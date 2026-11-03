Chị chồng giới thiệu người yêu với gia đình, từ lúc nhìn thấy chân dung anh ấy tôi mất ăn mất ngủ

Có những chuyện trong quá khứ, dù đã cố gắng chôn sâu đến đâu, vẫn có thể bất ngờ quay trở lại và khiến cuộc sống hiện tại đảo lộn. Tôi từng nghĩ những sai lầm thời trẻ đã khép lại từ lâu, cho đến ngày chị chồng đưa người yêu về ra mắt, khiến tôi phải đối diện với nỗi ám ảnh mà mình luôn giấu kín.

Năm thứ ba đại học, tôi từ quê lên thành phố học tập, tính tình thật thà và còn nhiều bỡ ngỡ. Khi ấy, tôi quen một người đàn ông đã đi làm. Anh theo đuổi tôi nhiệt tình, thường xuyên đến phòng trọ rủ đi ăn uống, vui chơi. Được quan tâm, chiều chuộng, tôi nhanh chóng yêu anh và nghe lời chuyển ra ở riêng để tiện cho anh lui tới.

Ảnh minh hoạ

Dù mới ra trường, anh đã trải qua nhiều công việc nên có thu nhập khá, luôn chăm lo cho tôi đầy đủ. Sau một năm sống chung, tôi phát hiện mình mang thai khi đang học năm cuối. Thế nhưng, anh nói chưa phải thời điểm kết hôn, rồi thuyết phục và đưa tôi đến một phòng khám bên ngoài để bỏ thai. Vì quá trẻ, lại sợ gia đình ở quê biết chuyện, tôi đành chấp nhận quyết định đau đớn ấy.

Sau đó, tình cảm giữa chúng tôi dần phai nhạt. Không lâu sau, tôi phát hiện anh đã có vợ ở quê. Hóa ra bấy lâu nay, tôi chỉ là một trong những cô gái bị anh lừa dối. Khi không thể che giấu mọi chuyện, anh thẳng thừng đề nghị chia tay. Cú sốc tình cảm khiến tôi suy sụp suốt một thời gian dài. Nhờ sự động viên của bạn bè và người thân, tôi mới có thể hoàn thành đại học, đi làm và gặp người chồng hiện tại.

Trước khi cưới, chồng kể gia đình anh kinh doanh, trên anh có một chị gái hơn tôi ba tuổi. Chị ham chơi, lười biếng, thường xuyên tụ tập bạn bè nên tôi cũng không quá bất ngờ khi về làm dâu. Suốt bốn năm chung sống, tôi chỉ mong chị sớm lập gia đình để cuộc sống bớt va chạm.

4 năm sống ở nhà chồng, tôi cũng chưa thể mang thai lại từ sau lần bỏ thai năm ấy. Sau nhiều lần thăm khám, chồng tôi biết tôi bị dính buồng tử cung. Hai đứa đã chữa trị, phẫu thuật nhưng tin vui vẫn chưa đến. Mỗi lần nghĩ về người yêu cũ, tôi vừa oán hận anh, vừa trách bản thân. Tôi càng không đủ can đảm kể với chồng về chuyện từng mang thai, và bỏ thai năm xưa.

Mọi chuyện tưởng đã yên ổn cho đến hôm chị chồng thông báo sẽ đưa chồng sắp cưới về ra mắt. Cả nhà chuẩn bị cơm nước chu đáo, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đi bên cạnh chị, tôi bàng hoàng nhận ra gương mặt quen thuộc ấy. Dù đã bốn năm trôi qua, tôi vẫn không thể nhầm lẫn kẻ từng phản bội mình.

Ảnh minh hoạ

Anh ta cũng nhận ra tôi, thoáng lúng túng rồi nhanh chóng tỏ vẻ xa lạ. Từ hôm đó, tôi sống trong tâm trạng bất an, ăn không ngon, ngủ không yên. Qua lời chồng kể, tôi biết người đàn ông ấy đã ly hôn, công việc làm ăn sa sút. Anh ta qua lại với chị chồng có lẽ chỉ nhằm lợi dụng kinh tế gia đình tôi. Dù biết vậy, chị vẫn mê mẩn những lời đường mật của anh ta.

Tôi thực sự lo sợ. Nếu một ngày anh ta kể lại chuyện quá khứ, liệu chồng có tha thứ cho tôi? Liệu gia đình có biết nguyên nhân khiến tôi khó có con? Tôi không biết nên im lặng, khuyên chị chồng tránh xa người đàn ông ấy hay chủ động nói thật với chồng trước khi mọi chuyện vỡ lở. Tôi càng sợ mất đi cuộc hôn nhân hiện tại, càng không biết phải làm gì để thoát khỏi nỗi ám ảnh đang quay trở lại.

Tâm sự từ độc giả mythoa…@gmail.com

Dính buồng tử cung có mang thai được không?

Có nhiều nguyên nhân gây dính tử cung, nhưng chủ yếu vẫn là do các thủ thuật can thiệp tác động đến buồng tử cung. Nguyên nhân thường gặp nhất có thể kể đến là do biến chứng của việc nạo - hút thai hoặc nạo hút nhau thai sau sinh. Mặc dù khi thực hiện thủ thuật nạo hút thai, nhau thai, các bác sĩ luôn cố gắng hút thật sạch phía bên trong tử cung. Tuy nhiên do kỹ thuật hạn chế sẽ khiến lớp đáy niêm mạc tử cung bị tổn thương. Để phòng tránh biến chứng, chị em phụ nữ nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để thực hiện thủ thuật nạo hút thai, nhau thai và thực hiện các can thiệp khác.

Dính buồng tử cung có thể dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trước tiên nó sẽ tước đoạt khả năng làm mẹ, gây vô sinh nữ trong trường hợp thành tử cung trước và sau dính lại hoàn toàn, khiến tinh trùng không thể gặp trứng để thụ thai được.

Thêm vào đó, nếu mặt trước và mặt sau của thành tử cung chỉ bị dính một phần thì lúc này, cho dù trứng và tinh trùng có gặp được nhau nhưng trứng thụ tinh rất khó để vào được tử cung làm tổ, dẫn tới nguy cơ mang thai ngoài tử cung hoặc sảy thai khá cao.

Một số phụ nữ bị dính buồng tử cung nhưng không gây ảnh hưởng đến quá trình thụ tinh. Hiện tượng thụ thai vẫn diễn ra bình thường nhưng lớp nội mạc tử cung đã bị tổn thương, không tái tạo kịp lớp chức năng giàu dinh dưỡng cho phôi bám vào, dẫn đến thai không thể bám vào lớp niêm mạc tử cung hoặc sau khi bám vào niêm mạc tử cung không thể dày lên thì sẽ dẫn đến sảy thai. Tình trạng sảy thai diễn ra liên tiếp có thể dẫn tới vô sinh.

Phụ nữ bị dính tử cung nặng thì khả năng mang thai rất thấp, tỉ lệ sảy thai cao, có thể sảy liên tiếp nhiều lần. Theo thống kê, phụ nữ nạo phá thai từ 2 lần trở lên có khoảng 68% bị hiếm muộn thứ phát.