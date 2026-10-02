Chi bộn tiền 'thuê' trai đẹp chụp ảnh tình tứ ở Trung Quốc

Những cô gái chi tiền để chụp bộ hình tình tứ cùng trai đẹp, trải nghiệm cảm giác hẹn hò. Ảnh: Xiaohongshu.

Ngày càng nhiều phụ nữ trẻ ở Trung Quốc mạnh tay chi tiền chụp ảnh lãng mạn với người mẫu nam, mong muốn tìm kiếm cảm giác hẹn hò lãng mạn thoáng qua, theo SCMP .

Trên mạng xã hội xứ tỷ dân, xu hướng nở rộ này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khách hàng chi tới 8.000 nhân dân tệ (hơn 31 triệu đồng) cho một giờ chụp hình kiểu cặp đôi. Các cô gái được nắm tay, ôm ấp, giả vờ hôn, thậm chí chạm tay vào cơ bụng của người mẫu.

Tìm cảm giác hẹn hò thoáng qua

Hồi tháng 7, Xue Dinge - nữ blogger chuyên về phong cách sống - chi 4.520 nhân dân tệ (khoảng 17,5 triệu đồng) cho buổi chụp hình lãng mạn cùng người mẫu nam kéo dài vỏn vẹn 30 phút.

Bên trong studio được bài trí ấm cúng, nhiếp ảnh gia hướng dẫn cô cùng người mẫu tạo dáng thân mật như nâng cằm hay trán chạm trán. Một người mẫu khác sau đó xuất hiện, cởi trần, để lộ thân hình săn chắc và tạo dáng âu yếm với cô.

Chia sẻ trải nghiệm của mình cho người hâm mộ, Xue hào hứng nói: "Chúc mừng bạn bước vào kỷ nguyên dịch vụ hướng đến phụ nữ".

Một khách hàng khác là Wenji, đến từ Thành Đô (tây nam Trung Quốc), trả 3.000 nhân dân tệ (11,6 triệu đồng) cho một buổi chụp ảnh theo kiểu cặp đôi. Cô dựng lên một kịch bản thú vị, trong đó cô cãi nhau với "bạn trai" và nhìn thấy anh ta đang đứng đợi bên ngoài cửa, khóc lóc và đau khổ.

"Người mẫu chỉ đơn giản là công cụ giúp tôi tạo ra những hình ảnh đẹp. Chụp hình giống như tạo ra một giấc mơ. Tôi đang trả tiền cho một khung cảnh khiến trái tim tôi rung động", Wenji chia sẻ.

Mu Zhao Studio, có trụ sở tại Nam Kinh (miền đông Trung Quốc), tự nhận là studio chụp ảnh đầu tiên trong nước cung cấp dịch vụ chụp ảnh cặp đôi với người mẫu nam.

Chụp hình cùng trai đẹp là kiểu dịch vụ đồng hành mới lạ hướng tới phụ nữ độc thân tại xứ tỷ dân. Ảnh: Xiaohongshu.

Các gói dịch vụ họ cung cấp có giá từ 7.200 nhân dân tệ (28 triệu đồng) cho 9 bức ảnh đã chỉnh sửa, đến 28.000 nhân dân tệ (108 triệu đồng) cho "trải nghiệm dành cho cặp đôi" cả ngày với nhiều trang phục và nhận về 120 bức ảnh.

Theo các trang tin tức của Trung Quốc, những mẫu nam này thường là người mẫu quảng cáo hoặc influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội), với mức phí được xác định dựa trên các yếu tố bao gồm ngoại hình, chiều cao, số lượng người theo dõi và kỹ năng trình diễn.

Mu Zhao, người sáng lập studio, nhận thấy rằng một số khách hàng đến chủ yếu để chụp ảnh cặp đôi lãng mạn, trong khi nhiều cô gái khác muốn trải nghiệm cảm giác hẹn hò với một người đàn ông đẹp trai, hoặc sử dụng những bức ảnh để giảm bớt áp lực từ gia đình về hôn nhân.

Mu Zhao nhấn mạnh rằng các tư thế thân mật được thiết kế trong khuôn khổ phù hợp với quy chuẩn xã hội, studio cũng tránh mọi trao đổi thông tin liên lạc giữa khách hàng và người mẫu, bất chấp thực tế một số khách hàng nảy sinh tình cảm với họ.

Cô cho rằng ngày càng nhiều phụ nữ tự tin hơn trong việc bày tỏ nhu cầu của mình, cho dù đó là về ngoại hình, mong muốn thầm kín hay sự thỏa mãn về mặt cảm xúc. "Phụ nữ nên đủ can đảm để bày tỏ nhu cầu của chính mình. Việc chi tiền để làm cho bản thân hạnh phúc là đủ rồi", người đứng đầu studio bày tỏ.

Tranh cãi

Nhiều khách hàng mô tả trải nghiệm này như một cơ hội để họ tận hưởng sự lãng mạn trong chốc lát. "Đây mới chính là niềm vui thực sự. Những bức ảnh ấy thỏa mãn mọi tưởng tượng của những cô nàng không có bạn trai", một tài khoản mạng bình luận.

Tuy nhiên, trào lưu này bùng nổ cũng kéo theo nhiều tranh cãi về vấn đề giá trị, văn hóa. Có người đặt câu hỏi về sức hấp dẫn của dịch vụ này, thắc mắc rằng: "Tại sao tôi lại phải bỏ tiền mua ảnh chụp cùng người lạ? Họ không phải bạn bè tôi, cũng không phải người nổi tiếng".

Nữ du khách Nhật Bản phàn nàn vì người mẫu nam có ngoại hình bình thường và ảnh chụp thiếu tế nhị. Ảnh: Sina.

Một người khác nhận định: "Dịch vụ này không nên chỉ được gắn mác là hướng đến phụ nữ. Phụ nữ trả tiền để ăn mặc đẹp và chụp ảnh thân mật với đàn ông, nhưng dường như các người mẫu nam mới là người hưởng lợi".

Bên cạnh đó, có những khách hàng cũng bày tỏ không hài lòng sau khi chi khoản tiền lớn nhưng nhận về dịch vụ không như ý.

Hồi cuối tháng 9, một nữ du khách Nhật Bản đã chi 2.000 nhân dân tệ (7,7 triệu đồng) để chụp ảnh lãng mạn với trai đẹp ở Thượng Hải. Tuy nhiên, cô bày tỏ thất vọng khi người mẫu nam chỉ có ngoại hình bình thường, khác xa quảng cáo, Sina đưa tin.

Dù có nhiều khen chê trái chiều, xu hướng chụp ảnh cặp đôi đồng thời phản ánh sự mở rộng của các dịch vụ bầu bạn có trả phí ở Trung Quốc, nơi phụ nữ có thể thuê bạn đồng hành nam cho các hoạt động từ dã ngoại đến các trò chơi nhập vai hấp dẫn.

Thuê bạn trai theo giờ để đồng hành đi ăn uống, trò chuyện là dịch vụ phổ biến tại Trung Quốc trong những năm gần đây, theo Global Times . Dịch vụ thuê bạn trai online được cung cấp trên các nền tảng như Taobao, Alibaba với giá khởi điểm vài chục nhân dân tệ.

Song các chuyên gia cảnh báo việc thuê bạn bè, người yêu có khả năng thúc đẩy hành vi phạm pháp, thậm chí phạm tội do mối quan hệ đặc biệt, dù hai bên đã ký hợp đồng cung cấp các dịch vụ thông thường như trò chuyện, đi ăn, mua sắm cùng nhau.