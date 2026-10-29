Chị Chị Em Em 3 hút khách trước giờ chiếu, sức hút đến từ đâu?

Theo công bố trên fanpage chính thức của phim, Chị Chị Em Em 3 là phim Việt có lượng vé bán trước cao nhất nửa đầu năm 2026. Đến ngày 29/10, tác phẩm tiếp tục ghi nhận thành tích đáng chú ý khi đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé trong ngày chiếu sớm. Những con số này đặt ra câu hỏi về sức hút của bộ phim trước thời điểm chính thức ra rạp.

Sức hút từ dàn diễn viên được chú ý

Một trong những yếu tố khiến Chị Chị Em Em 3 nhận được sự quan tâm là sự góp mặt của Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu và Kỳ Duyên. Mỗi gương mặt đều có độ nhận diện riêng, tạo thêm chất liệu để bộ phim tiếp cận nhiều nhóm khán giả.

Đáng chú ý, sự trở lại của Ninh Dương Lan Ngọc trên màn ảnh rộng sau thời gian dài vắng bóng điện ảnh là một trong những điểm thu hút sự chú ý trước ngày phim ra mắt. Với những khán giả từng theo dõi các vai diễn của nữ diễn viên, tác phẩm mới cũng là dịp để họ quan sát sự thay đổi trong lựa chọn vai diễn và cách thể hiện nhân vật của cô.

Trong khi đó, Chi Pu và Kỳ Duyên mang đến những điểm nhận diện khác cho dự án. Sự kết hợp giữa các gương mặt có lượng người theo dõi riêng giúp bộ phim có thêm cơ hội tiếp cận công chúng thông qua những cuộc thảo luận trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, độ nổi tiếng của diễn viên không đồng nghĩa với việc toàn bộ sức mua vé đều đến từ họ. Để xác định mức độ ảnh hưởng của dàn diễn viên, cần có thêm phản hồi của khán giả và dữ liệu về động cơ lựa chọn bộ phim.

Thương hiệu phim và sự tò mò trước giờ chiếu

Bên cạnh dàn diễn viên, tên gọi Chị Chị Em Em 3 cũng tạo ra lợi thế nhận diện nhất định. Đây là phần tiếp theo của thương hiệu điện ảnh đã được giới thiệu qua hai phần trước, vì vậy bộ phim có sẵn một nhóm khán giả biết đến tên gọi và quan tâm đến hướng phát triển mới.

Tác phẩm còn khai thác hình tượng Thị Mầu trong bối cảnh Bắc Bộ xưa, kết hợp những mối quan hệ tình cảm phức tạp. Chất liệu này tạo ra những điểm khác biệt để bộ phim giới thiệu hình ảnh, nhân vật và câu chuyện trong chiến dịch quảng bá.

Dù vậy, sức hút từ thương hiệu không bảo đảm khán giả sẽ đón nhận phần phim mới. Những người từng theo dõi các phần trước có thể tò mò về cách tác phẩm phát triển câu chuyện, nhưng cũng có những kỳ vọng riêng về nội dung và diễn xuất. Phản ứng sau khi xem phim mới là yếu tố cần theo dõi để đánh giá mức độ đáp ứng những kỳ vọng đó.

Top 1 doanh thu có phản ánh sức hút bền vững?

fanpage chính thức của phim đưa ra công bố. Ảnh: FBNV.

Theo bảng thống kê phòng vé được ghi nhận ngày 29/10, Chị Chị Em Em 3 đạt khoảng 4,28 tỷ đồng, với hơn 55.000 vé bán ra trong ngày chiếu sớm. Thành tích này đưa bộ phim lên vị trí dẫn đầu doanh thu ngày, vượt qua những tác phẩm đang chiếu như Án Mạng Karaoke và Trại Buôn Người.

Tuy nhiên, cần phân biệt thứ hạng doanh thu trong ngày với tổng doanh thu tích lũy. Một bộ phim mới có thể tạo lợi thế trong giai đoạn đầu nhờ sự tò mò và nhu cầu đặt vé, trong khi các tác phẩm đã chiếu lâu hơn có thể bước vào giai đoạn giảm dần lượng khán giả mới.

Bởi vậy, vị trí dẫn đầu ngày 29/10 chưa đủ để kết luận Chị Chị Em Em 3 đã thắng thế trên toàn bộ đường đua phòng vé. Điều đáng quan tâm hơn là liệu bộ phim có duy trì được lượng khán giả sau ngày khởi chiếu chính thức 30/10 hay không.

Thành tích bán vé trước cho thấy tác phẩm đã tạo được sự chú ý trước giờ chiếu. Nhưng để chuyển sự chú ý thành thành công bền vững, bộ phim vẫn cần thuyết phục khán giả bằng chính trải nghiệm xem phim. Diễn biến doanh thu những ngày tiếp theo, cùng phản hồi thực tế của người xem, sẽ là cơ sở rõ ràng hơn để đánh giá sức hút của Chị Chị Em Em 3.