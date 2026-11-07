'Chị Chị Em Em 3' mất ngôi vương

Sau những ngày liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu phòng vé, Chị Chị Em Em 3 đã không còn duy trì được ngôi vương. Theo số liệu cập nhật sáng ngày 6/11/2026, bộ phim hiện đứng thứ 3 về doanh thu trong ngày, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh giữa các tác phẩm đang chiếu tại rạp Việt.

Cụ thể, Chị Chị Em Em 3 thu về 675,3 triệu đồng trong sáng ngày 6/11, bán được 7.998 vé với 2.745 suất chiếu. Tổng doanh thu tích lũy của tác phẩm đã đạt hơn 91,3 tỷ đồng. Dù đánh mất vị trí số 1, bộ phim vẫn nằm trong nhóm những tác phẩm có doanh thu đáng chú ý nhất trên thị trường hiện tại.

Chị Chị Em Em 3 đã không còn duy trì được ngôi vương.

Việc tụt hạng của Chị Chị Em Em 3 diễn ra trong bối cảnh phòng vé Việt xuất hiện sự cạnh tranh từ nhiều cái tên mới. Sau giai đoạn tạo hiệu ứng mạnh mẽ khi ra mắt, tác phẩm bắt đầu phải chia sẻ sự quan tâm của khán giả với những bộ phim khác. Đây cũng là diễn biến thường thấy khi một tác phẩm bước qua tuần đầu tiên phát hành và sức mua vé có sự điều chỉnh.

Trước đó, Chị Chị Em Em 3 từng tạo được sự chú ý ngay từ những suất chiếu đầu tiên. Bộ phim khởi chiếu chính thức từ ngày 30/10/2026, nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu ngày. Sức hút của tác phẩm còn đến từ sự góp mặt của Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn, Quốc Anh cùng câu chuyện tình cảm nhiều nút thắt.

Kỳ Duyên, Lan Ngọc và Chi Pu trong Chị Chị Em Em 3.

Trong Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu - người phụ nữ có cuộc hôn nhân nhiều tổn thương với Văn Cường (Steven Nguyễn). Cuộc sống hôn nhân của nhân vật kéo theo những mối quan hệ tình cảm phức tạp, trở thành một trong những nút thắt đáng chú ý của bộ phim. Trong khi đó, hoa hậu Kỳ Duyên vào vai Thị Mầu - tiểu thư tài sắc chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân với Văn Tài. Chi Pu cũng góp mặt trong tác phẩm với vai Thị Nương, tạo nên bộ ba mỹ nhân có những câu chuyện và số phận riêng.

Đáng chú ý, dù đã mất vị trí dẫn đầu, Chị Chị Em Em 3 vẫn duy trì lượng suất chiếu khá lớn. Con số 2.745 suất trong ngày cho thấy tác phẩm vẫn được các cụm rạp dành sự quan tâm đáng kể. Doanh thu hơn 91 tỷ đồng sau một tuần phát hành cũng là kết quả tích cực đối với bộ phim.

Tuy nhiên, việc cán mốc 100 tỷ đồng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng giữ chân khán giả và sức cạnh tranh trước các đối thủ mới. Sau khi mất ngôi vương, Chị Chị Em Em 3 vẫn còn cơ hội cải thiện thứ hạng nếu tiếp tục duy trì lượng vé bán ra ổn định trong những ngày cuối tuần. Cuộc đua phòng vé của bộ phim vì thế vẫn chưa khép lại.