'Chị chị em em 3' - hình ảnh nịnh mắt, nội dung tệ

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CHỊ CHỊ EM EM 3

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng

Thể loại Tâm lý, Tình cảm

Diễn viên Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Chi Pu, Quốc Anh, Ninh Dương Lan Ngọc

*Znews đánh giá

4 / 10

Ba năm sau thành công phòng vé của phần phim thứ 2, thương hiệu điện ảnh Chị chị em em cũng trở lại, với Nguyễn Hữu Hoàng đảm nhận vai trò đạo diễn. Anh được biết đến là gương mặt đứng sau thành công trăm tỷ của Ma da (2024).

Chị chị em em 3 tiếp tục khai thác chủ đề quen thuộc về những màn đấu đá, hay góc khuất trong mối quan hệ giữa những người phụ nữ. Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ như Kỳ Duyên, Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Quốc Anh và Steven Nguyễn, những cái tên đang được quan tâm, giúp tác phẩm dễ dàng lôi kéo khán giả.

Kịch tính nhưng nhiều sơ hở

Chị chị em em 3 tiếp tục chọn câu chuyện độc lập so với 2 phần trước, lần này đặt trong bối cảnh xã hội phong kiến. Câu chuyện theo chân Thị Mầu, người con gái được khen là đẹp nhất kinh Bắc, được con trai quan tri phủ là Văn Tài ngỏ lời cầu hôn. Hôn sự môn đăng hộ đối bất ngờ rẽ hướng, khi Thị Liễu cùng chồng là Văn Cường về quê dự đám cưới cô em gái cùng cha khác mẹ.

Câu chuyện mở ra vào ngày vợ chồng Liễu trở lại quê nhà. Cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa cách lật tẩy nhiều bí mật tưởng như đã ngủ quên trong quá khứ. Nhiều năm về trước, Thị Liễu từng có cuộc tình dang dở với Văn Tài, nhưng biến cố khiến họ chia phôi, mỗi người mỗi ngả. Giờ đây gặp lại, tình xưa trỗi dậy khiến cả hai đều khó xử. Liễu đã cưới chồng, còn Tài lại chuẩn bị lên xe hoa với em gái cô.

Nhưng rồi, gạt bỏ những ranh giới đạo đức, những lễ nghi phép tắc, Văn Tài và Thị Liễu một lần nữa bị cuốn vào nhau. Mọi chuyện càng thêm rối rắm khi em gái nuôi của Tài là Thị Nương biết chuyện. Cô gái trẻ từng có mối quan hệ mập mờ, vượt quá giới hạn với anh trai. Từ đây, mâu thuẫn tình ái đẩy các nhân vật vào ngõ cụt, với những lựa chọn sai lầm không thể quay đầu lại.

Phim quy tụ dàn sao nổi tiếng.

Câu chuyện Chị chị em em 3 tập trung khai thác những góc khuất tình cảm đôi lứa và hôn nhân, từ khát vọng yêu, chuyện phản bội, ngoại tình cho tới thói ghen tuông, ích kỷ của mỗi người. Tương tự hai phần phim trước, điểm kết nối là cách xây dựng tuyến nhân vật chính. Kịch bản đặt phụ nữ ở trung tâm, liên tục cài cắm tình tiết tạo kịch tính, dàn xếp những màn đấu đá, đánh ghen hay trả thù nhằm tăng tính kích thích, một đặc điểm mang hơi hướm chick flick - dòng phim dành cho phái đẹp.

Thế nhưng ở phần này, các nhân vật nam không còn mờ nhạt, mà còn là mắt xích quan trọng kéo phái đẹp tiến lại gần nhau, là cốt lõi của những va chạm, thù hằn giữa những người đàn bà.

Suốt 8 năm chịu cảnh “áo anh đưa tôi mới được mặc, vòng anh đưa tôi mới được đeo, bắt đi đâu thì phải theo đó”, Liễu có cuộc hôn nhân gần như rơi vào ngõ cụt với Văn Cường. Lý do khiến cô ở lại là ân tình, vì từng được anh chuộc khỏi sòng bạc, trả thay món nợ. Hôn nhân nguội lạnh là cái cớ để Thị Liễu xiêu lòng trước sự ngọt ngào, ân cần của tình cũ. Cô ban đầu do dự, từng giữ khoảng cách với em rể tương lai, nhưng rồi phút yếu lòng khiến Liễu “nhúng chàm”, phạm phải sai lầm khủng khiếp khi đặt trong bối cảnh xã hội phong kiến xưa.

Về phía Văn Tài, chán nản trong cuộc hôn nhân sắp đặt với Thị Mầu là lý do anh thay đổi thái độ khi gặp lại người mình vẫn hằng thương nhớ. Bí mật ngoại tình giữa họ vỡ lở cũng là khi các nhân vật bộc lộ bản chất thật sự. Vì tranh giành tình cảm của Văn Tài, ba người phụ nữ Liễu, Mầu, Nương tính kế ngáng chân, đấu đá nhau, thậm chí không từ thủ đoạn làm nhục hay hạ độc đối thủ.

Kịch bản phim gây tranh luận trái chiều.

Quá nhiều chi tiết nhạy cảm được đưa vào tác phẩm, từ mối tình vụng trộm giữa em rể, chị dâu, giữa anh em nuôi… vốn nhạy cảm, cấm kỵ trong bất kỳ bối cảnh xã hội nào. Thiếu đi sự phát triển hướng thiện của nhân vật, người xem không có lý do để đồng cảm với quyết định của họ.

Như muốn tăng mức độ gây sốc, phim còn thể hiện nhiều cảnh ghen tuông, trả thù cay nghiệt. Mầu ép Tài phải "ngủ" với mình ngay trước mặt Liễu đang trúng độc, lâm vào cảnh thập tử nhất sinh. Ở cao trào phim, ngay giữa đám cưới Văn Tài - Thị Mầu, phái đẹp "vạch mặt" nhau, bất chấp đúng sai và lao vào xâu xé để đạt được điều mình mong muốn.

Những diễn biến này tạo kịch tính cho phim, nhưng đặt trong bối cảnh xã hội phong kiến hà khắc thì lại kém thuyết phục. Sự “lạc quẻ” giữa diễn biến và bối cảnh còn thể hiện ở lời nói đến lối hành xử của nhân vật đều không mang dáng dấp lễ nghi tôn giáo xưa. Thật kỳ quặc khi nhân vật trong xã hội phong kiến lại mặc nhiên sử dụng từ ngữ thời hiện đại, gọi đối phương là kẻ “thao túng” hay “anh là thằng tồi”.

Một số lời thoại khuôn mẫu theo kiểu “Con đang yêu phải không? Anh ấy đặt con ở đâu. Trong tối hay ngoài sáng”, “Đừng quan tâm người khác nghĩ gì, quan trọng là mình sống như thế nào”... khiến khán giả phải bật cười vì sự ngô nghê, sáo rỗng, nhất là khi nó được thốt ra bởi những nhân vật đang mắc sai lầm trầm trọng.

Bóp méo hình tượng phụ nữ

Chị chị em em 3 để lại ấn tượng ban đầu là một bộ phim nịnh mắt. Cái đẹp đến từ không gian, bối cảnh, từ phục trang nhân vật. Khung cảnh Kinh Bắc giả tưởng được tái hiện khá kỳ công từ không gian công trình, nhà cửa, các lễ hội rồi nghi thức chạm ngõ, cưới hỏi. Trang phục truyền thống, áo tứ thân, áo yếm, hay những trang phục hơi hướm hiện đại, đồ trang sức của nhân vật cũng cầu kỳ, gắn liền với đặc điểm tính cách từng người. Cái đẹp còn đến từ chuyển động máy quay, từ những thước phim lung linh, có chất điện ảnh nhờ tận dụng ánh sáng và màu sắc để sắp đặt không khí câu chuyện.

Dàn diễn viên Chị chị em em 3 cũng sáng bừng khung hình. Kỳ Duyên, Chi Pu hay Lan Ngọc đều là mỹ nhân nổi tiếng của showbiz, hay Quốc Anh, Steven Nguyễn cũng được gọi tên trong danh sách “nam thần màn ảnh Việt”. Nhưng đáng tiếc, cái đẹp của diễn viên, cái sặc sỡ của những thước phim được chăm chút không thể che lấp được lỗ hổng về mặt nội dung, diễn xuất.

Kỳ Duyên vào vai Thị Mầu, cô gái khao khát tình yêu ngày càng biến chất, độc ác và không từ thủ đoạn để cưới được Văn Tài. Người đẹp mắc lỗi thường xuyên lên tông giọng, nhả thoại thiếu tiết tấu và nhấn nhá không tự nhiên, nên nhiều lúc như đang cố đọc diễn cảm từng câu chữ.

Lan Ngọc ở thế đối trọng có phần thể hiện nổi trội hơn. Trở lại màn ảnh rộng sau thời gian vắng bóng, ngọc nữ màn ảnh Việt vẫn tạo được ấn tượng với một nhân vật có diễn biến tâm lý, từ khi giằng xé, trăn trở trước mối quan hệ ngoài luồng tới khi “vì yêu mà đâm đầu”.

Steven Nguyễn cũng gây ấn tượng với cảnh bộc phát cơn giận trước Thị Liễu. Anh lột tả được sự ranh ma, lại có mặt lạnh lùng, tàn nhẫn của một gã đàn ông vũ phu, xem phụ nữ như món tài sản để chinh phục và sở hữu. Trong khi, Chi Pu và Quốc Anh còn phần mờ nhạt, khó tạo được dấu ấn trong một kịch bản “bỏ quên” phát triển nhân vật.

Tham drama khiến thông điệp phim trở nên méo mó.

Điều đáng tiếc nhất với Chị chị em em 3 là cách phim đẩy những drama kịch tính đi quá xa, bóp méo hình tượng phụ nữ và vô tình di đậm định kiến cay nghiệt với phái đẹp.

Thay vì phơi bày, lên án những bất công mà phụ nữ hứng chịu trong xã hội cũ, cho thấy họ đã thoát khỏi xiềng xích định kiến để vươn lên chứng minh giá trị bản thân thế nào, kịch bản lại liên tục đặt phái đẹp vào thế đối đầu, hãm hại và trừng phạt lẫn nhau. Hình ảnh và vai trò người phụ nữ bị thu hẹp vào chuyện tình ái, ghen tuông hay khả năng sinh nở.

Một khoảnh khắc lóe sáng trong phim là khi Liễu vùng lên phản kháng, tức là người đàn bà trong xã hội ấy lần đầu cất lên tiếng nói để đòi quyền lợi cho mình, nhưng đáng tiếc biên kịch chưa tìm được viện cớ để sự vùng lên đòi được yêu của Liễu có thể đồng cảm. Liễu trượt dài trong cái sai của ngoại tình, thế nhưng lại có cái kết viên mãn.

Chi tiết Nương chấp nhận đánh cược bản thân qua đêm với người đàn ông nếu thua bạc càng khiến cách nhìn về phụ nữ trở nên méo mó. Những người phụ nữ của Chị chị em em 3 đáng thương khi không thể giải thoát cho chính mình. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi kết phim, họ phải lao vào đánh ghen, xâu xé nhau vì một gã đàn ông bất tài lại tệ bạc.

Cảnh phim khép lại trong cảm giác ngán ngẩm, bởi điều đọng lại không phải sự cảm thông dành cho những người đàn bà bất hạnh, mà là hình ảnh họ chìm trong bi kịch mà chính mình tạo ra.