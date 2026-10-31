'Chị chị em em 3' áp đảo phòng vé nhưng vẫn gây tranh luận trái chiều

Khởi đầu ấn tượng

Đường đua phòng vé Việt cuối tháng 10 chứng kiến sự áp đảo của “Chị chị em em 3” - bộ phim do đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thực hiện. Chưa đầy một ngày sau khi chính thức khởi chiếu, bộ phim đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu phòng vé Việt. Trước đó, tác phẩm đã sớm thu hút sự chú ý khi liên tục ghi nhận lượng vé đặt trước và doanh thu từ các suất chiếu sớm ở mức cao.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, trước ngày phát hành chính thức, bộ phim đã vượt mốc 135.000 vé đặt trước, xác lập thành tích đáng chú ý đối với dòng phim Việt thuần drama. Riêng ngày 29/10, tác phẩm ghi nhận hơn 17 tỷ đồng doanh thu từ các suất chiếu sớm, với hơn 2.000 suất chiếu, qua đó vươn lên vị trí dẫn đầu doanh thu ngày, vượt qua các phim đang chiếu như “Án mạng Karaoke” và “Trại buôn người”.

“Chị chị em em 3” thu về hơn 37,2 tỷ đồng, tính đến sáng 31/10

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong ngày đầu tiên khởi chiếu chính thức. Theo thống kê được công bố, đến sáng 31/10, “Chị chị em em 3” thu về hơn 5 tỷ đồng doanh thu trong ngày. Cộng doanh thu từ các suất chiếu sớm và vé đặt trước, tổng doanh thu đã đạt hơn 37,2 tỷ đồng. Với kết quả này, bộ phim đang bỏ xa các đối thủ và được dự báo có khả năng khép lại tuần mở màn với doanh thu khoảng 60-70 tỷ đồng.

Những con số trên cho thấy sức hút đáng kể của một bộ phim lấy tâm lý, tình cảm và những xung đột trong các mối quan hệ làm chất liệu chủ đạo. Trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt ngày càng có nhiều lựa chọn, việc một tác phẩm thuần drama tạo được lượng vé đặt trước lớn và nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu phòng vé là tín hiệu đáng chú ý.

Một trong những yếu tố góp phần tạo nên sức nóng của “Chị chị em em 3” là sự xuất hiện của dàn diễn viên có độ nhận diện cao, gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn…

Bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Ninh Dương Lan Ngọc sau khoảng 4 năm vắng bóng. Cô đảm nhận vai Thị Liễu, người phụ nữ trở về quê nhà sau 15 năm xa cách. Trong khi đó, Chi Pu tái xuất điện ảnh sau 3 năm, tiếp tục góp mặt trong thương hiệu từng gắn với cô từ phần đầu tiên, lần này với vai Thị Nương.

Sự chú ý cũng đổ dồn vào Kỳ Duyên khi cô đảm nhận vai chính Thị Mầu. Lấy cảm hứng từ hình tượng nhân vật quen thuộc trong văn hóa dân gian, Thị Mầu xuất hiện trong bối cảnh Kinh Bắc xưa, là một tiểu thư tài sắc nhưng bị cuốn vào những mối quan hệ tình cảm phức tạp.

Ở tuyến nam, Steven Nguyễn vào vai Văn Cường, chồng của Thị Liễu, còn Quốc Anh đảm nhận nhân vật Văn Tài - người có mối liên hệ tình cảm với cả Thị Mầu, Thị Liễu và Thị Nương. Sự góp mặt của NSND Lê Khanh cùng các diễn viên khác góp phần tạo nên hệ thống nhân vật nhiều tầng lớp, với những mối quan hệ đan xen và không ít góc khuất.

Có thể thấy, việc quy tụ những gương mặt sở hữu lượng người hâm mộ riêng đã tạo lợi thế đáng kể cho bộ phim ngay từ giai đoạn quảng bá. Sự trở lại của những diễn viên được khán giả quan tâm, kết hợp với một gương mặt mới ở vai chính như Kỳ Duyên, tạo nên sự tò mò về khả năng kết hợp cũng như màu sắc diễn xuất của từng người.

Tiếp tục khai thác chất liệu drama

Nếu hai phần trước đặt câu chuyện trong bối cảnh hiện đại, “Chị chị em em 3” lựa chọn hướng đi khác khi đưa khán giả trở về vùng đất Kinh Bắc xưa. Tại đây, lễ giáo, danh phận và những định kiến xã hội trở thành bối cảnh chi phối số phận, lựa chọn và các mối quan hệ của nhân vật.

“Chị chị em em 3” đặt câu chuyện trong bối cảnh Kinh Bắc xưa, nơi lễ giáo, danh phận và những kỳ vọng của xã hội có thể chi phối đời sống cá nhân. Ảnh: NSX

Câu chuyện xoay quanh Thị Mầu, tiểu thư tài sắc chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt; sự trở về của Thị Liễu sau 15 năm xa cách; cùng những mối quan hệ tình cảm phức tạp liên quan đến Văn Tài, Thị Nương và Văn Cường. Những cảm xúc bị che giấu, bí mật giữa các nhân vật và những xung đột trong đời sống tình cảm dần tạo nên nút thắt cho câu chuyện.

Việc thay đổi không gian văn hóa, thời đại và hệ thống nhân vật cho thấy phần ba không đơn thuần lặp lại câu chuyện của hai phần trước. Dẫu vậy, tinh thần drama gai góc, những bí mật khó nói, các mối quan hệ chồng chéo và những cú ngoặt tâm lý vẫn là chất liệu chủ đạo được thương hiệu này duy trì.

Tuy nhiên, dù đang chiếm ưu thế trên đường đua phòng vé, “Chị chị em em 3” vẫn không tránh khỏi những tranh luận. Nếu thành tích thương mại cho thấy sức hút của bộ phim đối với khán giả, những phản hồi trái chiều trên mạng xã hội lại đặt ra câu hỏi về cách xây dựng câu chuyện và thông điệp mà tác phẩm chuyển tải.

Một bộ phận khán giả đánh giá cao phần hình ảnh, bối cảnh, phục trang và sự góp mặt của dàn diễn viên. Song, một số ý kiến cho rằng phim có những tình tiết thiếu hợp lý, trong khi cách khai thác câu chuyện ba người phụ nữ vướng vào mối quan hệ tình cảm với cùng một người đàn ông, cùng những màn ngoại tình, trả thù, đánh ghen, khiến thông điệp tác phẩm bị đặt dấu hỏi.

Thậm chí, có luồng ý kiến cho rằng cách xây dựng xung đột trong phim có thể tạo cảm giác hạ thấp hình ảnh phụ nữ, gieo rắc định kiến và đưa ra những thông điệp chưa thực sự thuyết phục. Đây là vấn đề đáng quan tâm, bởi một tác phẩm không chỉ cần tạo được kịch tính mà còn phải có cách tiếp cận đủ chiều sâu đối với những vấn đề xã hội và tâm lý con người mà mình lựa chọn phản ánh.

Một trong những yếu tố giúp “Chị chị em em 3” thu hút sự quan tâm là dàn diễn viên có độ nhận diện cao. Ảnh: NSX

Thực tế, doanh thu phòng vé và sự đón nhận về mặt nội dung là hai phương diện không phải lúc nào cũng song hành. Những con số ấn tượng trong giai đoạn đầu cho thấy sức hút của thương hiệu, diễn viên và chiến lược tiếp cận khán giả. Nhưng để tạo được dấu ấn lâu dài, bộ phim vẫn cần được nhìn nhận qua chất lượng kịch bản, cách phát triển nhân vật và giá trị mà câu chuyện để lại sau khi khán giả rời rạp.

“Chị chị em em 3” vì thế đang đứng trước hai phép thử: tiếp tục khẳng định sức hút thương mại và thuyết phục khán giả bằng chính chất lượng câu chuyện. Thành công phòng vé là một khởi đầu thuận lợi, nhưng giá trị của một bộ phim vẫn cần được quyết định bởi những gì tác phẩm thực sự mang lại cho người xem.