Chi bộ Vụ châu Âu tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. (Nguồn: Vụ châu Âu)

Sáng 29/9, tại trụ sở Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Đoàn Chi bộ Vụ châu Âu, Bộ Ngoại giao do đồng chí Bùi Hà Nam, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ châu Âu dẫn đầu đã đến thăm, làm việc tại Trung tâm và tổ chức sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu thực tế triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ các đơn vị chức năng của Trung tâm đã tiếp và làm việc với Đoàn.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển, chức năng, nhiệm vụ và những thành tựu nổi bật của Trung tâm; tìm hiểu các chương trình nghiên cứu khoa học chung giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay và tham quan một số Phòng nghiên cứu và thí nghiệm của Trung tâm.

Được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ năm 1988, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đang tiến tới các hoạt động kỷ niệm dấu mốc 40 năm xây dựng và phát triển. Gần bốn thập kỷ qua, Trung tâm đã trở thành một mô hình hợp tác đặc thù và hiệu quả giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, quốc phòng và nghiên cứu cơ bản.

Sinh hoạt chuyên đề tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga là dịp để Chi bộ Vụ châu Âu nghiên cứu thực tiễn triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. (Nguồn: Vụ châu Âu)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Hà Nam cho biết, Chi bộ lựa chọn Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, địa chỉ đỏ của hợp tác Việt Nam - Nga, làm nơi sinh hoạt chuyên đề nhằm giúp cán bộ, đảng viên tìm hiểu sâu hơn một mô hình hợp tác khoa học và công nghệ thành công giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay. Hoạt động cũng là dịp để Chi bộ nghiên cứu thực tiễn triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Bùi Hà Nam đánh giá cao những kết quả Trung tâm đạt được trong các lĩnh vực sinh thái nhiệt đới, độ bền nhiệt đới và y sinh nhiệt đới. Các sản phẩm của Trung tâm được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế, có uy tín và được nhiều nước trên thế giới quan tâm. Từ góc độ đối ngoại, Trung tâm là một điểm sáng trong hợp tác khoa học Việt - Nga, góp phần làm phong phú nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Bí thư Chi bộ Vụ châu Âu Bùi Hà Nam ghi sổ lưu niệm. (Nguồn: Vụ châu Âu)

Theo Bí thư Chi bộ Vụ châu Âu, việc tìm hiểu hoạt động của một cơ sở nghiên cứu hợp tác quốc tế như Trung tâm có ý nghĩa thiết thực đối với cán bộ ngoại giao. Những kinh nghiệm và nhu cầu đặt ra từ thực tiễn sẽ giúp cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu về hợp tác khoa học và công nghệ, nhất là triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trao đổi với đoàn, Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm giới thiệu những kết quả nổi bật của Trung tâm trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ định hướng phát triển trong giai đoạn mới, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu, tăng cường tính ứng dụng, mở rộng hợp tác quốc tế và phát huy hơn nữa thế mạnh của Trung tâm trong các lĩnh vực khoa học có ý nghĩa chiến lược.

Vừa qua, phía Nga đã bàn giao và đưa tàu nghiên cứu khoa học “Viện sĩ Gagarinski” vào khai thác, tạo thêm điều kiện để Trung tâm mở rộng năng lực nghiên cứu biển, khảo sát môi trường, hệ sinh thái và tài nguyên biển, đồng thời mở ra những hướng hợp tác mới giữa các nhà khoa học hai nước.

Đồng chí Bùi Hà Nam khẳng định trong thời gian tới, yêu cầu phát triển khoa học - công nghệ gắn với quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế sẽ ngày càng cao. Vụ châu Âu sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan, cùng tạo điều kiện thuận lợi về công tác đối ngoại, thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác mới, qua đó góp phần đưa Trung tâm phát triển xứng tầm khu vực và triển khai những dự án nghiên cứu có tầm vóc quốc tế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: Vụ châu Âu)

Chương trình thăm, làm việc và sinh hoạt chuyên đề theo Quý tại Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga là hoạt động thiết thực của Chi bộ Vụ châu Âu nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng, đưa cán bộ, đảng viên đến với thực tiễn, đồng thời gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với nhiệm vụ chuyên môn.

Đối với cán bộ làm công tác tham mưu về quan hệ với Liên bang Nga nói riêng và khu vực châu Âu nói chung, việc trực tiếp tìm hiểu các mô hình hợp tác cụ thể giúp bổ sung thêm kiến thức thực tiễn, nhận diện rõ hơn nhu cầu và tiềm năng hợp tác, từ đó nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất chính sách.

Qua những công trình, đề tài nghiên cứu và câu chuyện hợp tác tại Trung tâm, cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ châu Âu có thêm cơ hội cảm nhận trực tiếp chiều sâu của quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga - một mối quan hệ không chỉ được vun đắp bằng truyền thống và tình cảm hữu nghị mà còn được cụ thể hóa bằng những kết quả hợp tác thiết thực trong khoa học, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác.