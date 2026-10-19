'Chị chị Em em 3' tung BTS mới, Lan Ngọc tiết lộ cuộc chiến giữa tình yêu và quyền lực

Trong “Chị chị Em em 3”, Thị Liễu của Ninh Dương Lan Ngọc không chỉ là một nhân vật mới xuất hiện tại Kinh Bắc, mà còn là tâm điểm khơi dậy những xung đột giữa tình yêu, tình thân và quyền lực. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho vai diễn, Lan Ngọc cho hay: “Ngọc đã chuẩn bị cho mình chuyến hành trình cũng như tìm hiểu về câu chuyện đời của Thị Liễu trong 3 tháng. Ngọc nghĩ điều thú vị ở Liễu là dù đứng trước những mối quan hệ phức tạp hay các lễ giáo thời xưa, Liễu vẫn có những lựa chọn xuất phát từ cảm xúc riêng”.

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn tuy lần đầu hợp tác nhưng khá ăn ý trong "Chị chị Em em 3"

Sự phức tạp của Thị Liễu còn nằm ở cách mỗi nhân vật nhìn nhận cô. Với Văn Tài (Quốc Anh), tình yêu và những ràng buộc số phận khiến cả hai dù không chủ động vẫn bị đẩy về phía nhau. Trong khi đó, Mầu (Kỳ Duyên) đối diện với Liễu bằng sự phẫn nộ gắn với những rạn nứt trong quan hệ ruột thịt; Nương (Chi Pu) lại xem Liễu như một “nỗi ám ảnh”. Trái ngược với những góc nhìn trên, Cường (Steven Nguyễn) khẳng định Liễu là gia đình duy nhất của mình.

Theo đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, chính sự phức tạp ấy là một trong những điều làm nên sức hút của Thị Liễu. Anh chia sẻ: “Điều thú vị ở Liễu là cô không theo một khuôn mẫu quen thuộc. Lan Ngọc mang đến cho Liễu sự mềm mại, bản năng trong tình yêu, nhưng đồng thời cũng có những giằng xé bên trong. Đây hứa hẹn là nhân vật sẽ mang đến nhiều ấn tượng cho khán giả khi xem phim”.

Sau những cảnh quay, Lan Ngọc luôn là người mang lại những tiếng cười cùng năng lượng tích cực của mình

Nhà sản xuất Will Vũ cũng dành nhiều cảm xúc cho sự khác biệt trong nhân vật lần này của Lan Ngọc: “Nếu từng quen thuộc với những vai diễn sắc sảo, mạnh mẽ, chủ động trong tình yêu trước đây của Lan Ngọc, thì lần này khán giả sẽ bất ngờ khi thấy cô ấy vào vai một cô gái yêu rất bản năng và cũng rất mềm yếu. Thị Liễu lại mang đến một khía cạnh mềm yếu hơn, yêu và dễ bị cuốn vào những lựa chọn của trái tim.”

Đáng chú ý, những mối quan hệ trong “Chị chị Em em 3” vẫn còn nhiều điều chưa được hé lộ. Steven Nguyễn úp mở trong tập BTS rằng mối quan hệ giữa Cường và Nương (Chi Pu) sẽ mang đến những bất ngờ, khiến các mối quan hệ tình cảm trong phim nay càng thêm khó đoán. Nam diễn viên chỉ hé lộ về một mối quan hệ mập mờ giữa hai nhân vật tưởng chừng không liên quan này, nhưng chi tiết hơn sẽ để cho khán giả tự khám phá khi phim chính thức ra mắt.

Năm nhân vật, năm góc nhìn và những mong cầu riêng khiến mạng lưới tình cảm trong “Chị chị Em em 3” trở nên khó phân định đúng sai. Dù cách đấu tranh vì tình yêu có khác biệt, ai cũng đều có lý lẽ riêng cho những gì mình theo đuổi, đều mong tìm được hạnh phúc theo cách của mình. Nhưng khi những mong cầu ấy va vào nhau, hạnh phúc của người này có thể trở thành tổn thương của người khác.

Trái ngược với những mâu thuẫn căng thẳng giữa các nhân vật, không khí trên phim trường lại luôn rộn ràng tiếng cười. Sự tương tác thoải mái giữa các diễn viên giúp quá trình làm việc trở nên gần gũi, đồng thời tạo điều kiện để cả dàn cast cùng trao đổi, luyện tập và tìm kiếm sự ăn ý cho từng phân đoạn. Trong đó, Ninh Dương Lan Ngọc được các bạn diễn nhắc đến như nguồn năng lượng tích cực, thường xuyên mang đến tiếng cười và giúp mọi người có thêm hứng khởi mỗi ngày trên set quay.

Với tập BTS thứ 4, “Chị chị Em em 3” tiếp tục hé lộ những lát cắt trong mạng lưới quan hệ phức tạp xoay quanh Thị Liễu. Khi tình yêu đan xen với tình thân, danh dự và quyền lực, mỗi người đều có một lý do riêng để lựa chọn, níu giữ hoặc đối đầu với người khác. Và khi những mối quan hệ ấy liên tục giao cắt, tình yêu sẽ là sợi dây kết nối họ, hay chính là nút thắt khiến tất cả ngày càng lún sâu vào vòng xoáy mâu thuẫn? Tất cả sẽ được giải đáp vào ngày 30.10.2026 khi phim được công chiếu chính thức.