'Chị chị em em 3' thắng lớn dù khen chê trái chiều

Theo thống kê từ chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam (có sai số), trong 3 ngày cuối tuần, từ ngày 30-10 đến 1-11, phim thu về hơn 53 tỷ đồng doanh thu, với 585.596 vé đã bán ra cùng 14.417 suất chiếu. Tính đến 9 giờ sáng ngày 2-11, phim đạt tổng doanh thu hơn 68 tỷ đồng và tiếp tục đứng đầu doanh thu phòng vé theo ngày với số lượng suất chiếu áp đảo.

Tổng doanh thu phòng vé phim "Chị chị em em 3" tính đến sáng 2-11. Nguồn: Box Office Vietnam

Lấy bối cảnh xã hội Bắc bộ xưa, phim xoay quanh Văn Tài - công tử, con quan lớn quyền thế chuẩn bị cưới Thị Mầu, tiểu thư nổi tiếng tài sắc nhất vùng. Tưởng đây là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối được cả làng mong chờ, nhưng trớ trêu thay Văn Tài lại say đắm Thị Liễu - người chị họ đến từ phương Nam của Thị Mầu, đang tìm đường thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt với người chồng gia trưởng Văn Cường. Cuộc tình tay năm còn có thêm Thị Nương, cô "em gái" cũng hết lòng say mê Văn Tài.

Sau khi ra mắt, trên nhiều nền tảng mạng xã hội, phim nhận rất nhiều ý kiến trái chiều bởi kịch bản có nhiều tình tiết phi lý, câu chuyện rời rạc, diễn xuất và lời thoại của một số diễn viên thiếu tự nhiên... Điểm sáng chủ yếu của bộ phim đến từ khâu thiết kế mỹ thuật, phục trang.

"Chị chị em em 3" nhận rất nhiều phản hồi trái chiều. Ảnh: ĐPCC

Sự áp đảo của Chị chị em em 3 khiến cục diện phòng vé Việt có sự chênh lệch rõ rệt. Các phim còn lại trong top 5 doanh thu phòng vé tuần đều có doanh thu khá khiêm tốn.

Clayface xếp ở vị trí số 2 với hơn 4,5 tỷ đồng. Hai phim Việt Án mạng Karaoke và Trại buôn người lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo với doanh thu hơn 4 tỷ và gần 3,9 tỷ đồng.

Như vậy, Án mạng karaoke hiện có tổng doanh thu hơn 46 tỷ đồng trong khi Trại buôn người hiện đạt tổng doanh thu hơn 493 tỷ đồng.

Phim tài liệu âm nhạc BTS World Tour 'Arirang' In São Paulo: Live Viewing xếp ở vị trí số 5 với doanh thu gần 1,1 tỷ đồng.

"Bò sữa bay" sẽ chính thức ra mắt trong tuần này. Ảnh: ĐPCC

Tuần này, phòng vé Việt hứa hẹn sẽ tiếp tục nối dài sự sôi động với loạt phim nội và ngoại nhập chất lượng sắp ra mắt.

Đại diện Việt Nam là bộ phim Bò sữa bay (đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt). Trong khi đó, các phim ngoại nhập đáng chú ý gồm: Godzilla trừ không, Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại, Thiên đường tăm tối, Đơn hàng ma ám và Chàng mèo mang mũ.