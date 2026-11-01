'Chị chị em em 3' bị khán giả chê 'sượng', 'độc hại'

Với lợi thế từ thương hiệu quen thuộc và dàn sao trẻ đình đám, Chị chị em em 3 đang là cái tên được săn đón nhất ở rạp Việt. Thế nhưng, doanh thu phim cũng đang tỷ lệ thuận với mức độ tranh luận. Đứa con tinh thần của Nguyễn Hữu Hoàng trở thành tâm điểm bàn tán sau các suất chiếu đầu tiên.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả để lại bình luận thể hiện sự thất vọng sau khi rời rạp. Họ cho rằng phim đẹp, nhưng nội dung phim tiêu cực, thoại sượng và tình tiết quá nhiều lỗ hổng.

Kịch bản sượng, khán giả nói nhiều lỗ hổng "độc hại"

Được gắn nhãn 18+, phần 3 Chị chị em em lấy bối cảnh vùng Kinh Bắc xưa, xoay quanh mối quan hệ tình ái rối rắm giữa 5 nhân vật. Phim theo chân Thị Mầu (Kỳ Duyên), một tiểu thư chuẩn bị kết hôn với con quan tri phủ là Văn Tài (Quốc Anh). Tuy nhiên, Tài vẫn vương vấn người yêu cũ là Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc). Cô hiện tại đã là vợ của Văn Cường (Steven Nguyễn).

Trong khi, Thị Nương (Chi Pu), em gái nuôi của Tài, cũng dành cho anh tình cảm vượt quá giới hạn. Từ đó, Chị chị em em 3 tập trung khai thác những góc khuất hôn nhân, tình ái, từ khát vọng yêu, chuyện phản bội, ngoại tình cho tới thói ghen tuông và lòng ích kỷ của mỗi người.

Hiện tại, Chị chị em em 3 trở thành từ khóa thịnh hành trên mạng xã hội Threads, với khoảng 8 triệu bài đăng liên quan. Bộ phim 18+ cũng lọt top nội dung thịnh hành trên mạng xã hội TikTok, với lượng tương tác cao. Nhiều bài đăng về tác phẩm thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận, nhất là những nội dung liên quan từ khóa "review", "ngoại tình" hay "cảnh nóng".

Quốc Anh đóng vai Văn Tài.

Một trong số yếu tố khiến Chị chị em em 3 gây bàn tán nhiều nhất là mạng lưới tình cảm giữa các tuyến nhân vật. Nhiều chi tiết nhạy cảm được đưa vào phim, như Tài ngoại tình với Liễu, vốn là chị dâu tương lai của mình; hay Nương đem lòng yêu anh trai nuôi, được xem là điều cấm kỵ trong bất kỳ bối cảnh xã hội nào. Rồi Cường vì một toan tính mà chuốc thuốc, lên giường với Nương - em gái nuôi của Văn Tài… Ở cao trào phim, ba người phụ nữ lao vào đánh ghen, “xâu xé” và lật mặt nhau vì muốn tranh giành tình yêu.

Có ý kiến cho rằng việc xây dựng các mối quan hệ tình cảm trong Chị chị em em 3 rối rắm, thậm chí có phần độc hại và lệch lạc. Đặt những mối tình ngoài luồng trong bối cảnh xã hội phong kiến xưa đầy lễ nghi phép tắc, diễn biến phim trở nên kém thuyết phục, khó tin.

“Chị chị em em 3 này nói nhẹ là có vấn đề về thông điệp, nặng hơn là tam quan lệch lạc, mượn danh ủng hộ người phụ nữ xưa khát khao tự do nhưng nội dung chính là chị giật chồng em, trai tồi lừa dối nhiều cô, em hãm hại chị. Hành động cùng em rể tương lai thành cốt lõi mạnh dạn theo đuổi tình yêu của người phụ nữ xưa? Có rất nhiều cách để thể hiện chủ đề ‘chị chị em em’ mà không giật chồng, ngoại tình, dâm tục xưa cũ mà”, khán giả Tấn Phát Lê chia sẻ trên mạng xã hội.

Tương tự, một số người xem khác cũng đặt câu hỏi về quan điểm đạo đức mà phim truyền tải. Họ cho rằng các nhân vật bị xây dựng tiêu cực, không ai có mục tiêu sống và hay hành trình phát triển đủ sức tạo đồng cảm.

"Cách xây dựng tuyến nội tâm nhân vật bị bẻ lái liên tục chẳng có logic... Ăn chơi trác táng nhưng cuối cùng lại mở miệng nói về tình yêu chân lý. Liễu được xây dựng như một sự khát khao của phụ nữ xưa muốn vượt ra khỏi những xiềng xích xã hội để được sống với tình yêu của mình. Nhưng lại xây dựng nhân vật 'hiền lành hóa trơ trẽn' bất hợp lý. Sống với chồng bao lâu nhưng lại cặp kè với em rể, rồi giữa ngày cưới của em gái lại nhảy ra cướp hôn, tuyên bố có thai với chồng người ta...", khán giả Viết Sơn nhận định.

Cao trào phim khi ba người phụ nữ công kích nhau bằng chuyện mang thai và vô sinh cũng gây bàn tán. Một bộ phận khán giả cho rằng những câu nói sỉ nhục Mầu “cây độc không trái, gái độc không con” dằn thêm định kiến về việc sinh nở là thước đo giá trị phụ nữ. Nếu phim muốn phơi bày tư tưởng trọng nam khinh nữ trong xã hội phong kiến, cách xây dựng nhân vật và kết cục cần khéo léo hơn, để thể hiện được thái độ phản biện. Còn thực tế, hình ảnh 3 người phụ nữ xâu xé nhau hồi kết phim khiến người xem đặt câu hỏi về thông điệp tác phẩm.

"Phim xây dựng kịch bản kỳ quặc, phụ nữ trong phim đạo đức suy đồi, chị cướp chồng em, em đầu độc chị", "Bối cảnh Bắc Bộ trước 1945 thì làm gì có chuyện 'tiểu tam; nhơn nhơn quay về phá đám cưới em họ... Chính thất bị trả giá, hóa khờ vì không sinh được con. Còn 'tiểu tam' ôm đứa con cười. Kịch bản kiểu gì vậy", "Chẳng khác nào đang cổ xúy cho ngoại tình cả. Ngoài đời nhiều vụ việc đau lòng, nhưng lên phim phải rút ra được bài học"... là một số bình luận của khán giả.

Nội dung phim gây tranh cãi.

Hình ảnh ghi điểm, diễn xuất trồi sụt

Ngoài tranh luận về nội dung, Chị chị em em 3 cũng thu hút bàn luận về mặt hình ảnh. Phim được nhận xét có nhiều cảnh quay đẹp, để lại ấn tượng. Phần phục trang, hình ảnh mang màu sắc Bắc Bộ xưa, được đầu tư tương đối công phu. Một số dàn cảnh, cách bài trí không gian cũng bắt mắt, ví như ở cảnh báo hỷ, đám cưới của Thị Mầu, hay đêm hội hát xoan.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của dàn sao gồm Kỳ Duyên, Lan Ngọc, Quốc Anh, Chi Pu và Steven Nguyễn cũng thu hút chú ý. Các diễn viên trẻ được nhận xét có ngoại hình sáng, giúp phim tạo được ấn tượng ở phần nhìn.

Trong vai Thị Mầu, Kỳ Duyên thu hút ánh nhìn với tạo hình tiểu thư “nghiêng nước nghiêng thành”, nhưng “hồng nhan trên đời nối phận lênh đênh”. Một số luồng ý kiến ghi nhận cô có tiến bộ so với lần đầu đóng Bộ tứ báo thủ.

Dẫu vậy, đài từ và cách biểu đạt cảm xúc của Kỳ Duyên nhìn chung chưa thuyết phục được số đông khán giả. Kỳ Duyên thể hiện chất giọng lúng liếng, điệu đà để phù hợp với hình tượng nhân vật, nhưng cách nhấn nhá và lên xuống giọng chưa tự nhiên. Ở những đoạn thoại dài, cô giữ nhịp thoại đều, cố phát âm tròn trịa từng tiếng, khiến lời thoại giống như đang cố đọc diễn cảm.

Dưới một bài đăng của diễn viên về Chị chị em em 3, nhiều bình luận bày tỏ thất vọng. Khán giả cho rằng nữ diễn viên nên trau dồi diễn xuất và đài từ nếu muốn theo đuổi con đường điện ảnh nghiêm túc. Bên cạnh đó, cũng có những khán giả bênh vực Kỳ Duyên, cho rằng cô đã có sự nỗ lực. Nàng hậu ngoài sắc vóc ấn tượng còn thể hiện được thần thái kiêu kỳ, sắc lạnh, nhất là trong một số cảnh bất mãn hay ghen tuông.

Kỳ Duyên chưa thuyết phục được người xem.

Chi Pu trong vai Thị Nương có những khoảnh khắc thể hiện được sự giằng xé, nhưng nhân vật thiếu diễn biến tâm lý nhất quán nên chưa thuyết phục được khán giả. Cách đài từ cho đến câu thoại của Chi Pu cũng bị nhận xét hiện đại so với bối cảnh phong kiến.

Lan Ngọc và Steven Nguyễn là hai cái tên được nhận xét "tròn vai", có phần nổi trội về diễn xuất hơn. Đáng tiếc, hạn chế kịch bản khiến nhân vật của cả hai chưa tạo được thiện cảm, thậm chí còn bị cho là cổ xúy ngoại tình.