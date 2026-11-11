'Chị chị em em 3' quảng bá di sản, danh thắng Bắc Ninh qua những thước phim

Sau khi vượt mốc doanh thu 100 tỉ đồng, đoàn phim “Chị chị em em 3” đã tổ chức buổi chiếu đặc biệt tại Bắc Ninh nhằm tri ân địa phương đã hỗ trợ ê-kíp trong quá trình sản xuất. Thông qua những bối cảnh giàu giá trị văn hóa, lịch sử được đưa vào phim, hình ảnh vùng đất quan họ có thêm cơ hội đến gần với đông đảo khán giả.

Lãnh đạo Sở VHTTDL TP Bắc Ninh tặng hoa đoàn làm phim

Sáng 9.11, nhà sản xuất Will Vũ, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, NSND Lê Khanh và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đã đến dâng hương tại chùa Bổ Đà - di tích cấp quốc gia, nơi đoàn phim tổ chức lễ khai máy và lựa chọn làm một trong những bối cảnh chính.

Ngoài chùa Bổ Đà, nhiều địa danh của Bắc Ninh cũng xuất hiện trong phim như Thành cổ Bắc Ninh, làng nghề Đồng Kỵ, làng nghề Đình Bảng, làng cổ Hiên Vân, đền làng Phù Lưu, bến nước sông Cầu, Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh và Cây cô đơn. Những không gian văn hóa, kiến trúc và cảnh quan này góp phần tạo nên diện mạo Bắc Bộ xưa trong câu chuyện điện ảnh về tình yêu, hạnh phúc và những lựa chọn phức tạp của người phụ nữ.

Tại buổi chiếu phim đặc biệt, ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Bắc Ninh, bày tỏ ấn tượng với những cảnh quay sử dụng bối cảnh địa phương. Ông đánh giá, việc các di tích, danh lam thắng cảnh và hình ảnh văn hóa Bắc Ninh xuất hiện trong phim đã góp phần quảng bá vùng đất quan họ đến khán giả trong nước và quốc tế.

“Chúc mừng đoàn làm phim khi bộ phim nhận được sự đón nhận tích cực và đạt doanh thu rất tốt. Thông qua hình ảnh, nội dung của bộ phim, hình ảnh các di sản, di tích, danh lam thắng cảnh của Bắc Ninh đã được quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đây là một thành công”, ông Đỗ Tuấn Khoa chia sẻ.

Khán giả Bắc Ninh nồng nhiệt đón chào các diễn viên phim "Chị chị em em 3"

Về phía đoàn phim, nhà sản xuất Will Vũ cho biết ê-kíp xúc động khi có dịp trở lại địa điểm gắn bó với quá trình thực hiện bộ phim. Theo anh, toàn bộ các cảnh quay của “Chị chị em em 3” được thực hiện tại Bắc Ninh. Trong quá trình sản xuất, đoàn phim đã nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo địa phương và người dân.

Điểm nhấn của buổi giao lưu là những màn tương tác ngẫu hứng giữa đoàn phim và khán giả. Một khán giả trẻ đã thể hiện làn điệu quan họ, gợi lại không khí hát giao duyên bên sông Cầu được tái hiện trong phim. Đáp lại tình cảm này, NSND Lê Khanh cũng hát đối một làn điệu quan họ, trong khi Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện ca khúc “Bắc Bling” - bài hát về vùng đất quan họ được đông đảo công chúng yêu thích.

Trước đó, tối 10.11, ê-kíp tiếp tục tổ chức cinetour tại Hà Nội với sự tham gia của nhà sản xuất Will Vũ, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, NSND Lê Khanh cùng các diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Quốc Anh và khách mời Tô Diệp Hà.

Tại các buổi giao lưu, bên cạnh những yêu cầu diễn lại cảnh phim, các diễn viên còn trả lời nhiều câu hỏi về tâm lý và lựa chọn của nhân vật. Đáng chú ý là câu hỏi về sức hút của nhân vật Văn Tài - người khiến ba nhân vật nữ trong phim đều dành tình cảm và có sự tranh giành.

Đoàn phim giao lưu cùng khán giả

Ninh Dương Lan Ngọc lý giải nhân vật Thị Liễu yêu Tài bởi anh mang đến cho cô cảm giác tin tưởng. Trong khi đó, Kỳ Duyên cho biết Thị Mầu dành cho Tài tình yêu mãnh liệt bởi anh là người đàn ông duy nhất mà cô có cơ hội tiếp xúc trong cuộc đời.

Những chia sẻ này giúp khán giả hiểu thêm về thế giới nội tâm của bộ ba Thị Mầu, Thị Liễu và Thị Nương, cũng như những giằng xé trong câu chuyện tình yêu nhiều chiều mà bộ phim đặt ra.

Đoàn phim và khán giả trước giờ chiếu phim

Không chỉ khai thác câu chuyện tình cảm với những lựa chọn phức tạp của người phụ nữ trong bối cảnh Bắc Bộ xưa, “Chị chị em em 3” còn cho thấy khả năng kết nối điện ảnh với di sản và không gian văn hóa địa phương.

Việc đưa các di tích, làng cổ, làng nghề và cảnh quan Bắc Ninh vào tác phẩm là một cách giới thiệu hình ảnh vùng đất quan họ thông qua ngôn ngữ điện ảnh, góp thêm một hướng tiếp cận di sản đến công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.