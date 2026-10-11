Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX: Về đích xuất cấp đợt 1 hơn 660 tấn gạo hỗ trợ học sinh

Phối hợp chặt chẽ với địa phương

Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX cho biết, theo Quyết định số 2210/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Quyết định số 368/QĐ-CDT, đơn vị được giao xuất cấp gần 1.576 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để vận chuyển, bàn giao cho tỉnh Quảng Trị (gần 1.230 tấn), thành phố Huế (gần 346 tấn), để hỗ trợ gạo cho học sinh, học viên học kỳ I năm học 2026 - 2027.

Đơn vị đã khẩn trương báo cáo và đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận để kịp thời giao gạo cho học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Phó Chi cục trưởng Chi cục DTNN khu vực IX kiểm tra tình hình nhận gạo tại Điểm trường TH&THCS Thượng Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Sau khi rà roát lại đối tượng thụ hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đã ký ban hành Quyết định số 3846/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 phân bổ 537.691 kg gạo dự trữ quốc gia đợt I, để hỗ trợ cho 14.427 học sinh của các trường đóng trên địa bàn 24 xã, phường thuộc tỉnh Quảng Trị (trong đó, số gạo hỗ trợ theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP là 324.795 kg; Nghị định số 339/2025/NĐ-CP là 65.088 kg; Nghị định số 188/2026/NĐ-CP là 147.808 kg).

Ngày 9/9/2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thuỳ Giang đã ký ban hành Quyết định số 3401/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 4/9/2026. Theo đó thay vì phân bổ 299.258 kg gạo DTQG thành phân bổ 251.853 kg DTQG để hỗ trợ 10.912 học sinh của các trường đóng trên địa bàn 7 xã, phường thuộc Thành phố Huế trong học kỳ I năm học 2026 - 2027.

Theo Phó Chi cục trưởng Nguyễn Văn Diện cho biết, số lượng gạo thực tế xuất cấp thấp hơn số lượng được giao tại Quyết định số 368 là do số lượng tại Quyết định số 368 được xác định trên cơ sở tổng nhu cầu dự kiến của địa phương. Tuy nhiên, sau khi bước vào năm học mới, các địa phương tổ chức rà soát, cập nhật và xác định lại số lượng học sinh, học viên thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách theo tình hình thực tế tại các cơ sở giáo dục. Trên cơ sở kết quả rà soát và nhu cầu thực tế, UBND địa phương ban hành quyết định phân bổ gạo theo từng đợt, bảo đảm phù hợp với số lượng đối tượng thực tế và thời gian hỗ trợ.

Mặt khác, sau khi tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế ban hành quyết định phân bổ, nhu cầu gạo của các cơ sở giáo dục tiếp tục có biến động giảm (Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương có công văn, tờ trình lý do thay đổi nhu cầu gửi Chi cục DTNN khu vực IX và UBND tỉnh, thành phố). Do đó, đơn vị tiếp tục điều chỉnh khối lượng gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh theo nhu cầu thực tế của cơ sở tiếp nhận.

Khẩn trương xuất cấp, vận chuyển và giao nhận

Theo ông Nguyễn Văn Diện, công tác xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh đã được đơn vị triển khai nhanh chóng, hiệu quả, đúng theo quy định. Sau khi UBND tỉnh Quảng Trị, UBND thành phố Huế ban hành quyết định tiếp nhận, phân bổ gạo, đơn vị đã khẩn trương tổ chức đấu thầu, lựa chọn đơn vị thực hiện bốc xếp, vận chuyển và bảo hiểm gạo trong quá trình vận chuyển.

Căn cứ quy định hiện hành, Chi cục DTNN khu vực IX triển khai lập phương án xuất gạo hỗ trợ, trong đó phân công cụ thể cho các phòng nghiệp vụ và các điểm kho để chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, phương tiện, hồ sơ, chứng từ, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho, lấy mẫu, xuất kho, lập hồ sơ giao nhận, bố trí cán bộ áp tải và phối hợp với các nhà thầu bốc xếp, vận chuyển, bảo hiểm.

Để đảm bảo chất lượng nguồn gạo xuất cấp, đơn vị đã ban hành các quyết định giao nhiệm vụ cụ thể cho các điểm kho xuất cấp, vận chuyển và bàn giao gạo. Theo đó, tại Quyết định số 887/QĐ-DTKV.IX ngày 21/9/2026, Kho Quảng Trị - Điểm kho dự trữ ĐK4.KV9 được giao nhiệm vụ xuất cấp (không thu tiền hơn 251.853 kg gạo DTQG loại 15% tấm nhập kho năm 2025 để hỗ trợ học sinh, học viên thành phố Huế trong học kỳ I năm học 2026 -2027. Với thời gian hoàn thành giao nhận: đợt I hoàn thành chậm nhất trong ngày 11/9/2026 với tổng khối lượng gạo hỗ trợ là 128.824 kg; đợt 2 hoàn thành dự kiến trước ngày 30/11/2026 với tổng khối lượng gạo hỗ trợ là 69.029 kg.

Đồ họa: Phương Anh

Trước đó, lãnh đạo Chi cục DTNN khu vực IX đã ký Quyết định số 884/QĐ-DTKV.IX ngày 12/9/2026 giao Điểm kho Đk4.KV9 (kho Ngoại Thương) xuất cấp 441.515 kg gạo DTQG; Điểm kho ĐK4.KV9 (kho Quảng Trị) xuất cấp 96.176 kg DTQG, vận chuyển, bàn giao cho các xã, phường theo kế hoạch phân bổ của tỉnh Quảng Trị, với hạn giao nhận trong tháng 9/2026.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Diện, nhiệm vụ xuất cấp diễn ra trong điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi, địa bàn rộng, địa hình miền núi phức tạp, gây không ít khó khăn cho công tác vận chuyển, giao nhận. Trước yêu cầu về tiến độ, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX đã chủ động phối hợp với các địa phương, linh hoạt tổ chức giao nhận, bố trí nhân lực, phương tiện phù hợp, kịp thời báo cáo, xử lý các vướng mắc phát sinh.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc. Từ khâu xuất kho, vận chuyển, giao nhận đến hoàn thiện hồ sơ, chứng từ đều được thực hiện theo đúng quy định. Các đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm quản lý, cấp phát gạo đến các trường học, bảo đảm gạo được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng học sinh được thụ hưởng chính sách.

Cũng theo ông Diện, dưới sự chỉ đạo sát sao của Cục DTNN, sự quyết liệt, tinh thần trách nhiệm của tập thể Chi cục DTNN khu vực IX và sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan, đơn vị địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, ngày 24/9/2026, Chi cục đã hoàn thành kế hoạch xuất gạo đợt 1, bảo đảm gạo được chuyển đến các địa phương kịp thời để cấp phát cho học sinh, học viên.

Kết quả cụ thể, Chi cục DTNN Khu vực IX đã hoàn thành xuất cấp đợt I, vận chuyển và bàn giao 182.824 kg cho các xã, phường thuộc thành phố Huế; đồng thời xuất cấp, vận chuyển và bàn giao 477.774 kg cho các xã, phường của tỉnh Quảng Trị, giảm 59.917 kg.

Tổng lượng gạo thực tế cấp đã giảm 59.917 kg so với kế hoạch ban đầu theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị. Nguyên nhân điều chỉnh giảm lượng gạo là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã có các văn bản đề nghị điều chỉnh giảm số lượng cấp phát do vướng mắc thực tế tại hai trường học: Trường PTNT TH&THCS Dân Hóa (xã Dân Hóa) đề nghị Chi cục DTNN khu vực IX tạm dừng cấp 44.642 kg gạo do điểm trường chính chưa hoàn thiện xây dựng và chưa được bàn giao để đưa vào sử dụng; Trường Tiểu học số 1 Kim Phú (xã Kim Phú) điều chỉnh giảm 15.255 kg gạo. Theo nhu cầu thực tế của địa phương (UBND xã Kim Phú đề xuất), lượng gạo cần hỗ trợ cho học sinh chỉ là 3.960 kg (giảm so với mức dự kiến ban đầu là 19.215 kg).