Chỉ cần có giấy hẹn cấp, đổi bằng lái người điều khiển phương tiện vẫn tiếp tục được lái xe?

Việc cấp, đổi giấy phép lái xe có thể khiến người dân phải chờ một khoảng thời gian mới nhận được giấy phép mới. Trong thời gian này, người dân cần phân biệt rõ giữa giấy hẹn giải quyết thủ tục hành chính và giấy phép lái xe hợp lệ để tránh hiểu sai quy định khi tham gia giao thông.

Theo giải thích từ Cục Cảnh sát giao thông, giấy hẹn do cơ quan chức năng cấp có tác dụng xác nhận việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và thời gian trả kết quả. Đây không phải giấy phép lái xe và không có giá trị thay thế giấy phép lái xe để chứng minh người điều khiển đủ điều kiện lái phương tiện.

Theo hướng dẫn của Cục Cảnh sát giao thông, người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe hợp lệ, còn hiệu lực, phù hợp với loại xe đang điều khiển và đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID có thể xuất trình thông tin giấy phép lái xe điện tử để lực lượng chức năng kiểm tra theo quy định.

Chưa nhận GPLX bản vật lý không có nghĩa người dân được phép lái xe bằng giấy hẹn. Người điều khiển phải có GPLX hợp lệ, còn hiệu lực và đúng hạng xe. (Ảnh minh họa)

Trường hợp giấy phép lái xe đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID, người dân có thể xuất trình thông tin điện tử để lực lượng chức năng kiểm tra theo quy định. Nếu chưa có thông tin trên ứng dụng, người dân cần liên hệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ để được hướng dẫn, không tự mặc định giấy hẹn hoặc bản ảnh giấy phép lái xe cũ có thể thay thế giấy phép hợp lệ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần kiểm tra tình trạng và thời hạn giấy phép lái xe trước khi điều khiển phương tiện. Không sử dụng giấy hẹn cấp, đổi giấy phép lái xe như giấy phép lái xe chính thức; chỉ tham gia giao thông khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.