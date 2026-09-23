'Chị chị em em 3' công bố dàn diễn viên, Lan Ngọc lần đầu thử sức với bối cảnh Bắc bộ xưa

Sự kiện buổi showcase, ngoài diễn viên Quốc Anh vướng lịch trình, ê kíp và dàn diễn viên chính của phim đều có mặt đông đủ, gồm nhà sản xuất Will Vũ, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, NSND Lê Khanh, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu và Steven Nguyễn. Sự kiện quy tụ rất nhiều khách mời và báo giới đến tham dự, tạo nên không khí sôi động trước thềm ra mắt chính thức của bộ phim.

Đạo diễn và diễn viên thuộc ê kíp của phim "Chị chị em em 3".

Một trong những thông tin được mong chờ nhất tại showcase là việc chính thức công bố sự góp mặt của nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc trong dàn cast "Chị chị em em 3", bên cạnh Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Chi Pu và Quốc Anh. Vốn là gương mặt quen thuộc với màn ảnh Việt, Lan Ngọc sở hữu khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai cùng sức hút mạnh mẽ với khán giả đại chúng. Việc nữ diễn viên góp mặt trong phần phim thứ ba càng khiến "bình quân nhan sắc" của dàn diễn viên thêm nổi trội, đặc biệt khi bộ phim này vốn là thương hiệu nổi tiếng với "vũ trụ hồng nhan", đã được chứng tỏ qua hai phần phim trước đó.

Nhà sản xuất Will Vũ nói về việc tuyển chọn diễn viên cho dự án: "Các dự án điện ảnh của Will chưa từng casting, và Will rất vui vì trong dự án lần này, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng gần như cùng quan điểm với mình về mọi phương án, kể cả về diễn viên. Yếu tố mà ê kíp 'Chị chị em em 3' giữ lại ở phần này là đặc trưng của thương hiệu phim: rất gợi cảm, táo bạo, với các ngôi sao nữ làm trung tâm. Mỗi phần phim đều mang tinh thần hoàn toàn khác biệt, không trùng lặp và đủ độc đáo để đứng riêng thành một bộ phim độc lập".

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, hoa hậu Kỳ Duyên, ca sĩ Chi Pu, diễn viên Steven Nguyễn (từ trái qua).

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng chia sẻ: "Bản thân tôi từng là fan của thương hiệu điện ảnh 'Chị chị em em'. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được nhà sản xuất Will Vũ mời hợp tác trong phần này, nên rất cố gắng nghĩ xem nên làm gì để khác biệt với hai phần đầu. Và chúng tôi đã quyết định chọn bối cảnh Bắc bộ xưa. Một thử thách đối với tôi khi thực hiện phim là các diễn viên đều rất cầu toàn, vì thế được làm việc chung với họ là một điều may mắn nhưng cũng khá áp lực."

NSND Lê Khanh nhận xét về các diễn viên trẻ trong phim: "Đối với Lê Khanh, việc có kinh nghiệm diễn xuất nhiều cũng là thuận lợi khi mình được kinh qua nhiều thể loại vai, nhưng cũng là sự cản trở, bởi sẽ khó tránh khỏi những điều mình vốn quen thuộc. Lan Ngọc đã là một diễn viên được tin tưởng và kỳ vọng, nhưng vai này với Ngọc vừa khó lại vừa dễ, bởi đây là một vai mà Ngọc chưa từng hóa thân vào, lại cũng là một lợi thế vì không sợ bị lặp lại hình ảnh trước đó.

Với Chi Pu, đây cũng là một thách đố khi quay lại với điện ảnh, bởi khán giả sẽ trông chờ vai diễn của Chi có gì đặc biệt hơn trước đó hay không. Kỳ Duyên thì đã khá thành công với vai diễn ở bộ phim trước, nhưng vì thành công nên khi tham gia một dòng phim khác, hoá thân vào vai khác cũng lại là một thử thách. Mọi thứ đều là cơ hội và thử thách cho tất cả diễn viên: Vượt qua chính bản thân mình và chứng minh bản lĩnh diễn viên".

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, diễn viên Steven Nguyễn, ca sĩ Chi Pu (từ trái qua).

Ninh Dương Lan Ngọc - diễn viên cuối cùng được công bố chính thức của bộ phim chia sẻ về áp lực lần đầu đóng phim mang bối cảnh Bắc bộ: "Lan Ngọc đã vào nghề nhiều năm nhưng đúng là tới "Chị chị em em 3" mới có cơ hội được đóng trong một phi lấy bối cảnh xã hội miền Bắc.

Việc hoá thân vào nhân vật Thị Liễu cũng là một thử thách, bởi đây là dạng vai từ trước đến giờ Ngọc chưa từng thể hiện qua. Cũng có những áp lực vô hình khi Ngọc quay trở lại điện ảnh sau một khoảng thời gian, và còn được làm việc với những người rất giỏi, thông minh và nhạy bén, vì thế mà Ngọc càng phải cố gắng hơn. Vào vai này Ngọc phải kiềm chế bớt năng lượng của mình lại để trưởng thành hơn, tiết chế hơn. Có thể nói đây là một bước chuyển mình với cá nhân Ngọc trong sự nghiệp diễn xuất".

Chi Pu tỏ ra rất hào hứng khi quay lại vũ trụ "Chị chị em em": "Khi nhận lời mời của nhà sản xuất Will Vũ, Chi không do dự nhiều, bởi Chi biết khi đây sẽ là một vai diễn mang dấu ấn khác biệt của mình. Chi rất tin tưởng vào sự cầu toàn chỉn chu của anh Will, đặc biệt khi biết được cộng tác với dàn diễn viên này thì lại càng muốn tham gia để được làm việc với mọi người. Nhất là khi có cô Lê Khanh dìu dắt dàn diễn viên trong tất cả buổi workshop, khiến Chi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều khi hóa thân vào Thị Nương. Mọi người sẽ thấy một Chi Pu rất khác - một liền chị của quan họ Bắc Ninh trong phần phim này. Ở phần 1 trông tôi hơi khổ sở, nên khi tham gia phim, tôi xin đạo diễn và nhà sản xuất được 'lộng lẫy' hết mình".

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, hoa hậu Kỳ Duyên, ca sĩ Chi Pu (từ trái qua).

Kỳ Duyên cảm thấy đây là trải nghiệm mới mẻ và có phần thách thức khi đảm nhận vai nữ chính đầu tiên: "Duyên đã hoạt động nghệ thuật hơn một thập kỷ, nhưng điện ảnh là một điều mới mẻ với mình. Đến bây giờ thì Duyên rất yêu và đam mê việc diễn xuất. Duyên đã phải lột xác hoàn toàn để hoá thân vào vai diễn này, trở thành một cô tiểu thư thời xưa nền nã, đi nhẹ nói khẽ và chịu sự giáo dục kỹ lưỡng nhất, và còn phải làm sao để nổi bật được tính cách của nhân vật. Đối với Duyên, cuộc sống của nhân vật Thị Mầu có thể nói là khá nghiệt ngã. Hy vọng khi xem phim cũng sẽ có nhiều người thông cảm cho nhân vật này, bởi với những gì cô ấy trải qua, mọi quyết định của cô ấy đều có lí do riêng".

Steven Nguyễn tiết lộ một khía cạnh của vai Văn Cường trong phim: "Vai diễn này là dạng vai mà Steven chưa từng đóng bao giờ. Đây không phải vai giang hồ, càng không phải dân chơi hay đểu cáng, mà dường như mỗi thứ đều có một ít. Hy vọng sẽ là một vai diễn ghi dấu ấn với khán giả".

Sau hành trình chuẩn bị và hé lộ với khán giả nhiều thông tin thú vị, phần phim thứ ba của thương hiệu "Chị chị em em 3" đang tiến gần hơn đến thời điểm được ra mắt khán giả. Phim sẽ chính thức ra rạp vào ngày 16/10.