Chi bộ vững mạnh từ mô hình “10 không, 5 có”

Cụ thể hóa vai trò lãnh đạo của chi bộ

Tổ dân phố Đáp Cầu 1 có 1.127 hộ với 3.417 nhân khẩu, Chi bộ có 173 đảng viên. Địa bàn rộng, dân cư đông đặt ra yêu cầu cao đối với vai trò lãnh đạo của chi bộ, nhất là trong việc tập hợp quần chúng, củng cố khối đoàn kết và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Trước yêu cầu đó, từ đầu năm 2026, Chi bộ đã xây dựng mô hình “10 không, 5 có”, gắn với học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ tổ dân phố Đáp Cầu 1 hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số trên thiết bị di động.

10 tiêu chí “không” tập trung vào những vấn đề tác động trực tiếp đến an ninh, trật tự, kỷ cương và nếp sống ở khu dân cư gồm: Không tệ nạn xã hội; không mất trật tự công cộng; không vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự; không có công dân vi phạm nghĩa vụ quân sự; không đăng tin không đúng lên các trang mạng xã hội; không có gia đình đổ rác bừa bãi hoặc không đúng nơi quy định; không có hủ tục lạc hậu trong việc hiếu, hỷ; không có trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng; không có người trong độ tuổi lao động thất nghiệp và không có đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. 5 tiêu chí “có” hướng đến xây dựng môi trường sống tích cực gồm: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; các tổ chức đoàn thể, hội, câu lạc bộ hoạt động nền nếp, thu hút hội viên; ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số trong quản lý, sinh hoạt cộng đồng; duy trì môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Ông Nguyễn Đức Thái, tổ trưởng tổ dân phố Đáp Cầu 1 cho biết: “Việc cụ thể hóa thành từng tiêu chí giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân dễ hiểu, dễ nhớ, thuận lợi trong thực hiện và giám sát. Nội dung mô hình bao quát nhiều mặt của đời sống khu dân cư”. Để mô hình đi vào thực chất, Chi bộ gắn từng tiêu chí với nhiệm vụ của các đoàn thể, đồng thời đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên. Các tiêu chí cũng tạo căn cứ để cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của mỗi người”.

Phát huy sức dân, xây dựng khu dân cư văn minh

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, các đoàn thể ở Đáp Cầu 1 đã chủ động gắn hoạt động của mình với những tiêu chí cụ thể, tạo sự tham gia rộng rãi của hội viên và Nhân dân. Chi hội Phụ nữ phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn hóa; duy trì tổng vệ sinh vào chiều thứ Sáu hằng tuần, vận động hội viên làm sạch nhà ở, đường phố và không gian công cộng. Các tổ chức đoàn thể duy trì nền nếp hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần tạo không khí sinh hoạt cộng đồng sôi nổi, tăng cường sự gắn kết giữa các hộ dân.

Để mô hình đi vào thực chất, Chi bộ gắn từng tiêu chí với nhiệm vụ của các đoàn thể, đồng thời đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên. Các tiêu chí cũng tạo căn cứ để cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Trong giữ gìn an ninh trật tự, Chi hội Cựu chiến binh thành lập tổ tự quản gồm 7 thành viên, phối hợp nắm tình hình, tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác. Ông Lê Minh Thành, Chi hội trưởng chia sẻ: “Hội viên cựu chiến binh luôn nêu gương từ gia đình đến cộng đồng, chủ động nắm tình hình, cung cấp thông tin và phối hợp với Công an phường tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm trật tự đô thị”. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn không xảy ra trộm cắp tài sản hay vi phạm pháp luật hình sự; an ninh trật tự luôn được giữ vững, tạo điểm tựa để Nhân dân yên tâm lao động, phát triển kinh tế. Chi bộ cũng quan tâm lãnh đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc hiếu, hỷ. Tổ dân phố thành lập ban tang lễ để hỗ trợ, động viên gia đình khi có người thân qua đời, đồng thời tuyên truyền thực hiện các quy định về nếp sống văn minh. Năm 2026, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, được UBND phường Vũ Ninh tặng Giấy khen; tỷ lệ hỏa táng, điện táng người qua đời đạt 100%.

Tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng còn được thể hiện qua các hoạt động chăm lo hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2026, tổ dân phố vận động ủng hộ được hơn 20 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo; 4 hộ nghèo, 1 hộ thương binh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà Đại đoàn kết. Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ, các đoàn thể còn vận động hội viên, người dân đóng góp ngày công, tiền của giúp các gia đình ổn định chỗ ở. Sự chung tay ấy không chỉ giúp các hộ khó khăn vươn lên mà còn bồi đắp tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Trong phát triển kinh tế, Chi bộ khuyến khích người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, duy trì nghề làm bánh truyền thống để nâng cao thu nhập. Hiện có gần 50% số hộ trên địa bàn tham gia kinh doanh thương mại, dịch vụ; nhiều lao động có việc làm ổn định tại các doanh nghiệp, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của tổ dân phố đạt hơn 70 triệu đồng/năm. Tiêu biểu là gia đình bà Lê Mai Lâm. Từ hộ nghèo, sau khi được hỗ trợ xây dựng nhà ở, gia đình bà Lâm từng bước ổn định cuộc sống, phát huy nghề truyền thống làm bánh giò, mở rộng thị trường thông qua các nền tảng mạng xã hội. Hiện mỗi ngày cơ sở sản xuất từ 400-500 chiếc bánh giò, tạo việc làm ổn định cho 4 lao động với mức thu nhập khoảng 7 triệu đồng/ người/tháng; doanh thu hằng năm đạt hơn 1 tỷ đồng.

Những kết quả từ mô hình “10 không, 5 có” cho thấy vai trò của Chi bộ trong lựa chọn nội dung sát thực tiễn, định hướng hoạt động của các đoàn thể và khơi dậy sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa mới ở địa bàn khu dân cư.