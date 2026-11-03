Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ kết nạp Đảng viên mới

Tại buổi Lễ, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ Trần Thu Hường đã công bố và trao quyết định kết nạp đảng viên của Đảng ủy Bộ Tư pháp đối với quần chúng ưu tú Hoàng Duy.

Trước lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ, Đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm các nhiệm vụ của người đảng viên; xin hứa sẽ luôn nỗ lực cố gắng, không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân để tích cực đóng góp công sức vào xây dựng Chi bộ vững mạnh và phát triển.

Đồng chí Hoàng Duy tuyên thệ.

Tại buổi Lễ kết nạp, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ Trần Thu Hường quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên và đảng viên dự bị theo Điều lệ Đảng. Chúc mừng Đảng viên mới, Phó Bí thư mong muốn đồng chí Hoàng Duy tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của công chức của Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, vì lợi ích chung; chấp hành đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Lãnh đạo Vụ trong thực hiện nhiệm vụ.

Là đảng viên dự bị, đồng chí Hoàng Duy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Đảng, tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, tham gia chương trình bồi dưỡng dành cho đảng viên mới để Chi bộ, Đảng ủy Bộ tiếp tục xem xét, công nhận đảng viên theo quy định.

Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ Trần Thu Hường phát biểu

Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Tư pháp Lê Thu Hà bày tỏ vui mừng và chúc mừng đồng chí Hoàng Duy sau quá trình phấn đấu, rèn luyện đã chính thức được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí mà còn là niềm vui chung của Chi bộ và đơn vị. Qua quá trình công tác, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Tư pháp Lê Thu Hà đánh giá đồng chí Hoàng Duy là cán bộ trẻ, có năng lực, phương pháp làm việc tốt, tinh thần trách nhiệm cao, luôn sát sao và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, đồng chí tiếp tục phát huy những thế mạnh của bản thân, giữ vững nhiệt huyết, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn và bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đối với Chi bộ, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Tư pháp Lê Thu Hà đề nghị Chi bộ, quan tâm phân công đảng viên có kinh nghiệm hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí Hoàng Duy trong thời gian dự bị; thường xuyên theo dõi, động viên và tạo điều kiện để đồng chí tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, sớm đủ điều kiện được công nhận là đảng viên chính thức theo quy định.