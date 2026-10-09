Chi bộ VKSND khu vực 13, TP Đồng Nai: Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số

Hình ảnh tại buổi sinh hoạt.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND TP Đồng Nai, vừa qua, Chi bộ VKSND khu vực 13 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số”.

Đây là nội dung gắn với thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo và ứng dụng công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ.

Buổi sinh hoạt do đồng chí Lê Văn Quang, Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND khu vực 13 chủ trì, với sự tham dự của các đồng chí trong cấp ủy cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trình bày chuyên đề bằng hình thức trình chiếu, tập trung trao đổi những yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, đảng viên trong quá trình chuyển đổi số, theo tinh thần không dừng lại ở lý thuyết mà phải tạo được chuyển biến trong thực tế công tác.

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, yêu cầu được đặt ra là phải gương mẫu đi đầu, thành thạo các nền tảng số để trực tiếp lãnh đạo, điều hành bằng công nghệ; đồng thời gắn kết quả thực hiện các chỉ tiêu số hóa với việc đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm.

Đối với đảng viên, mỗi đồng chí phải chủ động khắc phục tâm lý ngại khó, ngại tiếp cận công nghệ mới, sử dụng thành thạo Sổ tay đảng viên điện tử và phát huy tinh thần người biết hướng dẫn người chưa thành thạo.

Cùng với việc nâng cao kỹ năng số, yêu cầu về an ninh mạng, bảo mật thông tin được đặc biệt nhấn mạnh. Cán bộ, đảng viên tuyệt đối không chia sẻ tài liệu họp, văn bản dự thảo lên mạng xã hội, đồng thời chủ động đấu tranh với thông tin sai trái trên không gian mạng.

Đối với đội ngũ công chức, chuyên đề đặt ra yêu cầu từng bước chuyên nghiệp hóa quy trình chuyên môn, làm chủ các phần mềm nghiệp vụ như hệ thống quản lý văn bản điều hành, chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến; xử lý hồ sơ đúng hạn trên môi trường mạng và giảm dần phương thức làm việc thủ công bằng giấy tờ.

Qua đó, hướng tới xây dựng môi trường công sở số khoa học, chính xác, hỗ trợ tốt hơn cho quá trình thực hiện nhiệm vụ và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong phần thảo luận, chi bộ tập trung đánh giá thực trạng và thống nhất nhiều chỉ tiêu cụ thể.

Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên, công chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn kỹ năng số; 100% đảng viên sử dụng thường xuyên Sổ tay đảng viên điện tử; tài liệu sinh hoạt được gửi qua môi trường mạng trước ít nhất 3 ngày.

Đơn vị cũng đặt mục tiêu 100% văn bản, hồ sơ đủ điều kiện được xử lý trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành và ký số đúng quy định; 100% cán bộ, đảng viên, công chức cam kết thực hiện nghiêm quy định bảo mật thông tin.

Nội dung chuyển đổi số cũng được đưa vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện hằng năm của 100% đảng viên, công chức và là một trong những tiêu chí bắt buộc khi xếp loại chất lượng cuối năm.

Về giải pháp thực hiện, chi bộ xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó việc tuyên truyền, quán triệt được triển khai theo nguyên tắc “6 rõ - 1 xuyên suốt”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và một đầu mối xuyên suốt.

Cùng với đó là ứng dụng công nghệ trong công tác Đảng thông qua chuẩn hóa dữ liệu đảng viên, kích hoạt Sổ tay đảng viên điện tử; số hóa hồ sơ kiểm sát hình sự điện tử trên nền tảng Quản lý án hình sự theo bốn giai đoạn đối với 100% vụ án, vụ việc thụ lý mới từ ngày 1/10/2026.

Chi bộ đồng thời triển khai Chiến dịch “Bình dân học vụ số” theo lộ trình 14 tuần, áp dụng mô hình “một kèm một” để hỗ trợ cán bộ lớn tuổi trong việc tiếp cận, sử dụng công nghệ. Một yêu cầu được đặt ra xuyên suốt là bảo đảm an ninh mạng, tuyệt đối không đưa dữ liệu bí mật nhà nước, hồ sơ vụ án chưa công khai lên các công cụ trí tuệ nhân tạo công cộng.

Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Văn Quang nhấn mạnh, chuyển đổi số tại chi bộ VKSND khu vực 13 là yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng nền tư pháp hiện đại.

Theo đồng chí Bí thư chi bộ, trọng tâm của chuyển đổi số không chỉ nằm ở việc trang bị phần mềm, máy móc mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức quản lý, xử lý công việc trên môi trường số; xây dựng, khai thác và liên thông dữ liệu, tăng cường ứng dụng AI cùng các công nghệ phù hợp.

Qua đó, công nghệ có thể hỗ trợ cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên, công chức trong nghiên cứu hồ sơ, tổng hợp thông tin, thống kê, báo cáo và quản lý tiến độ công việc. Trong quá trình triển khai, đơn vị xác định nguyên tắc “con người là trung tâm, dữ liệu là nền tảng, công nghệ là công cụ, an toàn thông tin là điều kiện bắt buộc”.

Đặc biệt, các công cụ số và AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế trách nhiệm pháp lý, nghiệp vụ cũng như quyết định của cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên và công chức.

Chuyển đổi số tại VKSND khu vực 13 vì vậy phải hướng đến xây dựng nền Kiểm sát hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, dựa trên dữ liệu, nhưng luôn đặt yêu cầu bảo mật, tính chính xác và trách nhiệm của con người lên hàng đầu.

Đồng chí Lê Văn Quang yêu cầu mỗi đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; phát huy trí tuệ tập thể để nâng cao hiệu quả lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc gắn công tác xây dựng Đảng với chuyển đổi số và nhiệm vụ chuyên môn được chi bộ VKSND khu vực 13 xác định là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự chủ động của cấp ủy và tinh thần tự giác, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, công chức; qua đó từng bước xây dựng môi trường làm việc số an toàn, kỷ luật, chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.