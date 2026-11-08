'Chị chị em em 3' thu trăm tỷ đồng dù vướng tranh cãi

Sức hút từ dàn sao và chiến lược truyền thông

Ra rạp từ ngày 30/10, “Chị chị em em 3” nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả nhờ sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi. Ngay từ các suất chiếu sớm ngày 29/10, bộ phim đã dẫn đầu phòng vé, tạo khởi đầu thuận lợi cho hành trình thương mại.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, đến cuối chiều ngày 8/11, bộ phim đạt doanh thu 102,8 tỷ đồng. Doanh thu trong ngày của tác phẩm khoảng 3,1 tỷ đồng, bán ra hơn 34.500 vé với gần 2.636 suất chiếu. Thành tích này đưa “Chị chị em em 3” trở thành phim Việt thứ 12 ra mắt trong năm 2026 gia nhập “câu lạc bộ trăm tỷ”.

“Chị chị em em 3” lấy bối cảnh vùng Kinh Bắc xưa, xoay quanh cuộc hôn nhân giữa Thị Mầu (Kỳ Duyên) và Văn Tài (Quốc Anh), cùng những mối quan hệ tình cảm phức tạp. Ảnh: NSX

Chia sẻ về kết quả này, nhà sản xuất Will Vũ cho biết anh hạnh phúc khi bộ phim được đông đảo khán giả đón nhận. Theo anh, thành công phòng vé không đến từ một yếu tố riêng lẻ mà là sự kết hợp giữa nội dung, dàn diễn viên và chiến dịch truyền thông.

Thay vì tiếp tục khai thác mối quan hệ giữa hai người phụ nữ như những phần trước, “Chị chị em em 3” mở rộng câu chuyện thành một vòng xoáy tình cảm phức tạp, đặt trong bối cảnh Kinh Bắc xưa. Những mối quan hệ đan xen giữa tình yêu, hôn nhân, phản bội và thù hận được nhà sản xuất kỳ vọng tạo sự tò mò, khơi gợi nhiều góc nhìn khác nhau từ khán giả.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của những gương mặt có sức ảnh hưởng như Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn và Quốc Anh giúp bộ phim tạo hiệu ứng ngay từ khi công bố dự án. Chiến dịch quảng bá với những hình ảnh, trailer giàu kịch tính cũng góp phần đưa tác phẩm trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội trước ngày khởi chiếu.

Kịch bản và thông điệp phim gây nhiều ý kiến trái chiều

Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt, “Chị chị em em 3” vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về nội dung và cách xây dựng nhân vật. Một bộ phận khán giả cho rằng kịch bản thiếu chặt chẽ, các diễn biến tâm lý chưa được khai thác thuyết phục, nhiều tình tiết được sắp đặt nhằm tạo kịch tính nhưng thiếu sự tự nhiên.

Trong đó, mối quan hệ ngoài luồng giữa Thị Liễu và Văn Tài, dù cả hai đều có những ràng buộc tình cảm riêng, là một trong những chi tiết gây chú ý. Tuyến tình cảm giữa Văn Tài và Thị Nương, hai người có quan hệ anh em nuôi, cũng khiến không ít khán giả đặt câu hỏi về dụng ý xây dựng nhân vật.

Đặc biệt, cách xây dựng hình tượng phụ nữ cũng là vấn đề đáng bàn. Có ý kiến cho rằng, bộ phim lấy phụ nữ làm trung tâm, đặt ra câu chuyện về khát vọng yêu thương, lựa chọn cá nhân và số phận của họ, nhưng nếu phần lớn diễn biến chỉ xoay quanh tranh giành tình cảm, thao túng và ghen tuông thì chiều sâu về thân phận, tâm lý người phụ nữ khó được thể hiện trọn vẹn.

Các cảnh thân mật trong phim cũng trở thành chủ đề tranh luận. Một số khán giả cho rằng những phân đoạn này chưa thực sự cần thiết, có phần nặng tính câu khách và chưa đóng góp rõ nét cho sự phát triển câu chuyện. Khi yếu tố nhạy cảm được sử dụng để tạo sự chú ý nhưng thiếu sự nâng đỡ từ kịch bản, hiệu quả nghệ thuật dễ bị đặt dấu hỏi.

Phần hình ảnh, bối cảnh và phục trang được đầu tư là điểm được ghi nhận trong “Chị chị em em 3”. Ảnh: NSX

Về diễn xuất, Ninh Dương Lan Ngọc nhận được một số phản hồi tích cực ở những phân đoạn cảm xúc. Trong khi đó, Kỳ Duyên vấp phải ý kiến trái chiều về giọng thoại và biểu cảm, đặc biệt ở những trường đoạn đòi hỏi khả năng thể hiện tâm lý phức tạp. Sự chênh lệch trong khả năng thể hiện nhân vật cũng khiến tổng thể diễn xuất chưa tạo được sự đồng đều.

Ở chiều ngược lại, phần hình ảnh, bối cảnh và phục trang được đầu tư công phu là những điểm sáng được ghi nhận. Việc lựa chọn bối cảnh Kinh Bắc xưa mang đến một không gian văn hóa có tiềm năng khai thác về mặt thị giác. Tuy nhiên, phần nhìn được chăm chút vẫn chưa đủ khỏa lấp những hạn chế trong cách phát triển câu chuyện và xây dựng nhân vật.

Doanh thu không phải thước đo duy nhất

Trước những phản hồi trái chiều, nhà sản xuất Will Vũ cho biết anh đã dự liệu khả năng bộ phim gây tranh luận ngay từ quá trình phát triển nội dung. Theo anh, câu chuyện với những mối quan hệ phức tạp và lựa chọn khác biệt của nhân vật khó tránh khỏi những cách tiếp nhận không giống nhau.

Nhà sản xuất cũng khẳng định tôn trọng cảm nhận riêng của khán giả và không lựa chọn cách “chữa cháy” trước những ý kiến phản biện, mà tiếp tục triển khai các kế hoạch quảng bá đã đề ra. Theo Will Vũ, khi lượng khán giả đến rạp tăng lên, những ý kiến yêu thích lẫn phản biện cũng thể hiện rõ hơn.

Thực tế, tranh luận là một phần tự nhiên của đời sống điện ảnh. Một tác phẩm không nhất thiết phải nhận được sự đồng thuận tuyệt đối mới có thể được xem là thành công. Những đề tài gai góc, nhân vật có nhiều mặt đối lập hay cách kể chuyện khác biệt hoàn toàn có thể tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Điều quan trọng nhất, đó là bộ phim phải đủ sức thuyết phục người xem bằng cấu trúc câu chuyện, chiều sâu nhân vật và tư tưởng nghệ thuật.

Dù đạt doanh thu trăm tỷ đồng, "Chị chị em em 3" vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều kể từ khi ra mắt. Ảnh: NSX

Nhìn từ trường hợp “Chị chị em em 3”, thành tích phòng vé cho thấy sức mạnh của thương hiệu, dàn diễn viên và hoạt động truyền thông trong việc tạo ra sự chú ý đối với một dự án điện ảnh. Nhưng cũng cần nhìn nhận rằng, việc khán giả tò mò và mua vé không đồng nghĩa với việc họ hài lòng với những gì được trình chiếu trên màn ảnh.

Đây là vấn đề đáng suy ngẫm trong bối cảnh điện ảnh Việt ngày càng sôi động, cạnh tranh phòng vé ngày càng quyết liệt. Những con số doanh thu ấn tượng là tín hiệu tích cực cho thị trường, cho thấy khán giả sẵn sàng chi tiền cho các sản phẩm điện ảnh trong nước. Song nếu chỉ tập trung vào khả năng tạo hiệu ứng, khai thác sức hút ngôi sao và những tình tiết gây tò mò, nhà làm phim có thể bỏ lỡ yếu tố quan trọng nhất, đó là chất lượng nội dung.