Chi cục Dân số hướng dẫn chuyên môn chăm sóc người cao tuổi tại nhà, tại cộng đồng

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Nội dung tập huấn: Giới thiệu, hướng dẫn các nội dung chăm sóc người cao tuổi tại nhà, tại cộng đồng theo Quyết định số 1976/QĐ-BYT ngày 01/7/2026 của Bộ Y tế; hướng dẫn chuyên môn về chăm sóc người cao tuổi tại nhà, tại cộng đồng; đặc điểm tâm sinh lý và dinh dưỡng cho người cao tuổi; kiến thức về một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi, nâng cao sức khỏe người cao tuổi; chăm sóc người cao tuổi trong hoạt động sinh hoạt hằng ngày; đánh giá ban đầu/sàng lọc phát hiện suy giảm năng lực nội tại ở người cao tuổi và tư vấn hỗ trợ; tư vấn chăm sóc người cao tuổi; trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị tại địa phương.

Lớp tập huấn nâng cao năng lực trong công tác quản lý, chăm sóc người cao tuổi tại nhà, tại cộng đồng, nâng cao năng lực trong công tác quản lý, chăm sóc người cao tuổi.