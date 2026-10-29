Chị Chị Em Em 3 vượt mặt Án Mạng Karaoke

Cuộc cạnh tranh phòng vé Việt ngày 29/10 ghi nhận sự bứt phá của Chị Chị Em Em 3. Theo số liệu cập nhật lúc 10h, bộ phim đạt doanh thu trong ngày hơn 4,19 tỷ đồng, bán ra 54.256 vé trên 2.005 suất chiếu. Tổng doanh thu tích lũy của tác phẩm vượt 8,15 tỷ đồng, đưa phim lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu trong ngày.

Đáng chú ý, Chị Chị Em Em 3 chưa chính thức khởi chiếu toàn quốc tại thời điểm thống kê. Tác phẩm tổ chức các suất chiếu đặc biệt từ sau 18h ngày 29/10, trước khi ra rạp rộng rãi. Việc nhanh chóng thu hút lượng lớn khán giả trong giai đoạn chiếu sớm giúp bộ phim tạo lợi thế đáng kể trước ngày phát hành chính thức.

Chị Chị Em Em 3 thu hút lượng lớn khán giả trong giai đoạn chiếu sớm.

Ở chiều ngược lại, Án Mạng Karaoke đứng thứ hai về doanh thu trong ngày với hơn 325,4 triệu đồng, tương ứng 4.484 vé bán ra trên 2.438 suất chiếu. Dù khoảng cách doanh thu trong ngày với đối thủ khá lớn, tác phẩm vẫn duy trì kết quả tích lũy đáng chú ý khi vượt mốc 41,16 tỷ đồng.

Như vậy, xét riêng doanh thu trong ngày 29/10, Chị Chị Em Em 3 đang vượt xa Án Mạng Karaoke. Tuy nhiên, nếu xét tổng doanh thu tích lũy, phim của Thiên Ân vẫn dẫn trước với khoảng cách hơn 33 tỷ đồng.

Sức hút của Chị Chị Em Em 3 đến từ câu chuyện mang màu sắc tâm lý, tình cảm và những mối quan hệ phức tạp trong bối cảnh Bắc Bộ xưa. Phim xoay quanh Thị Mầu (Kỳ Duyên), tiểu thư tài sắc chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Những rung động bị che giấu cùng các bí mật giữa những người trong cuộc dần đẩy câu chuyện vào chuỗi xung đột khó lường.

Bên cạnh Kỳ Duyên, Chị Chị Em Em 3 quy tụ Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn, Chi Pu, Quốc Anh và NSND Lê Khanh. Trong đó, Lan Ngọc vào vai Thị Liễu, người phụ nữ trở về quê nhà sau 15 năm xa cách, còn Steven Nguyễn đảm nhận Văn Cường, chồng của Liễu. Mối quan hệ giữa các nhân vật là một trong những yếu tố tạo nên sức hút của tác phẩm.

Án Mạng Karaoke lựa chọn màu sắc hài hước, bí ẩn và trinh thám.

Trong khi đó, Án Mạng Karaoke lựa chọn hướng đi khác với màu sắc hài hước, bí ẩn và trinh thám. Phim xoay quanh nhóm người đến một khu homestay trên núi để tìm kiếm sự bình yên. Chuyến đi bất ngờ biến thành hành trình truy tìm hung thủ sau khi một vụ án mạng xảy ra, kéo theo hàng loạt nghi vấn và bí mật giữa những người có mặt.

Tác phẩm có sự tham gia của Đoàn Thiên Ân, Vân Dung, NSƯT Đại Nghĩa, Thanh Sơn, Quỳnh Lý cùng nhiều diễn viên khác. Thiên Ân đảm nhận vai Tâm, tiếp tục thử sức với một hình tượng mới trên màn ảnh rộng sau khi được công chúng biết đến với danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Với doanh thu hơn 4,19 tỷ đồng trong ngày, Chị Chị Em Em 3 đang có màn khởi động đáng chú ý tại phòng vé. Trong khi đó, Án Mạng Karaoke vẫn giữ lợi thế về tổng doanh thu tích lũy. Diễn biến doanh thu trong những ngày tới sẽ cho thấy liệu bộ phim có sự tham gia của Lan Ngọc và Steven Nguyễn có duy trì được sức bật sau khi chính thức khởi chiếu toàn quốc hay không.