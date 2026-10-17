Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, 11 nhóm tài khoản này phải liên kết, xác thực trên VNeID

Chính phủ đã ban hành Nghị định 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử.

Tại Điều 19, Điều 20 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động trong các lĩnh vực được quy định phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử. Trong đó, các tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực, được tạo lập trước ngày 28/9/2026, phải hoàn thành việc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID chậm nhất trước ngày 31/12/2026.

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, 11 nhóm tài khoản cần hoàn thành liên kết xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID trước 31/12/2026. Ảnh minh họa: TL

Theo đó, 11 nhóm tài khoản cần hoàn thành liên kết xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID trước 31/12/2026 bao gồm: Giáo dục; bình dân học vụ số; chứng khoán; viễn thông; ngân hàng; thương mại điện tử (người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của Luật Thương mại điện tử); hóa đơn điện tử; kinh doanh vận tải; kinh doanh du lịch; kinh doanh dược; khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Các tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh, dịch vụ xuyên biên giới thực hiện liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử trước khi sử dụng khi các nền tảng số đáp ứng đủ điều kiện và được kết nối với nền tảng định danh và xác thực điện tử.

Đáng chú ý, Nghị định 320/2026/NĐ-CP nêu rõ, tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng nằm trong danh sách các lĩnh vực phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VneID. Tuy nhiên, Nghị định 320/2026/NĐ-CP quy định thời hạn riêng đối với tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng đã được tạo lập trước ngày 28/9/2026 thời hạn hoàn thành liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VneID chậm nhất trước ngày 30/6/2027.

Cũng theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, đối với các lĩnh vực khác ngoài quy định nêu trên, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành danh mục cụ thể các giao dịch trực tuyến trên các lĩnh vực bắt buộc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử trước khi sử dụng.