn 1 ngày). Tổng lượng gạo 3.440.634 kg đã đến tay hàng chục nghìn học sinh, học viên vùng cao biên giới.