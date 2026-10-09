Chi bộ Vụ 3, VKSND tối cao sinh hoạt chuyên đề về tăng cường đạo đức công vụ

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Đào Thịnh Cường, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 3, VKSND tối cao chủ trì buổi sinh hoạt.

Đồng chí Vũ Văn Tư, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao dự, đánh giá chất lượng sinh hoạt của Chi bộ;

Dự sinh hoạt chuyên đề có các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ 3 và toàn thể đảng viên Chi bộ Vụ 3, VKSND tối cao.

Đồng chí Vũ Văn Tư, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao và các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ 3 tham dự sinh hoạt chuyên đề.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thường, Phó Bí thư Chi bộ Vụ 3 cho biết, trong những năm qua, việc giáo dục đạo đức công vụ tại Chi bộ Vụ 3 đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong công tác và cuộc sống đời thường; đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu đã gương mẫu phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tự sửa chữa, khắc phục những yếu kém; phát huy vai trò nêu gương, đi đầu trong thực thi công vụ, thực hiện chuẩn mực đạo đức gắn với chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác là nội dung quan trọng, thường xuyên, lâu dài của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, ngành Kiểm sát nhân dân đã trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên; gắn công tác xây dựng đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua tại đơn vị. Đứng trước những thách thức khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, việc tiếp tục quán triệt những quy định của Đảng, ngành Kiểm sát nhân dân là cần thiết và có ý nghĩa là động lực để cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ 3 phấn đấu, nỗ lực thực hiện góp phần xây dựng tổ chức đảng, đơn vị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thường, Phó Bí thư Chi bộ Vụ 3 trình bày đề dẫn tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, công chức không chỉ cần "liêm" mà còn phải "chính". Người có đức chính là người chính trực, đúng mực, công tâm nên họ không chỉ hành động theo nguyên tắc “việc phải thì dù nhỏ cũng làm, việc trái thì dù nhỏ cũng tránh”, mà còn kiên quyết bảo vệ lẽ phải và đấu tranh quyết liệt với cái xấu. Thực hành đức chính rất khó bởi nó đòi hỏi ở con người sự dũng cảm, tinh thần trọng nghĩa và trách nhiệm cộng đồng. Do đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, liêm là tiền đề, điều kiện của chính nhưng người có đức chính mới là “người hoàn toàn”, tức là đạt tới sự hoàn thiện về nhân cách. Người còn nói rõ, ai cũng có 3 mối quan hệ là với mình, với người, với việc và người có đức chính phải thể hiện sự đúng mực, cao thượng trong cả 3 quan hệ đó, nhưng trước hết là trong công việc. Do nắm trong tay quyền lực công nên khả năng vụ lợi, lạm quyền của công chức luôn hiện hữu, vì thế mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo: “Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân”. Như vậy, liêm chính vừa là tiêu chí đạo đức cơ bản, vừa là thước đo bản lĩnh giữ mình và khả năng chống lại sự tha hóa quyền lực của cán bộ, công chức.

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh: Bất kể ai trong hệ thống công quyền cũng đều phải thực hành liêm chính, nhưng người lãnh đạo phải là tấm gương về sự liêm chính. “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, nếu người đứng đầu mà không chính thì ở dưới sẽ “quân hồi vô phèng”; nếu người quản lý không liêm, tất cả sẽ thi nhau “xà xẻo” của công và của dân.

Như vậy, cần xác định rõ liêm, chính là giá trị đạo đức cơ bản, là nguyên tắc, thước đo, chuẩn mực bắt buộc đối với người cán bộ, đảng viên. Phẩm chất liêm, chính của người cán bộ, đảng viên cần được thể hiện đầy đủ trên tất cả phương diện, trong công tác cũng như trong cuộc sống thường ngày. Theo đó, họ cần phải hiểu biết sâu sắc về đạo đức chính trị, tuân theo đạo đức công vụ, nghiêm túc về đạo đức cá nhân, luôn có ý thức tu thân bằng đạo đức, tu tài bằng tri thức, thuyết phục người khác bằng sự liêm, chính, trong sạch của bản thân. Để có đạo đức chính trị liêm, chính thì mỗi cán bộ, đảng viên phải rèn luyện lý tưởng, biết phân biệt và kiên định trước những điều đúng - sai, không sợ hãi khi đối mặt với thử thách và gian khổ, đứng vững trước những cám dỗ của đời sống.

Các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ 3 dự buổi sinh hoạt.

Tại sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Mạnh Thường, Phó Bí thư Chi bộ Vụ 3 nêu một số vấn đề cần tiếp tục nâng cao nhận thức gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, Kiểm sát viên trong thực thi công vụ trong thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay và những năm tiếp theo.

Thứ nhất, nội dung các quy định của đảng và ngành Kiểm sát nhân dân được nêu tại chuyên đề này rất sát với công việc và đời sống của từng đảng viên; do đó, đòi hỏi từng đảng viên phải nắm vững, hiểu rõ, chấp hành đúng các quy định. Đặc biệt lưu ý các nội dung liên quan trực tiếp đến công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tiếp nhận tin báo, kiến nghị khởi tố; thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự. Từ đó, các đảng viên phải chấp hành đúng pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, các quy chế nghiệp vụ của ngành, các quy định của pháp luật có liên quan trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, hạn chế thấp nhất và tiến tới không để xảy ra vi phạm. Cụ thể:

100% cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, kỷ luật nghiệp vụ khi được phân công, giao nhiệm vụ; các tổ trưởng tổ đảng thuộc Chi bộ chịu trách nhiệm phát hiện hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm và nguyên nhân để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục; cảnh báo phòng ngừa, ngăn chặn thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của đảng viên thuộc tổ đảng được phân công phụ trách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để có nhận xét, đánh giá năng lực thực thi nhiệm vụ kịp thời ngăn chặn thiếu sót, khuyết điểm. Nâng cao tính tiền phong gương mẫu đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ.

100% cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện nghiêm quy định của đảng của ngành về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong công việc. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong giải quyết công việc khi tiếp xúc, làm việc với bị can, bị cáo, đương sự bảo đảm giữ uy tín, hình ảnh của Ngành trong thực thi nhiệm vụ. Không được trao đổi, lấy thông tin các vụ án thuộc Vụ đang giải quyết để cung cấp cho người không có trách nhiệm biết; thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý hồ sơ, tài liệu; không phát ngôn về vụ án, vụ việc trừ trường hợp được đồng chi Vụ trưởng phân công, ủy quyền; thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, kỷ luật nghiệp vụ khi được phân công, giao nhiệm vụ.

Thứ hai, các đồng chí trong Chi ủy và Lãnh đạo Vụ thực hiện nghiêm túc, đúng trách nhiệm của mình trong công tác quản lý, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đảng viên trong đơn vị. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, thường xuyên nhắc nhở, giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm của người cán bộ kiểm sát trong công tác; bảo đảm chấp hành nghiêm quy chế nghiệp vụ và quy định về đạo đức nghề nghiệp từ đó, phát hiện các sơ hở, vi phạm để nhắc nhở; kịp thời cảnh báo, khắc phục vi phạm không để xảy ra hậu quả và tiến tới không để xảy ra vi phạm.

Thứ ba, Chi bộ coi đây là nhiệm vụ thường xuyên để lãnh đạo chỉ đạo đảng viên thực hiện thường xuyên. Khi kiểm điểm đánh giá công tác chính trị tư tưởng, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng tháng và cuối năm cần gắn những nội dung sinh hoạt chuyên đề hôm nay để làm tiêu chí đánh giá tập thể và cá nhân. Đồng thời, coi đây là một trong những nội dung để kiểm tra việc chấp hành kỷ luật đối với đảng viên và đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm. Xử lý nghiêm các trường hợp cố ý vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ để răn đe, giáo dục.

Thứ tư, tập trung khắc phục triệt để và ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh tuyên truyền gương tốt, việc tốt, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua để “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp các xấu”.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo Vụ phải nắm chắc nhiệm vụ được giao để phân công thực hiện phù hợp với khả năng của từng cán bộ. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, Lãnh đạo Vụ, Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ phải thực sự “công bằng, trách nhiệm và gương mẫu”, cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải “trung thực, tận tuỵ, trách nhiệm trong công việc”.

Tập thể lãnh đạo Vụ phối hợp với Chi ủy tăng cường công tác tự kiểm tra, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật theo quy định, quy chế của Ngành, lấy tiêu chí kết quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao là tiêu chí hàng đầu để nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

Đồng chí Đào Thịnh Cường, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 3, VKSND tối cao phát biểu kết luận sinh hoạt chuyên đề.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đào Thịnh Cường, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 3 VKSND tối cao yêu cầu trong thời gian tới, mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ 3 tiếp tục nghiêm túc chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; tăng cường ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng, kỷ luật công vụ và các quy định của Ngành.

Đồng chí Đào Thịnh Cường yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ được giao; gắn việc học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phẩm chất liêm, chính với thực tiễn công tác, bảo đảm liêm chính, khách quan, công tâm trong thực thi công vụ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Vũ Văn Tư, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao, phát biểu đánh giá về sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Vụ 3.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Vụ 3, đồng chí Vũ Văn Tư, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao đánh giá cao công tác chuẩn bị chuyên đề và tinh thần trách nhiệm của đảng viên Chi bộ Vụ 3; đồng thời nhấn mạnh việc giáo dục đạo đức công vụ cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát huy vai trò nêu gương, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đặng Như Vĩnh, Phó Vụ trưởng Vụ 3 phát biểu tham luận.

Đồng chí Nguyễn Huy Khánh phát biểu tham luận.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang trình bày tham luận tại buổi sinh hoạt.