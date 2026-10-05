Chỉ có 1-2 nhân viên, tại sao cửa hàng tiện lợi vẫn bày cả chục bộ bàn ghế?

Khi bước vào một cửa hàng tiện lợi, nhiều người thường chú ý đến những kệ hàng đầy ắp sản phẩm, quầy thanh toán hay tủ đồ ăn nóng. Thế nhưng, tại không ít cửa hàng, đặc biệt ở các thành phố lớn, một điều khá thú vị là dù diện tích không quá rộng và chỉ có 1-2 nhân viên phục vụ, cửa hàng vẫn bố trí rất nhiều bàn ghế cho khách ngồi.

Thoạt nhìn, cách sắp xếp này có vẻ lãng phí diện tích. Tuy nhiên, phía sau những bộ bàn ghế tưởng như đơn giản lại là một chiến lược kinh doanh khá thông minh.

Các cửa hàng tiện lợi được bố trí nhiều bàn ghế. Ảnh minh họa.

Bàn ghế không chỉ để khách ngồi ăn

Chức năng dễ nhận thấy nhất của khu vực bàn ghế là phục vụ những khách mua đồ ăn, đồ uống và muốn sử dụng ngay tại chỗ. Khách có thể mua một hộp cơm, mì, bánh, cà phê hoặc đồ uống rồi ngồi lại thay vì phải mang đi.

Điều này đặc biệt phù hợp với những người làm việc, học tập hoặc sinh sống gần cửa hàng. Họ không cần tìm một quán ăn riêng mà vẫn có thể nhanh chóng mua đồ và có chỗ ngồi nghỉ ngơi.

Quan trọng hơn, cửa hàng không cần phải bố trí thêm nhân viên phục vụ bàn. Khách tự chọn sản phẩm, tự thanh toán, tự mang đồ đến bàn và sau khi sử dụng có thể tự dọn dẹp theo quy định. Nhờ vậy, chỉ với một vài nhân viên, cửa hàng vẫn có thể phục vụ khá nhiều người cùng lúc.

Càng nhiều chỗ ngồi, khách càng có xu hướng ở lại lâu hơn

Một trong những lý do quan trọng là bàn ghế giúp kéo dài thời gian khách ở trong cửa hàng. Khi đã có chỗ ngồi thoải mái, khách không chỉ mua một món rồi rời đi ngay mà có thể phát sinh thêm nhu cầu.

Chẳng hạn, một người ban đầu chỉ định mua chai nước nhưng sau đó thấy có chỗ ngồi, họ có thể mua thêm bánh hoặc cà phê. Người mua cơm có thể gọi thêm đồ uống. Sinh viên đến học bài cũng có thể mua thêm một vài sản phẩm trong thời gian ngồi tại cửa hàng.

Nói cách khác, bàn ghế biến cửa hàng tiện lợi từ nơi "mua rồi đi" thành một không gian có thể "mua, ăn, nghỉ và làm việc". Thời gian khách ở lại lâu hơn đồng nghĩa với việc họ tiếp xúc với nhiều sản phẩm hơn.

Tận dụng mỗi khoảng không gian để kê thêm bàn ghế. Ảnh minh họa.

Bàn ghế còn giúp cửa hàng tận dụng không gian

Nhiều người nghĩ rằng dành diện tích cho bàn ghế sẽ khiến cửa hàng giảm diện tích trưng bày hàng hóa. Tuy nhiên, nếu được tính toán hợp lý, khu vực này lại có thể tạo ra giá trị riêng.

Không phải tất cả khách hàng đều cần ngồi lâu. Một số người chỉ ngồi vài phút để ăn nhanh, trong khi người khác có thể nghỉ ngơi hoặc làm việc trong thời gian dài. Vì vậy, cửa hàng có thể bố trí bàn nhỏ, ghế đơn hoặc bàn dài để tận dụng từng khoảng không gian.

Đặc biệt, tại những khu vực có ít quán ăn, thiếu chỗ nghỉ hoặc nhiều văn phòng, trường học, khu dân cư, khu vực ngồi lại càng có giá trị.

Tạo cảm giác cửa hàng thân thiện và tiện lợi hơn

Một cửa hàng có vài chục bộ bàn ghế cũng tạo ra cảm giác đây không đơn thuần là nơi bán hàng. Khách có thể ghé vào tránh nắng, tránh mưa, nghỉ chân, ăn uống hoặc chờ bạn bè.

Đây cũng là cách các cửa hàng tiện lợi cạnh tranh với nhau. Khi hai cửa hàng có sản phẩm và mức giá tương đương, nơi có chỗ ngồi sạch sẽ, thoải mái thường dễ được khách lựa chọn hơn.

Vì thế, những bộ bàn ghế tưởng như chiếm diện tích lại có thể trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm khách hàng.

Không cần nhiều nhân viên vẫn vận hành được

Điểm đáng chú ý là khu vực bàn ghế không đồng nghĩa với việc cửa hàng phải tăng số lượng nhân viên. Mô hình cửa hàng tiện lợi vốn được thiết kế để khách hàng tự phục vụ phần lớn quá trình mua sắm.

Nhân viên chủ yếu đảm nhận các công việc như thu ngân, bổ sung hàng hóa, kiểm tra vệ sinh và xử lý những vấn đề phát sinh. Bàn ghế vì vậy có thể phục vụ nhiều khách mà không tạo thêm quá nhiều áp lực về nhân sự.

Đó cũng là lý do dù cửa hàng chỉ có 1-2 nhân viên, hàng chục bộ bàn ghế vẫn có thể xuất hiện. Chúng không đơn thuần là những chiếc bàn để khách ăn uống mà còn góp phần tăng trải nghiệm, khuyến khích khách mua thêm sản phẩm và biến cửa hàng tiện lợi thành một không gian phục vụ nhiều nhu cầu trong cùng một địa điểm.