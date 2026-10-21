Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II: Kịp thời bàn giao vật tư, sẵn sàng nguồn lực ứng phó thiên tai

Hành động khẩn trương, quy trình đồng bộ

Việc xuất cấp kịp thời các vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia không chỉ đơn thuần là hoạt động phân bổ tài sản hành chính, mà còn mang ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với sự an toàn của cộng đồng. Dự trữ quốc gia chính là lá chắn an ninh thiết yếu, giúp các địa phương sẵn sàng kịch bản “4 tại chỗ”, nâng cao năng lực phản ứng nhanh trước những diễn biến thất thường của thời tiết.

Những bộ xuồng cao tốc, máy phát điện, máy bơm chữa cháy hay hàng nghìn chiếc phao cứu sinh khi được đưa về địa phương sẽ trở thành công cụ đắc lực giúp lực lượng cứu hộ tiếp cận các điểm xung yếu, sạt lở hay ngập lụt chia cắt một cách chủ động. Điều này giúp rút ngắn tối đa thời gian vàng trong tìm kiếm cứu nạn, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II Nguyễn Minh Trí (thứ 6 từ trái sang) trao biên bản bàn giao vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia cho đơn vị tiếp nhận. Ảnh: Nguyễn Huyền

Đồng thời, sự hỗ trợ kịp thời từ nguồn lực quốc gia còn tạo điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm niềm tin và động lực cho chính quyền, lực lượng vũ trang cùng nhân dân vùng lũ yên tâm chủ động vượt qua mưa bão.

Theo Quyết định số 2628/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định số 410/QĐ-CDT của Cục Dự trữ Nhà nước về việc giao nhiệm vụ xuất cấp không thu tiền vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II được giao trọng trách cung ứng nhiều trang thiết bị dự trữ quốc gia chuyên dụng, thiết yếu, phục vụ công tác ứng phó sự cố khẩn cấp cho tỉnh Lâm Đồng. Thời hạn giao nhận ban đầu được ấn định từ ngày 22/9 đến hết ngày 21/10/2026.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng có yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng, ngay sau khi nhận văn bản chỉ đạo, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II đã chủ động bắt tay ngay vào việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương.

“Việc bổ sung kịp thời các nguồn lực từ dự trữ quốc gia không chỉ giúp địa phương chủ động bố trí phương tiện, lực lượng, mà còn đóng vai trò quyết định trong việc xử lý nhanh gọn các tình huống khẩn cấp, giảm đến mức tối thiểu thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai xảy ra”. Ông Nguyễn Minh Trí, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II

Ngày 5/10/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định tiếp nhận, phân bổ hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong đó nêu rõ danh sách vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia, các địa điểm, đơn vị, địa phương tiếp nhận.

Sau đó, ngày 6/10/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng ký Biên bản thống nhất kế hoạch giao nhận vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Lâm Đồng.

Đến ngày 9/10/2026, ngay sau khi nhận công văn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng về việc tiếp nhận, phân bổ hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II ban hành Kế hoạch số 896/DTKV.II-QLH thiết lập “đường đua nước rút” cho công tác xuất kho và vận chuyển.

Về đích trước hạn: An toàn, chính xác và chuyên nghiệp

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần làm việc không quản ngày đêm, đến ngày 16/10/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II đã hoàn thành việc bàn giao toàn bộ danh mục vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia cho tỉnh Lâm Đồng, về đích trước thời hạn quy định gần một tuần.

Danh mục vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia bàn giao cho tỉnh Lâm Đồng gồm: 3 bộ xuồng cao tốc các loại; 3.000 chiếc phao áo cứu sinh và 4.000 chiếc phao tròn cứu sinh; 5 bộ máy bơm nước chữa cháy; 2 bộ máy phát điện loại 50 KVA; 2 bộ máy khoan phá bê tông. Toàn bộ số vật tư, thiết bị này sẽ được giao cho 3 đơn vị (Công an tỉnh Lâm Đồng, Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước tỉnh Lâm Đồng) cùng 29 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Để đạt được kết quả này, toàn bộ quy trình nghiệp vụ từ các điểm kho ĐK3.KV2, ĐK4.KV2 và ĐK6.KV2 đều được giám sát chặt chẽ. Trước khi xuất kho, 100% hàng hóa được kiểm tra kỹ lưỡng về chủng loại, số lượng, tình trạng kỹ thuật và hồ sơ đi kèm. Công tác bốc xếp, chằng buộc và vận chuyển đường dài được thực hiện cẩn trọng, hạn chế tối đa va đập, hư hỏng.

Trong hai ngày 15 và 16/10/2026, những chuyến xe từ các điểm kho dự trữ của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II đã vận chuyển vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia tới nhiều điểm tiếp nhận trọng điểm để cán bộ dự trữ tiến hành bàn giao trực tiếp, như Nhà thi đấu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng; Trung tâm Phòng tránh thiên tai; Trụ sở UBND phường Nam Gia Nghĩa...

Tại các điểm bàn giao, đại diện Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II và các đơn vị tiếp nhận đã tiến hành đối chiếu kỹ lưỡng, thực hiện nghiệm thu minh bạch, đúng quy định pháp luật. Sự phối hợp nhịp nhàng này bảo đảm toàn bộ trang thiết bị khi đến tay lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở đều ở trạng thái kỹ thuật hoàn hảo, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ.

Việc hoàn thành nhiệm vụ vượt tiến độ của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân tỉnh Lâm Đồng trước mùa mưa bão.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI hoàn thành xuất cấp vật tư, thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai Trong hai ngày 8/10 và 14/10/2026, các điểm kho ĐK1.KVXI, ĐK4.KVXI, ĐK6.KVXI thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và bàn giao nhiều loại vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, góp phần tăng cường năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp tại địa phương. Ngày 8/10/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI hoàn thành xuất cấp (không thu tiền) vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho UBND tỉnh Gia Lai thực hiện phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Danh mục bàn giao gồm: 3 bộ xuồng cao tốc loại DT3; 25 bộ nhà bạt cứu sinh loại 24,5 m2; 500 chiếc phao áo cứu sinh; 2.935 chiếc phao tròn cứu sinh; 25 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 4 bộ máy phát điện; 4 bộ máy bơm nước chữa cháy; 2 bộ máy khoan phá bê tông; 2 bộ thiết bị khoan cắt; 2 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ. Ngày 14/10/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI hoàn thành xuất cấp (không thu tiền) vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia, vận chuyển, và bàn giao cho UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.